Челси клубининг янги интизомий сиёсати мухлисларда эътироз уйғотди

·31·Спорт
Челси клубининг янги интизомий сиёсати мухлисларда эътироз уйғотди
Қисқача

Челси клубининг янги қўлланмасида рухсациз чипта ўтказиш ва жинсий зўравонлик қилмишлари учун бир хил жазо — Стамфорд Бридж стадионига киришни 12 ойга тақиқлаш ҳамда мавсумий абонементни дарҳол мусодара қилиш белгиланган. Мазкур тенглаштириш мухлислар ва футбол жамоатчилигида қоидабузарликларга нисбатан жазо мутаносиблиги юзасидан еътироз ва ҳайрат уйғотди.

Англиянинг Челси клуби мухлислар ўртасида жиддий муҳокамаларга сабаб бўлган янги интизомий санкциялар сиёсатини эълон қилди. Goal.com хабар беришича, клубнинг расмий қўлланмасида рухсатсиз чипта ўтказиш ва жинсий зўравонлик қилмишлари бир хил даражадаги жазо билан жазоланиши белгилаб қўйилган бўлиб, бу футбол жамоатчилигида катта эътироз ва ҳайрат уйғотди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Клуб расмий веб-сайтида эълон қилинган ҳужжатга кўра, мазкур қоидабузарликларнинг иккаласи учун ҳам бир хил санкция — Стамфорд Бридж стадионига киришни 12 ойга тақиқлаш ҳамда мавсумий абонементни дарҳол мусодара қилиш чоралари қўлланилади. Мазкур қарор турли ҳуқуқбузарликларга нисбатан мутаносиблик масаласини кун тартибига олиб чиқди ва содиқ фан-клуб вакиллари ўртасида ҳақли саволларни туғдирди.

Интизомий чора-тадбирлар ва мутаносиблик масаласи

Челси раҳбарияти ҳар бир ҳолат алоҳида, индивидуал тартибда кўриб чиқилишини ва белгиланган меъёрдан қаттиқроқ ёки енгилроқ жазо тайинланиши мумкинлигини таъкидлайди. Клуб баёнотида шундай дейилади: «Ушбу санкциялар ва тақиқлаш тизими клуб хулқ-атвор ҳамда чипта билан боғлиқ қоидабузарликларга қандай ёндашишини кўрсатишга қаратилган қўлланма ҳисобланади».

Мазкур қадам Англия Премер-лигасининг етакчи жамоалари иккиламчи чипта бозорига қарши курашни кескинлаштираётган бир пайтда амалга оширилди. Кўплаб ишқибозлар қимматбаҳо чипталарни бир марталик ташриф буюрувчи хорижлик сайёҳлар учун устувор кўраётган клуб сиёсатидан норозилигини билдириб келмоқда. Чипталарни мустақил равишда бошқа шахсга ўтказиш эса кўпинча содиқ мухлислар учун қийинчилик туғдирмоқда.

Бошқа ҳуқуқбузарликлар учун жазо турлари

Қўлланмада чипта масалаларидан ташқари, янада жиддий жиноят ва хавфли хатти-ҳаракатлар учун қаттиқроқ жазо чоралари ҳам белгилаб берилган. Хусусан, клуб ходимларига нисбатан жисмоний тажовуз қилиш ҳамда йирик миқёсдаги чипта фирибгарлиги шахсларнинг клуб томонидан муддатсизга тақиқланишига сабаб бўладиган асосий қоидабузарликлардир.

Шунингдек, ўйин вақтида тақиқланган буюмларни олиб юрган ёки стадионга кириш тақиқини бузган шахсларга нисбатан уч йиллик дисквалификация қўлланилиши кўрсатиб ўтилган. Футбол оламида бу каби қатъий қоидалар клубларнинг хавфсизликни таъминлаш ва тартибни сақлаш борасидаги уринишларини кўрсатса-да, айрим бандларнинг ўта қатъийлиги муҳокамалар марказида қолмоқда.

ЧелсиАнглия Премер-лигасиФутбол янгиликлариСтамфорд БриджЧипта сиёсати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

2026-йилги Леагуес Куп турнири: асосий интрига ва ўзгаришлар2026-йилги Леагуес Куп турнири: асосий интрига ва ўзгаришларБугун, 03:35Ливерпул Пари Сен-Жермен вингери Иброҳим Мбае трансферига яқинлашмоқдаЛиверпул Пари Сен-Жермен вингери Иброҳим Мбае трансферига яқинлашмоқдаБугун, 02:59Жанни Инфантино Килиан Мбаппенинг рекордларини олқишладиЖанни Инфантино Килиан Мбаппенинг рекордларини олқишладиБугун, 01:58Манчестер Сити Педру Нетуни трансфер қилмоқчиМанчестер Сити Педру Нетуни трансфер қилмоқчиБугун, 01:53Деку Мадридда Хулиан Алварес агенти билан яширин учрашув ўтказдиДеку Мадридда Хулиан Алварес агенти билан яширин учрашув ўтказдиБугун, 01:18Радек Витек Манчестер Юнайтедни тарк этиб, Мидлсброга ўтмоқдаРадек Витек Манчестер Юнайтедни тарк этиб, Мидлсброга ўтмоқдаБугун, 01:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда