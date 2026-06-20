Ҳина компаниясининг натрий-ионли батареялари Tesla даражасига яқинлашмоқда

·0·Техно
Ҳина компаниясининг натрий-ионли батареялари Tesla даражасига яқинлашмоқда

Хитойнинг Ҳина компанияси томонидан ишлаб чиқилган янги натрий-ионли аккумуляторлар ўзининг техник кўрсаткичлари билан Tesla электромобилларида қўлланиладиган замонавий тизимларга яқинлашмоқда. Ушбу технология литий-ионли батареяларга нисбатан анча арзон хомашёга асослангани сабабли, яқин келажакда электромобиллар бозорида нархларнинг сезиларли пасайишига олиб келиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, ўтказилган кенг кўламли тестлар Ҳина батареялари юқори қувват ва барқарорликка эга эканини кўрсатди. Тадқиқотчилар 120 та аккумулятор катакчасини импеданс спектроскопияси усули билан текшириб кўришди. Бу усул батареянинг ички қаршилиги ва динамик жараёнларини таҳлил қилиш имконини беради. Натижалар шуни кўрсатдики, маҳсулот оммавий ишлаб чиқариш учун зарур бўлган бир хиллик ва сифат стандартларига тўлиқ жавоб беради.

Технологик устунлик ва арзон хомашё

Натрий-ионли технологиянинг асосий афзаллиги унинг иқтисодий самарадорлигидадир. Натрий литийга қараганда анча кенг тарқалган ва арзон элемент ҳисобланади. Бу эса ишлаб чиқарувчиларга литий нархининг ўзгарувчанлигига боғлиқ бўлмаган барқарор етказиб бериш занжирини яратиш имконини беради. Ўзбекистон каби қайта тикланувчи энергия манбаларига эътибор қаратаётган давлатлар учун ҳам бундай арзон энергия сақлаш тизимлари стратегик аҳамиятга эга бўлиши мумкин.

Батареянинг ички тузилиши ҳам ўзига хос: катод аралашмаси натрий, мис, никел, темир ва марганецдан иборат. Муҳими шундаки, ушбу архитектурада қимматбаҳо кобалт ва никел миқдори камайтирилиб, мисдан самаралироқ фойдаланилган. Шунингдек, натрий литийдан фарқли ўлароқ алюминий билан реакцияга киришмагани сабабли, батареянинг ҳар икки томонида алюминий фолгадан фойдаланиш имконияти мавжуд, бу эса конструкцияни янада соддалаштиради.

Мавжуд камчиликлар ва фойдаланиш соҳалари

Шунга қарамай, технология ҳали мукаммал эмас. Синовлар давомида паст ҳароратларда, айниқса -20 °К даражада қувват олиш жараёни барқарор эмаслиги аниқланди. Бу эса совуқ иқлимли ҳудудларда батареяларни махсус иссиқлик бошқаруви тизимисиз ишлатишни қийинлаштиради. Шунингдек, натрий-ионли тизимларнинг энергия сиғими ҳозирча энг яхши литий-ионли батареялардан ортда қолмоқда.

Экспертларнинг фикрича, ушбу технология яқин йилларда қуйидаги йўналишларда етакчилик қилиши мумкин:

  • Шаҳар ичида ҳаракатланувчи кичик ҳажмли электромобиллар;
  • Тижорат транспорт воситалари ва юк ташувчи машиналар;
  • Электр тармоқлари учун стационар энергия сақлаш омборлари;
  • Арзон сегментдаги маиший электроника қурилмалари.
Хулоса қилиб айтганда, натрий-ионли батареялар Tesla каби гигантлар фойдаланадиган технологиялар билан рақобатлаша бошлагани, электромобиллар ҳамёнбоп бўлиши сари қўйилган катта қадамдир. Келажакда электролитлар таркиби ва анод сифати яхшиланиши билан ушбу батареялар глобал бозорда литий-ионли тизимларнинг ўрнини эгаллаши кутилмоқда.

ҲинаTeslaЭлектромобилТехнологияАккумулятор
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Tesla сунъий интеллект учун Мегапод модулли серверларини ишлаб чиқмоқдаTesla сунъий интеллект учун Мегапод модулли серверларини ишлаб чиқмоқдаБугун, 18:56Android тизимида хавфсизлик инқилоби: Google илова яратувчиларини текширишни бошлайдиAndroid тизимида хавфсизлик инқилоби: Google илова яратувчиларини текширишни бошлайдиБугун, 18:24Huawei Nova 17: 7000 мА•соатли аккумулятор ва перископик камера билан жиҳозланадиHuawei Nova 17: 7000 мА•соатли аккумулятор ва перископик камера билан жиҳозланадиБугун, 17:52Honda ва ҚуантумСкапе ҳамкорлиги: Қаттиқ танали аккумуляторлар даври яқинлашмоқдаHonda ва ҚуантумСкапе ҳамкорлиги: Қаттиқ танали аккумуляторлар даври яқинлашмоқдаБугун, 17:26Google ва Рефик Анадол дунёдаги илк сунъий интеллект музейи — Даталанд лойиҳасини тақдим этдиGoogle ва Рефик Анадол дунёдаги илк сунъий интеллект музейи — Даталанд лойиҳасини тақдим этдиБугун, 16:54Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштирадиPlaymatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштирадиБугун, 16:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди