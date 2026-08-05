МСИ ўзининг 40 йиллигига бағишланган Драко Эпик махсус туркумини тақдим этди
МСИ 40 йиллик юбилейи муносабати билан аждарҳо мавзусидаги Драко Епик махсус маҳсулотлар туркумини тақдим етди. Туркумга видеокарталар, тизим платалари, суюқлик совутиш тизимлари, қувват блоклари, қулоқчинлар ва компютер корпуслари киради. Енг кўзга кўринган маҳсулотлардан бири оддий RTX 5080 Суприм базасида яратилган GeForce RTX 5080 16G Суприм Драко Епик Едитион видеокартасидир.
Таниқли технология брендларидан бири МСИ ўзининг 40 йиллик юбилейини нишонлаш доирасида махсус юбилей маҳсулотларини намойиш этди. ixbt.com маълумотига кўра, компания томонидан тақдим этилган Драко Эпик деб номланган янги маҳсулотлар туркуми ўзинингига хос визуал безаги билан ажралиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги серия номидан кўриниб турибдики, асосий эътибор аждарҳо мавзусига қаратилган. Ушбу рамзий образ қурилмаларнинг совутиш радиаторлари, компьютер корпуслари ва бошқа элементларида акс эттирилган бўлиб, маҳсулотларга ўзига хос кўриниш бағишлайди.
Юбилей туркумидаги қурилмалар қаторМахсус линтека доирасида компьютер оламидаги энг муҳим ва талабгир қисмлар янгича дизайнда чиқарилди. Хусусан, фойдаланувчилар қуйидаги қурилмаларни ўз ичига олган тўпламга эга бўлишлари мумкин:
- Видеокарталар
- Тизим платалари
- Суюқлик совутиш тизимлари
- Қувват блоклари
- Қулоқчинлар
- Компьютер корпуслари
Мутахассисларнинг таъкидлашича, янги видеокартанинг совутиш тизими қобиғида унча катта бўлмаган ўзгаришлар қилинган бўлса, унинг орқа панели бутунлай қайта ишлаб чиқилган. Бу эса қурилманинг юбилей туркумига мос келишини таъминлайди.
Умуман олганда, МСИ томонидан қўлланилган ёндашув классик характерга эга. Мутлақо янги ёки ноёб технологик қурилмалар тақдим этилмаган бўлса-да, мавжуд серияли моделларнинг ташқи кўриниши юбилей шарафига сезиларли даражада бойитилган.
Ҳозирча компания ушбу чекланган туркумдаги қурилмаларнинг нархлари ҳақида ҳеч қандай маълумот эълон қилгани йўқ. Шунингдек, барча янги маҳсулотлар фақат чекланган миқдорда савдога чиқарилиши режалаштирилган.
…