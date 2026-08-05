SpaceX Tesla компаниясидан юз миллионлаб долларли аккумуляторлар сотиб олди
SpaceX жорий йил бошидан буён Tesla ишлаб чиқарган Tesla Мегапакк қувват сақлаш қурилмаларига 329 миллион доллар сарфлади, шундан 295 миллион доллари иккинчи чоракка тўғри келади. Мутахассислар бу батареялар асосан xAI компаниясининг маълумотлар марказларида фойдаланиш учун ўрнатилаётганини айтмоқда.
Илон Маск бошқарувидаги SpaceX компанияси жорий йилнинг ўзида Tesla томонидан ишлаб чиқарилган Tesla Мегапакк саноат миқёсидаги қувват сақлаш қурилмаларини харид қилиш ҳажмини сезиларли даражада оширди. Сешанба куни эълон қилинган молиявий ҳисобот маълумотларига кўра, мазкур батареялар учун фақат иккинчи чоракнинг ўзида 295 миллион доллар сарфланган бўлиб, йил бошидан буён умумий харидлар миқдори 329 миллион долларга етган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Мазкур йирик битимлар Илон Маскга тегишли бўлган компаниялар ўзаро қанчалик чамбарчас боғланганини яққол кўрсатиб беради. Маълумки, Маск бир вақтнинг ўзида ҳам SpaceX, ҳам Tesla компанияларига раҳбарлик қилади ва уларнинг асосий акциядорларидан бири ҳисобланади. Шунингдек, унинг сунъий интеллект соҳаси билан шуғулланувчи xAI стартапи илгарироқ унинг ижтимоий тармоқ платформаси бўлган Х ни қўшиб олган эди, жорий йил бошида эса SpaceX xAI компаниясини ўз таркибига қабул қилгани маълум бўлди.
Сунъий интеллект марказлари ва аккумуляторларнинг ўрниМутахассисларнинг фикрича, саноат миқёсидаги бу батареялар асосан xAI компаниясининг маълумотлар марказларида фойдаланиш учун ўрнатилмоқда. ХАИ компанияси SpaceX билан бирлашишидан олдин ҳам ўз сервер марказлари учун 430 миллион долларлик Tesla Мегапакк қурилмаларини харид қилган эди. Таққослаш учун, жорий йилнинг биринчи чорагида xAI фақатгина 34 миллион доллрлик шундай ускуналарни сотиб олганди.
Шунингдек, регулятив ҳужжатларга таяниб хабар қилинишича, SpaceX 2025-йил декабрь ҳолатига кўра ишлаб чиқарувчининг тавсия этилган чакана нархи бўйича жами 131 миллион долларлик Tesla Cybertruck электромобилларини ҳам харид қилган. Бу каби йирик харидлар корпорациялараро ҳамкорлик қанчалик кенг кўламда олиб борилаётганини кўрсатади.
Энергия таъминотидаги муҳим вазифаларГарчи xAI ўз маълумотлар марказларини қувватлантириш учун асосан табиий газдан, жумладан Колоссус лойиҳаси яқинидаги ҳудудда жойлашган ўнлаб турбиналардан фойдаланаётган бўлса-да, Tesla Мегапакк каби йирик батареялар инфратузилманинг муҳим қисми бўлиб қолмоқда. Улар бир сония ичида ишга тушувчи захира қувватини таъминлабгина қолмай, график процессорлар энг юқори қувват талаб қилган пайтда қўшимча энергия етказиб беради.
Сунъий интеллект марказларининг электр энергиясига бўлган эҳтиёжи моделни ўқитиш ва сўровларни қайта ишлаш жараёнларига қараб доимий ўзгариб туради. Бундай кескин сакрашлар маҳаллий коммунал хизматлар томонидан қўшимча харажатларга олиб келиши ёки жойлардаги генераторларни ортиқча юклаши мумкин. Батареялар эса бу каби тебранишларни текислаб, харажатларни камайтиришга ва маълумотлар марказининг узлуксиз ишлашини таъминлашга ёрдам беради.
…