МСИ ўзининг 40 йиллигига бағишланган Драко Эпик махсус туркумини тақдим этди

·25·Техно
МСИ ўзининг 40 йиллигига бағишланган Драко Эпик махсус туркумини тақдим этди
Қисқача

МСИ 40 йиллик юбилейи муносабати билан аждарҳо мавзусидаги Драко Епик махсус маҳсулотлар туркумини тақдим етди. Туркумга видеокарталар, тизим платалари, суюқлик совутиш тизимлари, қувват блоклари, қулоқчинлар ва компютер корпуслари киради. Енг кўзга кўринган маҳсулотлардан бири оддий RTX 5080 Суприм базасида яратилган GeForce RTX 5080 16G Суприм Драко Епик Едитион видеокартасидир.

Таниқли технология брендларидан бири МСИ ўзининг 40 йиллик юбилейини нишонлаш доирасида махсус юбилей маҳсулотларини намойиш этди. ixbt.com маълумотига кўра, компания томонидан тақдим этилган Драко Эпик деб номланган янги маҳсулотлар туркуми ўзинингига хос визуал безаги билан ажралиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги серия номидан кўриниб турибдики, асосий эътибор аждарҳо мавзусига қаратилган. Ушбу рамзий образ қурилмаларнинг совутиш радиаторлари, компьютер корпуслари ва бошқа элементларида акс эттирилган бўлиб, маҳсулотларга ўзига хос кўриниш бағишлайди.

Юбилей туркумидаги қурилмалар қатор

Махсус линтека доирасида компьютер оламидаги энг муҳим ва талабгир қисмлар янгича дизайнда чиқарилди. Хусусан, фойдаланувчилар қуйидаги қурилмаларни ўз ичига олган тўпламга эга бўлишлари мумкин:

  • Видеокарталар
  • Тизим платалари
  • Суюқлик совутиш тизимлари
  • Қувват блоклари
  • Қулоқчинлар
  • Компьютер корпуслари
Тақдим этилган маҳсулотлар орасида энг кўзга кўринганларидан бири бу GeForce RTX 5080 16G Суприм Драко Эпик Эдитион видеокартасидир. Ушбу модел оддий RTX 5080 Суприм базасида яратилган бўлиб, асосан дизайн жиҳатидан ўзгаришларга учраган.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, янги видеокартанинг совутиш тизими қобиғида унча катта бўлмаган ўзгаришлар қилинган бўлса, унинг орқа панели бутунлай қайта ишлаб чиқилган. Бу эса қурилманинг юбилей туркумига мос келишини таъминлайди.

Умуман олганда, МСИ томонидан қўлланилган ёндашув классик характерга эга. Мутлақо янги ёки ноёб технологик қурилмалар тақдим этилмаган бўлса-да, мавжуд серияли моделларнинг ташқи кўриниши юбилей шарафига сезиларли даражада бойитилган.

Ҳозирча компания ушбу чекланган туркумдаги қурилмаларнинг нархлари ҳақида ҳеч қандай маълумот эълон қилгани йўқ. Шунингдек, барча янги маҳсулотлар фақат чекланган миқдорда савдога чиқарилиши режалаштирилган.

МСИДрако ЭпикВидеокартаRTX 5080Технология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX ўзининг илк молиявий йиғилишида йирик режаларни эълон қилдиSpaceX ўзининг илк молиявий йиғилишида йирик режаларни эълон қилдиБугун, 03:57Третяков галереясида мобилография ва классик ландшафт кўргазмаси очиладиТретяков галереясида мобилография ва классик ландшафт кўргазмаси очиладиБугун, 03:26Lucid Моторс молиявий инқироздан чиқиш учун 1,4 миллиард доллар тежамоқчиLucid Моторс молиявий инқироздан чиқиш учун 1,4 миллиард доллар тежамоқчиБугун, 03:25SpaceX Tesla компаниясидан юз миллионлаб долларли аккумуляторлар сотиб олдиSpaceX Tesla компаниясидан юз миллионлаб долларли аккумуляторлар сотиб олдиБугун, 02:25AnTuTu июль ойи учун энг яхши Android-смартфонларни эълон қилдиAnTuTu июль ойи учун энг яхши Android-смартфонларни эълон қилдиБугун, 02:22Telegram нима сабабдан App Storeдан вақтинча олиб ташландиTelegram нима сабабдан App Storeдан вақтинча олиб ташландиБугун, 01:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди