Челси клубининг янги интизомий сиёсати мухлисларда эътироз уйғотди
Челси клубининг янги қўлланмасида рухсациз чипта ўтказиш ва жинсий зўравонлик қилмишлари учун бир хил жазо — Стамфорд Бридж стадионига киришни 12 ойга тақиқлаш ҳамда мавсумий абонементни дарҳол мусодара қилиш белгиланган. Мазкур тенглаштириш мухлислар ва футбол жамоатчилигида қоидабузарликларга нисбатан жазо мутаносиблиги юзасидан еътироз ва ҳайрат уйғотди.
Англиянинг Челси клуби мухлислар ўртасида жиддий муҳокамаларга сабаб бўлган янги интизомий санкциялар сиёсатини эълон қилди. Goal.com хабар беришича, клубнинг расмий қўлланмасида рухсатсиз чипта ўтказиш ва жинсий зўравонлик қилмишлари бир хил даражадаги жазо билан жазоланиши белгилаб қўйилган бўлиб, бу футбол жамоатчилигида катта эътироз ва ҳайрат уйғотди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Клуб расмий веб-сайтида эълон қилинган ҳужжатга кўра, мазкур қоидабузарликларнинг иккаласи учун ҳам бир хил санкция — Стамфорд Бридж стадионига киришни 12 ойга тақиқлаш ҳамда мавсумий абонементни дарҳол мусодара қилиш чоралари қўлланилади. Мазкур қарор турли ҳуқуқбузарликларга нисбатан мутаносиблик масаласини кун тартибига олиб чиқди ва содиқ фан-клуб вакиллари ўртасида ҳақли саволларни туғдирди.
Интизомий чора-тадбирлар ва мутаносиблик масаласиЧелси раҳбарияти ҳар бир ҳолат алоҳида, индивидуал тартибда кўриб чиқилишини ва белгиланган меъёрдан қаттиқроқ ёки енгилроқ жазо тайинланиши мумкинлигини таъкидлайди. Клуб баёнотида шундай дейилади: «Ушбу санкциялар ва тақиқлаш тизими клуб хулқ-атвор ҳамда чипта билан боғлиқ қоидабузарликларга қандай ёндашишини кўрсатишга қаратилган қўлланма ҳисобланади».
Мазкур қадам Англия Премер-лигасининг етакчи жамоалари иккиламчи чипта бозорига қарши курашни кескинлаштираётган бир пайтда амалга оширилди. Кўплаб ишқибозлар қимматбаҳо чипталарни бир марталик ташриф буюрувчи хорижлик сайёҳлар учун устувор кўраётган клуб сиёсатидан норозилигини билдириб келмоқда. Чипталарни мустақил равишда бошқа шахсга ўтказиш эса кўпинча содиқ мухлислар учун қийинчилик туғдирмоқда.
Бошқа ҳуқуқбузарликлар учун жазо турлариҚўлланмада чипта масалаларидан ташқари, янада жиддий жиноят ва хавфли хатти-ҳаракатлар учун қаттиқроқ жазо чоралари ҳам белгилаб берилган. Хусусан, клуб ходимларига нисбатан жисмоний тажовуз қилиш ҳамда йирик миқёсдаги чипта фирибгарлиги шахсларнинг клуб томонидан муддатсизга тақиқланишига сабаб бўладиган асосий қоидабузарликлардир.
Шунингдек, ўйин вақтида тақиқланган буюмларни олиб юрган ёки стадионга кириш тақиқини бузган шахсларга нисбатан уч йиллик дисквалификация қўлланилиши кўрсатиб ўтилган. Футбол оламида бу каби қатъий қоидалар клубларнинг хавфсизликни таъминлаш ва тартибни сақлаш борасидаги уринишларини кўрсатса-да, айрим бандларнинг ўта қатъийлиги муҳокамалар марказида қолмоқда.
…