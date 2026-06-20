Ҳина компаниясининг натрий-ионли батареялари Tesla даражасига яқинлашмоқда
Хитойнинг Ҳина компанияси томонидан ишлаб чиқилган янги натрий-ионли аккумуляторлар ўзининг техник кўрсаткичлари билан Tesla электромобилларида қўлланиладиган замонавий тизимларга яқинлашмоқда. Ушбу технология литий-ионли батареяларга нисбатан анча арзон хомашёга асослангани сабабли, яқин келажакда электромобиллар бозорида нархларнинг сезиларли пасайишига олиб келиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, ўтказилган кенг кўламли тестлар Ҳина батареялари юқори қувват ва барқарорликка эга эканини кўрсатди. Тадқиқотчилар 120 та аккумулятор катакчасини импеданс спектроскопияси усули билан текшириб кўришди. Бу усул батареянинг ички қаршилиги ва динамик жараёнларини таҳлил қилиш имконини беради. Натижалар шуни кўрсатдики, маҳсулот оммавий ишлаб чиқариш учун зарур бўлган бир хиллик ва сифат стандартларига тўлиқ жавоб беради.
Технологик устунлик ва арзон хомашёНатрий-ионли технологиянинг асосий афзаллиги унинг иқтисодий самарадорлигидадир. Натрий литийга қараганда анча кенг тарқалган ва арзон элемент ҳисобланади. Бу эса ишлаб чиқарувчиларга литий нархининг ўзгарувчанлигига боғлиқ бўлмаган барқарор етказиб бериш занжирини яратиш имконини беради. Ўзбекистон каби қайта тикланувчи энергия манбаларига эътибор қаратаётган давлатлар учун ҳам бундай арзон энергия сақлаш тизимлари стратегик аҳамиятга эга бўлиши мумкин.
Батареянинг ички тузилиши ҳам ўзига хос: катод аралашмаси натрий, мис, никел, темир ва марганецдан иборат. Муҳими шундаки, ушбу архитектурада қимматбаҳо кобалт ва никел миқдори камайтирилиб, мисдан самаралироқ фойдаланилган. Шунингдек, натрий литийдан фарқли ўлароқ алюминий билан реакцияга киришмагани сабабли, батареянинг ҳар икки томонида алюминий фолгадан фойдаланиш имконияти мавжуд, бу эса конструкцияни янада соддалаштиради.
Мавжуд камчиликлар ва фойдаланиш соҳалариШунга қарамай, технология ҳали мукаммал эмас. Синовлар давомида паст ҳароратларда, айниқса -20 °К даражада қувват олиш жараёни барқарор эмаслиги аниқланди. Бу эса совуқ иқлимли ҳудудларда батареяларни махсус иссиқлик бошқаруви тизимисиз ишлатишни қийинлаштиради. Шунингдек, натрий-ионли тизимларнинг энергия сиғими ҳозирча энг яхши литий-ионли батареялардан ортда қолмоқда.
Экспертларнинг фикрича, ушбу технология яқин йилларда қуйидаги йўналишларда етакчилик қилиши мумкин:
- Шаҳар ичида ҳаракатланувчи кичик ҳажмли электромобиллар;
- Тижорат транспорт воситалари ва юк ташувчи машиналар;
- Электр тармоқлари учун стационар энергия сақлаш омборлари;
- Арзон сегментдаги маиший электроника қурилмалари.
…