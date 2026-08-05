AnTuTu июль ойи учун энг яхши Android-смартфонларни эълон қилди

·40·Техно
AnTuTu июль ойи учун энг яхши Android-смартфонларни эълон қилди
Қисқача

AnTuTu фойдаланувчиларнинг реал фикр-мулоҳазалари асосида Хитой бозоридаги Android-смартфонларнинг июл ойидаги қониқиш рейтингини еълон қилди. Redmi K90 Ultra 97,54 фоиз ижобий баҳо билан биринчи ўринни егаллади, ундан кейинги поғоналардан 97,5 фоиз натижа билан Xiaomi 17 Max ва 97,07 фоиз билан Huawei Mate 70 Pro Премиум Едитион жой олди.

Машҳур AnTuTu платформаси фойдаланувчиларнинг қониқиш даражаси бўйича энг яхши деб топилган Android-смартфонларнинг июль ойи рейтингини тақдим этди. Анъанавий унумдорлик бенчмаркларидан фарқли ўлароқ, ушбу рўйхат синтетик тестларга эмас, балки қурилма эгаларининг илова орқали қолдирган реал фикр-мулоҳазаларига асосланган бўлиб, у Хитой бозори ва маҳаллий фойдаланувчиларнинг афзалликларини акс эттиради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, июль ойи якунларига кўра энг юқори натижани 97,54 фоиз ижобий баҳолар билан Redmi K90 Ultra қўлга киритди. Июн ойи охиридагина бозорга чиққанига қарамай, мазкур гаджет тезда етакчига айланишга улгурди. Фойдаланувчилар қурилманинг нархи ва имкониятлари уйғунлигини юқори баҳолаган.

Етакчилар ва уларнинг имкониятлари

Смартфон Snapdragon 8 Элите процессори, фаол совутиш тизими, қуввати 8550 мА·ч бўлган аккумулятор ва 100 ваттли тезкор қувватлаш технологияси билан жиҳозланган. Шунингдек, қурилма 165 Hz янгиланиш частотасига эга 6,83 дюймли дисплейни олган. Камчиликлар сирасида эса баъзилар вентилятор шовқини ва оғир вазнни қайд этган.

Рейтингда иккинчи ўринни 97,5 фоиз ижобий шарҳлар тўплаган Xiaomi 17 Max эгаллади. Ушбу русум 6,9 дюймли 1,5K экран, 8000 мА·ч батарея, 100 ваттли симли ва 50 ваттли симсиз қувватлаш ҳамда Леика оптикасига эга уч каррали камера модули (200 MP асосий, 50 MP перископ ва 50 MP ўта кенг бурчакли линзалар) билан таъминланган.

Кучли учликка Huawei Mate 70 Pro Премиум Эдитион якун ясади. У 97,07 фоиз натижа қайд этди. Кирин 9020 процессорининг соддалаштирилган версиясига қарамай, фойдаланувчилар HarmonyOS тизимининг барқарорлиги, интерфейс равонлиги ва суратга олиш сифатини юқори баҳолашди.

Бозор тенденциялари

  • Рейтинг тўлиқ фойдаланувчилар фикрига асосланган ва синтетик тестлар билан боғлиқ эмас.
  • Ўнликдаги барча моделлар Хитой бозоридаги маълумотлар асосида шакллантирилган.
  • Энг қизиғи шундаки, топ-10 таликка кирган қурилмаларнинг нақ ярмини Oppo бренди моделлари ташкил этди.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, мазкур статистика 2026-йилнинг 31-июльига қадар йиғилган шарҳлар асосида тузилган бўлиб, харидорлар нарх ва сифат мутаносиблигига кўпроқ эътибор қаратаётганини кўрсатади.

AnTuTuRedmi K90 UltraXiaomi 17 MaxAndroidСмартфонлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX ўзининг илк молиявий йиғилишида йирик режаларни эълон қилдиSpaceX ўзининг илк молиявий йиғилишида йирик режаларни эълон қилдиБугун, 03:57Третяков галереясида мобилография ва классик ландшафт кўргазмаси очиладиТретяков галереясида мобилография ва классик ландшафт кўргазмаси очиладиБугун, 03:26Lucid Моторс молиявий инқироздан чиқиш учун 1,4 миллиард доллар тежамоқчиLucid Моторс молиявий инқироздан чиқиш учун 1,4 миллиард доллар тежамоқчиБугун, 03:25МСИ ўзининг 40 йиллигига бағишланган Драко Эпик махсус туркумини тақдим этдиМСИ ўзининг 40 йиллигига бағишланган Драко Эпик махсус туркумини тақдим этдиБугун, 02:54SpaceX Tesla компаниясидан юз миллионлаб долларли аккумуляторлар сотиб олдиSpaceX Tesla компаниясидан юз миллионлаб долларли аккумуляторлар сотиб олдиБугун, 02:25Telegram нима сабабдан App Storeдан вақтинча олиб ташландиTelegram нима сабабдан App Storeдан вақтинча олиб ташландиБугун, 01:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди