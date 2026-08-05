Ливерпул Пари Сен-Жермен вингери Иброҳим Мбае трансферига яқинлашмоқда

·29·Спорт
Ливерпул Пари Сен-Жермен вингери Иброҳим Мбае трансферига яқинлашмоқда
Қисқача

Ливерпул Пари Сен-Жермен вингери Иброҳим Мбае трансфери бўйича жиддий музокаралар олиб бормоқда ва футболчи клуб лойиҳасини устувор деб билиб, ижобий жавоб берган. Париж клуби 50 миллион евро товон пули талаб қилмоқда, Мбае еса ўтган мавсумда 30 та учрашувда 3 та гол урганига қарамай, ўйин амалиётидан тўлиқ қониқмаган. Тоттенхем, Манчестер Сити ва Боруссия Дортмунд ҳам футболчига қизиқиш билдирмоқда.

Англиянинг Ливерпул клуби ўзининг ҳужум чизиғини тубдан янгилаш мақсадида трансфер бозорида фаол ҳаракатларни бошлади. RMC Sport нашри тарқатган маълумотларга кўра, мерсисайдликлар Пари Сен-Жермен жамоаси иқтидорли вингери Иброҳим Мбаени ўз сафига қўшиб олиш учун жиддий уринишлар олиб бормоқда. Сенегал терма жамоаси аъзоси бўлган футболчи Ливерпул лойиҳасини устувор деб билиб, мазкур трансферга ўзининг ижобий жавобини берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирги вақтда Ливерпул раҳбарияти нафақат Мбае, балки унинг жамоадоши Бредли Барколя трансфери юзасидан ҳам музокаралар олиб бормоқда. Пари Сен-Жермен сафида ўтган мавсумда 30 та учрашувда майдонга тушиб, 3 та гол муаллифи бўлганига қарамай, Иброҳим ўйин амалиётидан тўлиқ қониқиш ҳосил қилмаган. Айнан шу омил ва Франциядаги чекланган имкониятлар футболчининг жамоани тарк этиш қарорига келишига сабаб бўлган.

Трансфер рақобати ва молиявий шартлар

Париж клуби ўзининг истиқболли футболчисини қўйиб юбориш учун 50 миллион евро миқдорида товон пули талаб қилмоқда. Бу нарх футболчининг сўнгги Жаҳон чемпионатида кўрсатган ёрқин ўйинлари, жумладан Францияга қарши кечган ва 3:1 ҳисобида якунланган учрашувдаги голи билан изоҳланади. Пари Сен-Жермен раҳбарияти агар муносиб таклиф тушса, футболчи билан хайрлашишга тайёрлигини билдирган.

Бироқ Ливерпул бу иқтидорли футболчи учун курашда ягона даъвогар эмас. Англиянинг бошқа грандлари — Тоттенхем ва Манчестер Сити клублари ҳам Мбаенинг ҳаракатларини диққат билан кузатиб бормоқда. Шунингдек, Германиянинг Боруссия Дортмунд жамоаси ҳам футболчи борасида дастлабки сўровлар юборган эди.

Музокаралардаги янги бурилишлар

Иброҳим Мбаенинг трансфер жараёнида унинг янги агенти Жорж Мендеш ва унинг Гестифуте агентлиги муҳим рол ўйнамоқда. Маълум бўлишича, футболчи фаолиятини Бундеслигада давом эттиришга бир қадам қолган, ҳатто РБ Лейпциг билан келишув деярли якунланган эди. Бироқ Усмон Диоманденинг Пари Сен-Жерменга ўтиши билан боғлиқ бошқа бир трансфернинг барбод бўлиши оқибатида бу келишув ҳам амалга ошмай қолган.

Ҳозирда Ливерпул тўғридан-тўғри агентлик билан алоқага чиқиб, музокараларда устунликка эришмоқда. Бош мураббий янги мавсум олдидан қанот чизиқларини кучайтириш шартлигини бир неча бор таъкидлаган эди. Мутахассис матбуот анжуманларида жамоага айниқса вингер позицияси учун янги ўйинчилар сувсиз сувдек кераклигини очиқ айтган эди.

Агар Пари Сен-Жермен Мбаени кўрсатилган 50 миллион евро атрофидаги суммага сотса, бу клуб учун Гонсалу Ramушнинг Милан жамоасига ўтишидан кейинги навбатдаги молиявий муваффақият бўлади. Ливерпул эса бу трансферлар орқали ўзининг ҳужум салоҳиятини янада оширишни мақсад қилган.

ЛиверпулПари Сен ЖерменИброҳим МбаеТрансферАнглия Премер лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

2026-йилги Леагуес Куп турнири: асосий интрига ва ўзгаришлар2026-йилги Леагуес Куп турнири: асосий интрига ва ўзгаришларБугун, 03:35Челси клубининг янги интизомий сиёсати мухлисларда эътироз уйғотдиЧелси клубининг янги интизомий сиёсати мухлисларда эътироз уйғотдиБугун, 02:39Жанни Инфантино Килиан Мбаппенинг рекордларини олқишладиЖанни Инфантино Килиан Мбаппенинг рекордларини олқишладиБугун, 01:58Манчестер Сити Педру Нетуни трансфер қилмоқчиМанчестер Сити Педру Нетуни трансфер қилмоқчиБугун, 01:53Деку Мадридда Хулиан Алварес агенти билан яширин учрашув ўтказдиДеку Мадридда Хулиан Алварес агенти билан яширин учрашув ўтказдиБугун, 01:18Радек Витек Манчестер Юнайтедни тарк этиб, Мидлсброга ўтмоқдаРадек Витек Манчестер Юнайтедни тарк этиб, Мидлсброга ўтмоқдаБугун, 01:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда