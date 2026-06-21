Xiaomi 18 сентябрда тақдим этилади: 200 Мп камера ва Apple услубидаги дизайн

·0·Техно
Xiaomi 18 сентябрда тақдим этилади: 200 Мп камера ва Apple услубидаги дизайн

Хитойнинг технологик гиганти Xiaomi ўзининг навбатдаги флагман смартфонлар туркумини кутилганидан анча аввал намойиш этишга тайёргарлик кўрмоқда. Смарт Пикачу тахаллуси остидаги таниқли инсайдернинг маълум қилишича, янги Xiaomi 18 серияси жорий йилнинг сентябрь ойидаёқ кенг жамоатчиликка тақдим этилади. Бу янгилик технология оламида катта қизиқиш уйғотмоқда, чунки одатда компания ўзининг асосий флагманларини йилнинг сўнгги чорагида намойиш этар эди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги қурилманинг энг муҳим жиҳатларидан бири унинг камера тизими билан боғлиқ. Маълумотларга кўра, Xiaomi 18 модели 200 мегапикселли ўта юқори аниқликдаги асосий камера билан жиҳозланади. Бироқ, бу ерда гап фақат пикселлар сонида эмас, балки илғор ЛОФИК (Латерал Оверфлов Интегратион Капаситор) технологиясининг қўлланилишида кетмоқда. Ушбу технология суратга олиш жараёнида ёруғлик мувозанатини сақлашда инқилобий қадам бўлиши кутилмоқда.

Технологик инновациялар ва тасвир сифати

ЛОФИК технологияси смартфон матрицаларида ёруғлик ҳаддан ташқари кўп бўлган ҳудудларда тасвирнинг "куйиб қолиши" (оверехпосуре) олдини олади. Бу, айниқса, қуёшли кунда ёки ёрқин чироқлар остида суратга тушганда ўта муҳимдир. Шунингдек, ушбу тизим светодиодли лампалардан келадиган турли артефактларни йўқотиб, мукаммал HDR сифатини таъминлайди. Натижада фойдаланувчилар профессионал камералар даражасидаги динамик диапазонга эга суратларни олиш имконига эга бўладилар.

Смартфоннинг ташқи кўриниши ҳам жиддий ўзгаришларга юз тутади. Инсайдернинг таъкидлашича, Xiaomi 18 дизайни Apple услубида, яни нафис ва визуал жиҳатдан жозибадор кўринишда ишланади. Қурилма бурчаклари юмалоқланган, 2К аниқликдаги катта дисплей билан таъминланади. Экраннинг ёрқинлик даражаси аввалги авлод вакилларига қараганда сезиларли даражада юқори бўлиши кутилмоқда, бу эса қуёш нури остида ҳам тасвирнинг тиниқ кўринишини кафолатлайди.

Қўшимча экран ва фойдаланувчи интерфейси

Xiaomi ўзининг ўзига хос услубини сақлаб қолган ҳолда, қурилманинг орқа панелидаги кичик ёрдамчи экранни ҳам қолдиришга қарор қилган. Ушбу дисплей билдиришномаларни кўриш ёки селфи тушишда қулайлик яратиш учун хизмат қилади. Дастурий таъминот борасида ҳам янгиликлар бор: смартфоннинг фойдаланувчи интерфейси янада силлиқ ва эстетик жиҳатдан бойитилган кўринишга эга бўлади.

ixbt.com маълумотига кўра, мазкур маълумотларни тарқатган Смарт Пикачу аввал ҳам Xiaomi маҳсулотлари ҳақида аниқ башоратларни амалга оширган. Хусусан, у Xiaomi 13 Ultra смартфони ва Xiaomi Пад 6 планшетининг чиқиш саналари ҳамда хусусиятларини расмий тақдимотдан олдин тўғри кўрсатиб берган эди. Шу сабабли, сентябрь ойидаги премера ҳақидаги хабарлар ҳақиқатга яқин деб баҳоланмоқда.

Ўзбекистон смартфон бозорида Xiaomi бренди ўзининг ҳамёнбоплиги ва юқори техник кўрсаткичлари билан етакчи ўринлардан бирини эгаллайди. Янги флагманнинг сентябрда чиқиши маҳаллий фойдаланувчилар учун ҳам кутилмаган совға бўлиши мумкин, чунки бу iPhone янги моделлари намойиши билан бир вақтга тўғри келади ва бозордаги рақобатни янада қизитади.

XiaomiСмартфонТехнологияКамераApple
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Коинотни ўрганишда янги давр: Нанкй Грасе Роман телескопи учиш майдонига етиб келдиКоинотни ўрганишда янги давр: Нанкй Грасе Роман телескопи учиш майдонига етиб келдиБугун, 11:23SpaceX коинотни забт этишга тайёр: Гигабай мажмуаси қурилиши якунланмоқдаSpaceX коинотни забт этишга тайёр: Гигабай мажмуаси қурилиши якунланмоқдаБугун, 10:24NASA раҳбари Илон Маскнинг антиматерия двигателлари ҳақидаги ғоясини қўллаб-қувватладиNASA раҳбари Илон Маскнинг антиматерия двигателлари ҳақидаги ғоясини қўллаб-қувватладиБугун, 09:55Доналд Трумп янги Air Форсе Оне самолётини тақдим этди: Бортда Starlink тизими ўрнатилганДоналд Трумп янги Air Форсе Оне самолётини тақдим этди: Бортда Starlink тизими ўрнатилганБугун, 09:25Батареясиз ишлайдиган дисплей: Вавешаре компанияси NFC қувватли Э-Инк экранини тақдим этдиБатареясиз ишлайдиган дисплей: Вавешаре компанияси NFC қувватли Э-Инк экранини тақдим этдиБугун, 08:51Ҳиндистонда Telegram блокланиши ортидан VPN ва Signal машҳурлиги кескин ошдиҲиндистонда Telegram блокланиши ортидан VPN ва Signal машҳурлиги кескин ошдиБугун, 03:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди