Июль ойи охирида осмонда юлдузлар шовқини: Жанубий дельта-Акваридлар оқими чўққисига чиқади
Шу йилнинг июль ойи охирида коинот ишқибозлари ва астрономия ҳаваскорлари ноёб табиат ҳодисаси — Жанубий дельта-Акваридлар метеорлар оқимининг гувоҳи бўлишлари мумкин. Ушбу юлдузлар шовқини ўзининг энг юқори фаоллик нуқтасига 30-июльдан 31-июльга ўтар кечаси етади. Мазкур ҳодиса тунги осмонни ёритиб, табиатнинг гўзал манзараларидан бирини тақдим этиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Москва планетарийси матбуот хизмати хабар беришича, метеорлар оқими даврида ҳар соатда ўртача 25 тагача "учувчи юлдуз"ларни кузатиш имконияти мавжуд бўлади. Гарчи ушбу ҳодиса бутун дунё бўйлаб кўринса-да, энг қулай ва ёрқин кузатув шароитлари Ернинг Жанубий ярим шарида истиқомат қилувчилар учун юзага келади. Бу радантнинг (метеорлар учиб чиқадиган нуқта) у ерда уфқдан баландроқ кўтарилиши билан боғлиқ.
Кузатиш учун энг қулай вақт ва ҳудудларЖанубий дельта-Акваридлар оқими асосан Далв (Ақуариус) юлдуз туркумидан тарқалаётгандек кўринади. Астрономларнинг таъкидлашича, ушбу метеорлар оқими 12-июльдан бошлаб фаоллашган ва у 23-августга қадар давом этади. Бироқ, айнан июль ойининг сўнгги туни энг кўп метеорларни кўриш учун энг мақбул фурсат ҳисобланади.
Ўзбекистон каби Шимолий ярим шарда жойлашган мамлакатларда ҳам ушбу ҳодисани кузатиш мумкин, бироқ метеорлар уфққа яқинроқ жойда ҳаракатланади. Шунинг учун ҳаваскорларга шаҳар чироқларидан йироқроқ, очиқроқ ва баландроқ жойларга чиқиш тавсия этилади. Сунъий ёритиш тизимларининг камлиги метеорларнинг ёрқинлигини яхшироқ ҳис қилиш имконини беради.
Метеорлар оқими — бу сайёрамизнинг коинотдаги чанг ва муз зарралари булути орқали ўтиши натижасидир. Ушбу зарралар Ер атмосферасига улкан тезликда кириб келиб, ишқаланиш натижасида ёниб кетади ва бизнинг кўзимизга нурли чизиқлар бўлиб кўринади. Жанубий дельта-Акваридлар ўзининг нисбатан секинроқ ҳаракати билан ажралиб туради, бу эса уларни суратга олишга уринаётган фотосураткашлар учун қўшимча имкониятдир.
Мутахассислар ушбу ҳодисани кузатиш учун махсус телескоп ёки дурбин шарт эмаслигини таъкидлашади. Энг асосийси — очиқ осмон ва сабр. Инсон кўзи қоронғуликка мослашиши учун камида 20-30 дақиқа вақт талаб этилади, шундан сўнг тунги осмондаги "учувчи юлдуз"лар аниқроқ кўрина бошлайди.
Шуни ҳам айтиб ўтиш жоизки, август ойида яна бир йирик метеорлар оқими — Персеидлар кутилмоқда. Шундай экан, июль ойидаги Жанубий дельта-Акваридлар астрономик кузатувлар мавсумининг ажойиб дебочаси бўлиб хизмат қилади. Астрономия ишқибозлари учун ушбу ёз ойи коинот сирларини ўрганиш ва гўзалликдан баҳра олиш учун жуда бой келмоқда.
…