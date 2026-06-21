Батареясиз ишлайдиган дисплей: Вавешаре компанияси NFC қувватли Э-Инк экранини тақдим этди

·0·Техно
Батареясиз ишлайдиган дисплей: Вавешаре компанияси NFC қувватли Э-Инк экранини тақдим этди

Технология оламида энергия самарадорлиги масаласи ҳар доим долзарб бўлииб келган. Вавешаре компанияси бу борада инқилобий қадам ташлаб, мутлақо батареясиз ва сиmsиз ишлайдиган 2,9 дюймли янги Э-Инк дисплейини намойиш этди. Ушбу қурилманинг ўзига хослиги шундаки, у ишлаш учун зарур бўлган қувватни ҳам, маълумотни ҳам бевосита смартфондаги NFC модули орқали олади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги гаджет электрон сиёҳ (Э-Инк) технологиясига асосланган бўлиб, у фақат тасвир ўзгарган сониялардагина энергия сарфлайди. Тасвир экранда ҳосил бўлгач, у ҳафталар ёки ойлар давомида ҳеч қандай қувват манбаи талаб қилмасдан сақланиб туриши мумкин. Бу эса уни доимий қувватлаш заруриятидан бутунлай халос этади.

Техник имкониятлар ва ишлаш принципи

Қурилманинг ишлаш жараёни жуда оддий: фойдаланувчи махсус мобил илова орқали керакли расм ёки матнни танлайди ва смартфонни дисплейга яқинлаштиради. NFC орқали узатиладиган электромагнит майдон экранни «уйғотиш» ва ундаги пикселларни қайта жойлаштириш учун етарли қувватни таъминлайди. Дисплей 296 × 128 пикселли рухсатга эга бўлиб, у нафақат оқ-қора, балки қизил ва сариқ рангларни ҳам акс эттира олади.

Гарчи технология ҳайратланарли бўлса-да, унинг ўзига яраша чекловлари мавжуд. Масалан, тасвирни тўлиқ янгилаш учун тахминан 16 сония вақт талаб этилади. Бу вақт давомида смартфонни дисплейга яқин масофада ушлаб туриш лозим. Шу сабабли, ушбу экран динамик видеолар учун эмас, балки статик маълумотларни кўрсатиш учун мўлжалланган.

Қўлланиш соҳалари ва нархи

Вавешаре ушбу маҳсулотни кенг кўламли тижорат ва маиший мақсадларда ишлатишни таклиф қилмоқда. Жумладан, ундан қуйидаги йўналишларда фойдаланиш мумкин:

  • Дўконлар учун ақлли нархномалар;
  • Компания ходимлари учун электрон бейджиклар;
  • Омборхоналардаги инвентар ёрлиқлари;
  • Эшиклардаги ахборот тахтачалари ва кўрсаткичлар.
Қурилманинг ўзбекистонлик истеъмолчилар учун ҳам қизиқарли жиҳати унинг нархидир. Янги Э-Инк дисплей тахминан 28 доллар атрофида баҳоланмоқда. Бу каби ечимлар айниқса энергия тежаш ва экологик барқарорликка интилаётган замонавий офислар ва «ақлли» уйлар учун жуда қўл келади.

Хулоса қилиб айтганда, Вавешаре ишланмаси сиmsиз қувват узатиш технологияларининг янги босқичини кўрсатиб берди. Келажакда бу каби экранлар кундалик ҳаётимиздаги кўплаб қоғоз ёрлиқларнинг ўрнини эгаллаши ва чиқиндилар миқдорини камайтиришга хизмат қилиши кутилмоқда.

ВавешареЭ-ИнкNFCТехнологияГаджет
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳиндистонда Telegram блокланиши ортидан VPN ва Signal машҳурлиги кескин ошдиҲиндистонда Telegram блокланиши ортидан VPN ва Signal машҳурлиги кескин ошдиБугун, 03:22Британияда мусиқий пиратлик: 2000-йиллар услубида диск сотган шахс жазоландиБританияда мусиқий пиратлик: 2000-йиллар услубида диск сотган шахс жазоландиБугун, 02:50Xiaomi компанияси ҳамёнбоп Поко К81 Pro смартфонини Европа бозорига чиқардиXiaomi компанияси ҳамёнбоп Поко К81 Pro смартфонини Европа бозорига чиқардиБугун, 02:21Signal раҳбари огоҳлантиради: Сунъий интеллект чат-ботлари сизнинг дўстингиз эмасSignal раҳбари огоҳлантиради: Сунъий интеллект чат-ботлари сизнинг дўстингиз эмасБугун, 01:57Квант компьютерлари пойгаси: Amazon ва ҚуEра 2028-йилгача инқилобий тизимни вада қилмоқдаКвант компьютерлари пойгаси: Amazon ва ҚуEра 2028-йилгача инқилобий тизимни вада қилмоқдаБугун, 01:55GeForce RTX 3060 видеокартаси муз генератори ёрдамида 23 даражагача совутилдиGeForce RTX 3060 видеокартаси муз генератори ёрдамида 23 даражагача совутилдиБугун, 01:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди