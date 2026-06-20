Хитой коинотда ҳисоблаш марказини яратмоқда: Маълумотлар энди орбитада қайта ишланади
Хитой технология оламида янги даврни бошлаб бермоқда. Мамлакат ҳукумати Коинот ҳисоблаш технологиялари инновацион марказини ташкил этишни расман маъқуллади. Ушбу лойиҳа сунъий интеллект ва мураккаб ҳисоблаш жараёнларини Ер юзидаги маълумотлар марказларидан бевосита очиқ коинотга — сунъий йўлдошлар ва орбитал платформаларга кўчиришни кўзда тутади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com нашрининг хабар беришича, янги марказ жорий йилнинг июн ойи охирига қадар ўз фаолиятини бошлаши кутилмоқда. Лойиҳанинг асосий мақсади коинотдаги ҳисоблаш тизимлари, сунъий йўлдошли нарсалар интернети (ИоТ) ва келажакдаги орбитал маълумотлар марказлари учун яхлит экотизим яратишдан иборат. Бу шунчаки маълумот узатиш эмас, балки уларни коинотнинг ўзида таҳлил қилиш имконини беради.
Орбитал маълумотлар марказларининг афзалликлариҲозирги вақтда сунъий йўлдошлар фақат маълумот йиғувчи ва узатувчи восита вазифасини ўтайди. Янги технология эса уларга ўрнатилган кучли процессорлар ва AI алгоритмлари ёрдамида маълумотларни жойида қайта ишлаш имконини беради. Бу қуйидаги йўналишларда инқилобий ўзгаришларга олиб келиши кутилмоқда:
- Ер устидаги маълумотлар марказларига тушадиган юкламани камайтириш;
- Коинотдан Ерга узатиладиган ахборот ҳажмини оптималлаштириш (фақат қайта ишланган натижалар юборилади);
- Ер масофадан зондлаш ва алоқа хизматлари тезлигини сезиларли даражада ошириш;
- Сунъий йўлдошлараро ақлли тармоқларни шакллантириш.
Таъкидлаш жоизки, коинотда ҳисоблаш ишларини олиб бориш ғояси фақат Хитойни қизиқтираётгани йўқ. АҚШнинг SpaceX ва Blue Origin каби хусусий компаниялари ҳам шунга ўхшаш лойиҳалар устида иш олиб бораётганини аввалроқ эълон қилган эди. Бироқ, Хитойнинг ёндашуви давлат даражасидаги стратегик дастур эканлиги билан ажралиб туради.
Экспертларнинг фикрича, коинотдаги ҳисоблаш қувватлари келажакда глобал интернет қамровини яхшилаш ва ўта юқори аниқликдаги хариталаш тизимларини реал вақт режимида ишлашини таъминлайди. Бу эса нафақат ҳарбий ёки илмий, балки фуқаролик мақсадларида — навигация, қишлоқ хўжалиги ва экологик мониторингда ҳам катта бурилиш ясайди.
…