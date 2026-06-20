Хитой коинотда ҳисоблаш марказини яратмоқда: Маълумотлар энди орбитада қайта ишланади

·20·Техно
Хитой коинотда ҳисоблаш марказини яратмоқда: Маълумотлар энди орбитада қайта ишланади

Хитой технология оламида янги даврни бошлаб бермоқда. Мамлакат ҳукумати Коинот ҳисоблаш технологиялари инновацион марказини ташкил этишни расман маъқуллади. Ушбу лойиҳа сунъий интеллект ва мураккаб ҳисоблаш жараёнларини Ер юзидаги маълумотлар марказларидан бевосита очиқ коинотга — сунъий йўлдошлар ва орбитал платформаларга кўчиришни кўзда тутади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг хабар беришича, янги марказ жорий йилнинг июн ойи охирига қадар ўз фаолиятини бошлаши кутилмоқда. Лойиҳанинг асосий мақсади коинотдаги ҳисоблаш тизимлари, сунъий йўлдошли нарсалар интернети (ИоТ) ва келажакдаги орбитал маълумотлар марказлари учун яхлит экотизим яратишдан иборат. Бу шунчаки маълумот узатиш эмас, балки уларни коинотнинг ўзида таҳлил қилиш имконини беради.

Орбитал маълумотлар марказларининг афзалликлари

Ҳозирги вақтда сунъий йўлдошлар фақат маълумот йиғувчи ва узатувчи восита вазифасини ўтайди. Янги технология эса уларга ўрнатилган кучли процессорлар ва AI алгоритмлари ёрдамида маълумотларни жойида қайта ишлаш имконини беради. Бу қуйидаги йўналишларда инқилобий ўзгаришларга олиб келиши кутилмоқда:

  • Ер устидаги маълумотлар марказларига тушадиган юкламани камайтириш;
  • Коинотдан Ерга узатиладиган ахборот ҳажмини оптималлаштириш (фақат қайта ишланган натижалар юборилади);
  • Ер масофадан зондлаш ва алоқа хизматлари тезлигини сезиларли даражада ошириш;
  • Сунъий йўлдошлараро ақлли тармоқларни шакллантириш.
Ушбу лойиҳа доирасида Хитойнинг энг йирик электроника ишлаб чиқарувчилари, коинот саноати вакиллари ва сунъий интеллект бўйича дастурий таъминот яратувчи компаниялари бирлаштирилади. Бундай марказлашган ёндашув технологик жараёнларни тезлаштириш ва коинот инфратузилмасини янги босқичга олиб чиқишга хизмат қилади.

Таъкидлаш жоизки, коинотда ҳисоблаш ишларини олиб бориш ғояси фақат Хитойни қизиқтираётгани йўқ. АҚШнинг SpaceX ва Blue Origin каби хусусий компаниялари ҳам шунга ўхшаш лойиҳалар устида иш олиб бораётганини аввалроқ эълон қилган эди. Бироқ, Хитойнинг ёндашуви давлат даражасидаги стратегик дастур эканлиги билан ажралиб туради.

Экспертларнинг фикрича, коинотдаги ҳисоблаш қувватлари келажакда глобал интернет қамровини яхшилаш ва ўта юқори аниқликдаги хариталаш тизимларини реал вақт режимида ишлашини таъминлайди. Бу эса нафақат ҳарбий ёки илмий, балки фуқаролик мақсадларида — навигация, қишлоқ хўжалиги ва экологик мониторингда ҳам катта бурилиш ясайди.

ХитойКоинотСунъий IntelлектТехнологияСунъий Йўлдош
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Amazon сунъий интеллект марказларига қарши чиққан ходимларини тергов қилмоқдаAmazon сунъий интеллект марказларига қарши чиққан ходимларини тергов қилмоқдаКеча, 23:55Балиқни робот ёрдамида ўлдириш: Шинкеи Сйстеms балиқчиликда инқилоб қилмоқдаБалиқни робот ёрдамида ўлдириш: Шинкеи Сйстеms балиқчиликда инқилоб қилмоқдаКеча, 23:27Google ва Samsung ҳамкорлиги: Galaxy смартфонлари учун муҳим тизим янгиланишлари чиқдиGoogle ва Samsung ҳамкорлиги: Galaxy смартфонлари учун муҳим тизим янгиланишлари чиқдиКеча, 22:51Хитойда баланд тоғли ҳудудлар учун мўлжалланган энг йирик шамол турбиналари ишга тушдиХитойда баланд тоғли ҳудудлар учун мўлжалланган энг йирик шамол турбиналари ишга тушдиКеча, 22:20Нобел мукофоти совриндори Джон Жумпер Google DeepMindдан Anthropicга ўтдиНобел мукофоти совриндори Джон Жумпер Google DeepMindдан Anthropicга ўтдиКеча, 21:58Коинот сирлари: АМС-02 детектори физика қонунларига зид бўлган кашфиётни амалга оширдиКоинот сирлари: АМС-02 детектори физика қонунларига зид бўлган кашфиётни амалга оширдиКеча, 21:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди