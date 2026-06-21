Xiaomi 18 сентябрда тақдим этилади: 200 Мп камера ва Apple услубидаги дизайн
Хитойнинг технологик гиганти Xiaomi ўзининг навбатдаги флагман смартфонлар туркумини кутилганидан анча аввал намойиш этишга тайёргарлик кўрмоқда. Смарт Пикачу тахаллуси остидаги таниқли инсайдернинг маълум қилишича, янги Xiaomi 18 серияси жорий йилнинг сентябрь ойидаёқ кенг жамоатчиликка тақдим этилади. Бу янгилик технология оламида катта қизиқиш уйғотмоқда, чунки одатда компания ўзининг асосий флагманларини йилнинг сўнгги чорагида намойиш этар эди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги қурилманинг энг муҳим жиҳатларидан бири унинг камера тизими билан боғлиқ. Маълумотларга кўра, Xiaomi 18 модели 200 мегапикселли ўта юқори аниқликдаги асосий камера билан жиҳозланади. Бироқ, бу ерда гап фақат пикселлар сонида эмас, балки илғор ЛОФИК (Латерал Оверфлов Интегратион Капаситор) технологиясининг қўлланилишида кетмоқда. Ушбу технология суратга олиш жараёнида ёруғлик мувозанатини сақлашда инқилобий қадам бўлиши кутилмоқда.
Технологик инновациялар ва тасвир сифатиЛОФИК технологияси смартфон матрицаларида ёруғлик ҳаддан ташқари кўп бўлган ҳудудларда тасвирнинг "куйиб қолиши" (оверехпосуре) олдини олади. Бу, айниқса, қуёшли кунда ёки ёрқин чироқлар остида суратга тушганда ўта муҳимдир. Шунингдек, ушбу тизим светодиодли лампалардан келадиган турли артефактларни йўқотиб, мукаммал HDR сифатини таъминлайди. Натижада фойдаланувчилар профессионал камералар даражасидаги динамик диапазонга эга суратларни олиш имконига эга бўладилар.
Смартфоннинг ташқи кўриниши ҳам жиддий ўзгаришларга юз тутади. Инсайдернинг таъкидлашича, Xiaomi 18 дизайни Apple услубида, яни нафис ва визуал жиҳатдан жозибадор кўринишда ишланади. Қурилма бурчаклари юмалоқланган, 2К аниқликдаги катта дисплей билан таъминланади. Экраннинг ёрқинлик даражаси аввалги авлод вакилларига қараганда сезиларли даражада юқори бўлиши кутилмоқда, бу эса қуёш нури остида ҳам тасвирнинг тиниқ кўринишини кафолатлайди.
Қўшимча экран ва фойдаланувчи интерфейсиXiaomi ўзининг ўзига хос услубини сақлаб қолган ҳолда, қурилманинг орқа панелидаги кичик ёрдамчи экранни ҳам қолдиришга қарор қилган. Ушбу дисплей билдиришномаларни кўриш ёки селфи тушишда қулайлик яратиш учун хизмат қилади. Дастурий таъминот борасида ҳам янгиликлар бор: смартфоннинг фойдаланувчи интерфейси янада силлиқ ва эстетик жиҳатдан бойитилган кўринишга эга бўлади.
ixbt.com маълумотига кўра, мазкур маълумотларни тарқатган Смарт Пикачу аввал ҳам Xiaomi маҳсулотлари ҳақида аниқ башоратларни амалга оширган. Хусусан, у Xiaomi 13 Ultra смартфони ва Xiaomi Пад 6 планшетининг чиқиш саналари ҳамда хусусиятларини расмий тақдимотдан олдин тўғри кўрсатиб берган эди. Шу сабабли, сентябрь ойидаги премера ҳақидаги хабарлар ҳақиқатга яқин деб баҳоланмоқда.
Ўзбекистон смартфон бозорида Xiaomi бренди ўзининг ҳамёнбоплиги ва юқори техник кўрсаткичлари билан етакчи ўринлардан бирини эгаллайди. Янги флагманнинг сентябрда чиқиши маҳаллий фойдаланувчилар учун ҳам кутилмаган совға бўлиши мумкин, чунки бу iPhone янги моделлари намойиши билан бир вақтга тўғри келади ва бозордаги рақобатни янада қизитади.
…