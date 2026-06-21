Батареясиз ишлайдиган дисплей: Вавешаре компанияси NFC қувватли Э-Инк экранини тақдим этди
Технология оламида энергия самарадорлиги масаласи ҳар доим долзарб бўлииб келган. Вавешаре компанияси бу борада инқилобий қадам ташлаб, мутлақо батареясиз ва сиmsиз ишлайдиган 2,9 дюймли янги Э-Инк дисплейини намойиш этди. Ушбу қурилманинг ўзига хослиги шундаки, у ишлаш учун зарур бўлган қувватни ҳам, маълумотни ҳам бевосита смартфондаги NFC модули орқали олади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги гаджет электрон сиёҳ (Э-Инк) технологиясига асосланган бўлиб, у фақат тасвир ўзгарган сониялардагина энергия сарфлайди. Тасвир экранда ҳосил бўлгач, у ҳафталар ёки ойлар давомида ҳеч қандай қувват манбаи талаб қилмасдан сақланиб туриши мумкин. Бу эса уни доимий қувватлаш заруриятидан бутунлай халос этади.
Техник имкониятлар ва ишлаш принципиҚурилманинг ишлаш жараёни жуда оддий: фойдаланувчи махсус мобил илова орқали керакли расм ёки матнни танлайди ва смартфонни дисплейга яқинлаштиради. NFC орқали узатиладиган электромагнит майдон экранни «уйғотиш» ва ундаги пикселларни қайта жойлаштириш учун етарли қувватни таъминлайди. Дисплей 296 × 128 пикселли рухсатга эга бўлиб, у нафақат оқ-қора, балки қизил ва сариқ рангларни ҳам акс эттира олади.
Гарчи технология ҳайратланарли бўлса-да, унинг ўзига яраша чекловлари мавжуд. Масалан, тасвирни тўлиқ янгилаш учун тахминан 16 сония вақт талаб этилади. Бу вақт давомида смартфонни дисплейга яқин масофада ушлаб туриш лозим. Шу сабабли, ушбу экран динамик видеолар учун эмас, балки статик маълумотларни кўрсатиш учун мўлжалланган.
Қўлланиш соҳалари ва нархиВавешаре ушбу маҳсулотни кенг кўламли тижорат ва маиший мақсадларда ишлатишни таклиф қилмоқда. Жумладан, ундан қуйидаги йўналишларда фойдаланиш мумкин:
- Дўконлар учун ақлли нархномалар;
- Компания ходимлари учун электрон бейджиклар;
- Омборхоналардаги инвентар ёрлиқлари;
- Эшиклардаги ахборот тахтачалари ва кўрсаткичлар.
Хулоса қилиб айтганда, Вавешаре ишланмаси сиmsиз қувват узатиш технологияларининг янги босқичини кўрсатиб берди. Келажакда бу каби экранлар кундалик ҳаётимиздаги кўплаб қоғоз ёрлиқларнинг ўрнини эгаллаши ва чиқиндилар миқдорини камайтиришга хизмат қилиши кутилмоқда.
…