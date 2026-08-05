SpaceX Tesla компаниясидан юз миллионлаб долларли аккумуляторлар сотиб олди

·33·Техно
SpaceX Tesla компаниясидан юз миллионлаб долларли аккумуляторлар сотиб олди
Қисқача

SpaceX жорий йил бошидан буён Tesla ишлаб чиқарган Tesla Мегапакк қувват сақлаш қурилмаларига 329 миллион доллар сарфлади, шундан 295 миллион доллари иккинчи чоракка тўғри келади. Мутахассислар бу батареялар асосан xAI компаниясининг маълумотлар марказларида фойдаланиш учун ўрнатилаётганини айтмоқда.

Илон Маск бошқарувидаги SpaceX компанияси жорий йилнинг ўзида Tesla томонидан ишлаб чиқарилган Tesla Мегапакк саноат миқёсидаги қувват сақлаш қурилмаларини харид қилиш ҳажмини сезиларли даражада оширди. Сешанба куни эълон қилинган молиявий ҳисобот маълумотларига кўра, мазкур батареялар учун фақат иккинчи чоракнинг ўзида 295 миллион доллар сарфланган бўлиб, йил бошидан буён умумий харидлар миқдори 329 миллион долларга етган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Мазкур йирик битимлар Илон Маскга тегишли бўлган компаниялар ўзаро қанчалик чамбарчас боғланганини яққол кўрсатиб беради. Маълумки, Маск бир вақтнинг ўзида ҳам SpaceX, ҳам Tesla компанияларига раҳбарлик қилади ва уларнинг асосий акциядорларидан бири ҳисобланади. Шунингдек, унинг сунъий интеллект соҳаси билан шуғулланувчи xAI стартапи илгарироқ унинг ижтимоий тармоқ платформаси бўлган Х ни қўшиб олган эди, жорий йил бошида эса SpaceX xAI компаниясини ўз таркибига қабул қилгани маълум бўлди.

Сунъий интеллект марказлари ва аккумуляторларнинг ўрни

Мутахассисларнинг фикрича, саноат миқёсидаги бу батареялар асосан xAI компаниясининг маълумотлар марказларида фойдаланиш учун ўрнатилмоқда. ХАИ компанияси SpaceX билан бирлашишидан олдин ҳам ўз сервер марказлари учун 430 миллион долларлик Tesla Мегапакк қурилмаларини харид қилган эди. Таққослаш учун, жорий йилнинг биринчи чорагида xAI фақатгина 34 миллион доллрлик шундай ускуналарни сотиб олганди.

Шунингдек, регулятив ҳужжатларга таяниб хабар қилинишича, SpaceX 2025-йил декабрь ҳолатига кўра ишлаб чиқарувчининг тавсия этилган чакана нархи бўйича жами 131 миллион долларлик Tesla Cybertruck электромобилларини ҳам харид қилган. Бу каби йирик харидлар корпорациялараро ҳамкорлик қанчалик кенг кўламда олиб борилаётганини кўрсатади.

Энергия таъминотидаги муҳим вазифалар

Гарчи xAI ўз маълумотлар марказларини қувватлантириш учун асосан табиий газдан, жумладан Колоссус лойиҳаси яқинидаги ҳудудда жойлашган ўнлаб турбиналардан фойдаланаётган бўлса-да, Tesla Мегапакк каби йирик батареялар инфратузилманинг муҳим қисми бўлиб қолмоқда. Улар бир сония ичида ишга тушувчи захира қувватини таъминлабгина қолмай, график процессорлар энг юқори қувват талаб қилган пайтда қўшимча энергия етказиб беради.

Сунъий интеллект марказларининг электр энергиясига бўлган эҳтиёжи моделни ўқитиш ва сўровларни қайта ишлаш жараёнларига қараб доимий ўзгариб туради. Бундай кескин сакрашлар маҳаллий коммунал хизматлар томонидан қўшимча харажатларга олиб келиши ёки жойлардаги генераторларни ортиқча юклаши мумкин. Батареялар эса бу каби тебранишларни текислаб, харажатларни камайтиришга ва маълумотлар марказининг узлуксиз ишлашини таъминлашга ёрдам беради.

SpaceXTeslaИлон МаскМегапаккТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX ўзининг илк молиявий йиғилишида йирик режаларни эълон қилдиSpaceX ўзининг илк молиявий йиғилишида йирик режаларни эълон қилдиБугун, 03:57Третяков галереясида мобилография ва классик ландшафт кўргазмаси очиладиТретяков галереясида мобилография ва классик ландшафт кўргазмаси очиладиБугун, 03:26Lucid Моторс молиявий инқироздан чиқиш учун 1,4 миллиард доллар тежамоқчиLucid Моторс молиявий инқироздан чиқиш учун 1,4 миллиард доллар тежамоқчиБугун, 03:25МСИ ўзининг 40 йиллигига бағишланган Драко Эпик махсус туркумини тақдим этдиМСИ ўзининг 40 йиллигига бағишланган Драко Эпик махсус туркумини тақдим этдиБугун, 02:54AnTuTu июль ойи учун энг яхши Android-смартфонларни эълон қилдиAnTuTu июль ойи учун энг яхши Android-смартфонларни эълон қилдиБугун, 02:22Telegram нима сабабдан App Storeдан вақтинча олиб ташландиTelegram нима сабабдан App Storeдан вақтинча олиб ташландиБугун, 01:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди