Июль ойи охирида осмонда юлдузлар шовқини: Жанубий дельта-Акваридлар оқими чўққисига чиқади

·0·Техно
Июль ойи охирида осмонда юлдузлар шовқини: Жанубий дельта-Акваридлар оқими чўққисига чиқади

Шу йилнинг июль ойи охирида коинот ишқибозлари ва астрономия ҳаваскорлари ноёб табиат ҳодисаси — Жанубий дельта-Акваридлар метеорлар оқимининг гувоҳи бўлишлари мумкин. Ушбу юлдузлар шовқини ўзининг энг юқори фаоллик нуқтасига 30-июльдан 31-июльга ўтар кечаси етади. Мазкур ҳодиса тунги осмонни ёритиб, табиатнинг гўзал манзараларидан бирини тақдим этиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Москва планетарийси матбуот хизмати хабар беришича, метеорлар оқими даврида ҳар соатда ўртача 25 тагача "учувчи юлдуз"ларни кузатиш имконияти мавжуд бўлади. Гарчи ушбу ҳодиса бутун дунё бўйлаб кўринса-да, энг қулай ва ёрқин кузатув шароитлари Ернинг Жанубий ярим шарида истиқомат қилувчилар учун юзага келади. Бу радантнинг (метеорлар учиб чиқадиган нуқта) у ерда уфқдан баландроқ кўтарилиши билан боғлиқ.

Кузатиш учун энг қулай вақт ва ҳудудлар

Жанубий дельта-Акваридлар оқими асосан Далв (Ақуариус) юлдуз туркумидан тарқалаётгандек кўринади. Астрономларнинг таъкидлашича, ушбу метеорлар оқими 12-июльдан бошлаб фаоллашган ва у 23-августга қадар давом этади. Бироқ, айнан июль ойининг сўнгги туни энг кўп метеорларни кўриш учун энг мақбул фурсат ҳисобланади.

Ўзбекистон каби Шимолий ярим шарда жойлашган мамлакатларда ҳам ушбу ҳодисани кузатиш мумкин, бироқ метеорлар уфққа яқинроқ жойда ҳаракатланади. Шунинг учун ҳаваскорларга шаҳар чироқларидан йироқроқ, очиқроқ ва баландроқ жойларга чиқиш тавсия этилади. Сунъий ёритиш тизимларининг камлиги метеорларнинг ёрқинлигини яхшироқ ҳис қилиш имконини беради.

Метеорлар оқими — бу сайёрамизнинг коинотдаги чанг ва муз зарралари булути орқали ўтиши натижасидир. Ушбу зарралар Ер атмосферасига улкан тезликда кириб келиб, ишқаланиш натижасида ёниб кетади ва бизнинг кўзимизга нурли чизиқлар бўлиб кўринади. Жанубий дельта-Акваридлар ўзининг нисбатан секинроқ ҳаракати билан ажралиб туради, бу эса уларни суратга олишга уринаётган фотосураткашлар учун қўшимча имкониятдир.

Мутахассислар ушбу ҳодисани кузатиш учун махсус телескоп ёки дурбин шарт эмаслигини таъкидлашади. Энг асосийси — очиқ осмон ва сабр. Инсон кўзи қоронғуликка мослашиши учун камида 20-30 дақиқа вақт талаб этилади, шундан сўнг тунги осмондаги "учувчи юлдуз"лар аниқроқ кўрина бошлайди.

Шуни ҳам айтиб ўтиш жоизки, август ойида яна бир йирик метеорлар оқими — Персеидлар кутилмоқда. Шундай экан, июль ойидаги Жанубий дельта-Акваридлар астрономик кузатувлар мавсумининг ажойиб дебочаси бўлиб хизмат қилади. Астрономия ишқибозлари учун ушбу ёз ойи коинот сирларини ўрганиш ва гўзалликдан баҳра олиш учун жуда бой келмоқда.

АстрономияМетеорКоинотТабиатИюль
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Видеоўйинлар руҳий барқарорликни ошириб, ёлғизлик ҳиссини камайтириши маълум бўлдиВидеоўйинлар руҳий барқарорликни ошириб, ёлғизлик ҳиссини камайтириши маълум бўлдиБугун, 15:24OnePlus 8000 мАс сиғимли аккумуляторга эга ҳамёнбоп Н6 смартфонини тақдим этадиOnePlus 8000 мАс сиғимли аккумуляторга эга ҳамёнбоп Н6 смартфонини тақдим этадиБугун, 14:58Микрочиплар инқилоби: Олимлар транзисторларни 4 нанометрдан паст даражагача кичрайтириш йўлини топдиМикрочиплар инқилоби: Олимлар транзисторларни 4 нанометрдан паст даражагача кичрайтириш йўлини топдиБугун, 14:30Samsung янги авлод «монстри» Galaxy M47 5G смартфонини эълон қилдиSamsung янги авлод «монстри» Galaxy M47 5G смартфонини эълон қилдиБугун, 13:57AMD графикали ноутбуклардаги етти йиллик муаммо Claude Коде ёрдамида ҳал этилдиAMD графикали ноутбуклардаги етти йиллик муаммо Claude Коде ёрдамида ҳал этилдиБугун, 13:27ҲМД янги Лума2 смартфонини тақдим этади: 6000 мАч аккумулятор ва сунъий интеллектҲМД янги Лума2 смартфонини тақдим этади: 6000 мАч аккумулятор ва сунъий интеллектБугун, 12:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди