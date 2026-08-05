Ливерпул Пари Сен-Жермен вингери Иброҳим Мбае трансферига яқинлашмоқда
Ливерпул Пари Сен-Жермен вингери Иброҳим Мбае трансфери бўйича жиддий музокаралар олиб бормоқда ва футболчи клуб лойиҳасини устувор деб билиб, ижобий жавоб берган. Париж клуби 50 миллион евро товон пули талаб қилмоқда, Мбае еса ўтган мавсумда 30 та учрашувда 3 та гол урганига қарамай, ўйин амалиётидан тўлиқ қониқмаган. Тоттенхем, Манчестер Сити ва Боруссия Дортмунд ҳам футболчига қизиқиш билдирмоқда.
Англиянинг Ливерпул клуби ўзининг ҳужум чизиғини тубдан янгилаш мақсадида трансфер бозорида фаол ҳаракатларни бошлади. RMC Sport нашри тарқатган маълумотларга кўра, мерсисайдликлар Пари Сен-Жермен жамоаси иқтидорли вингери Иброҳим Мбаени ўз сафига қўшиб олиш учун жиддий уринишлар олиб бормоқда. Сенегал терма жамоаси аъзоси бўлган футболчи Ливерпул лойиҳасини устувор деб билиб, мазкур трансферга ўзининг ижобий жавобини берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирги вақтда Ливерпул раҳбарияти нафақат Мбае, балки унинг жамоадоши Бредли Барколя трансфери юзасидан ҳам музокаралар олиб бормоқда. Пари Сен-Жермен сафида ўтган мавсумда 30 та учрашувда майдонга тушиб, 3 та гол муаллифи бўлганига қарамай, Иброҳим ўйин амалиётидан тўлиқ қониқиш ҳосил қилмаган. Айнан шу омил ва Франциядаги чекланган имкониятлар футболчининг жамоани тарк этиш қарорига келишига сабаб бўлган.
Трансфер рақобати ва молиявий шартларПариж клуби ўзининг истиқболли футболчисини қўйиб юбориш учун 50 миллион евро миқдорида товон пули талаб қилмоқда. Бу нарх футболчининг сўнгги Жаҳон чемпионатида кўрсатган ёрқин ўйинлари, жумладан Францияга қарши кечган ва 3:1 ҳисобида якунланган учрашувдаги голи билан изоҳланади. Пари Сен-Жермен раҳбарияти агар муносиб таклиф тушса, футболчи билан хайрлашишга тайёрлигини билдирган.
Бироқ Ливерпул бу иқтидорли футболчи учун курашда ягона даъвогар эмас. Англиянинг бошқа грандлари — Тоттенхем ва Манчестер Сити клублари ҳам Мбаенинг ҳаракатларини диққат билан кузатиб бормоқда. Шунингдек, Германиянинг Боруссия Дортмунд жамоаси ҳам футболчи борасида дастлабки сўровлар юборган эди.
Музокаралардаги янги бурилишларИброҳим Мбаенинг трансфер жараёнида унинг янги агенти Жорж Мендеш ва унинг Гестифуте агентлиги муҳим рол ўйнамоқда. Маълум бўлишича, футболчи фаолиятини Бундеслигада давом эттиришга бир қадам қолган, ҳатто РБ Лейпциг билан келишув деярли якунланган эди. Бироқ Усмон Диоманденинг Пари Сен-Жерменга ўтиши билан боғлиқ бошқа бир трансфернинг барбод бўлиши оқибатида бу келишув ҳам амалга ошмай қолган.
Ҳозирда Ливерпул тўғридан-тўғри агентлик билан алоқага чиқиб, музокараларда устунликка эришмоқда. Бош мураббий янги мавсум олдидан қанот чизиқларини кучайтириш шартлигини бир неча бор таъкидлаган эди. Мутахассис матбуот анжуманларида жамоага айниқса вингер позицияси учун янги ўйинчилар сувсиз сувдек кераклигини очиқ айтган эди.
Агар Пари Сен-Жермен Мбаени кўрсатилган 50 миллион евро атрофидаги суммага сотса, бу клуб учун Гонсалу Ramушнинг Милан жамоасига ўтишидан кейинги навбатдаги молиявий муваффақият бўлади. Ливерпул эса бу трансферлар орқали ўзининг ҳужум салоҳиятини янада оширишни мақсад қилган.
…