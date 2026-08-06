Google асосий сунъий интеллект тадқиқотчилари ўз стартапини очмоқда
Google компаниясининг узоқ йиллик раҳбари Жефф Деан компанияни тарк этиб, Дисковерй Лооп стартапига асос солди ва унга бош директор сифатида раҳбарлик қилади. У билан бирга Санжай Гҳемават, Қуок Ле ва Ориол Винялс каби етакчи мутахассислар ҳам Googleдан кетмоқда. Жамоа сунъий интеллект ёрдамида минглаб тажрибаларни бир вақтнинг ўзида ўтказиш, илмий тадқиқотларни автоматлаштириш ва янада қудратли сунъий интеллект тизимларини яратиш имкониятларини ўрганади.
Сунъий интеллект соҳасидаги энг нуфузли мутахассислардан бири, Google компаниясининг энг узоқ муддат ишлаган раҳбарларидан бири Жефф Деан қидирув гигантини тарк этиб, ўзининг янги стартапига асос солмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, у билан бирга компаниянинг бошқа етакчи тадқиқотчилари ҳам лойиҳага қўшилмоқда. Мазкур кадрлар алмашинуви сунъий интеллект бозори ва илмий тадқиқотлар келажаги учун муҳим бурилиш нуқтаси бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Жефф Деан билан биргаликда Google таркибидан бир қатор таниқли мутахассислар чиқиб кетишмоқда. Улар орасида компаниянинг бош муҳандиси ва сениор-фелли Санжай Гҳемават, Google Браин асосчиларидан бири ва етакчи тадқиқотчи Қуок Ле ҳамда Google DeepMind катта илмий ходими Ориол Винялс бор. Хабарларга кўра, Жефф Деан янги ташкил этилаётган компанияга бош директор сифатида раҳбарлик қилади.
Илмий тадқиқотларни тезлаштириш йўлидаги янги қадамГуруҳ томонидан асос солинган янги компания Дисковерй Лооп деб номланди. Мазкур жамоат манфаатларини кўзловчи корпорация сунъий интеллект ёрдамида илмий тадқиқот жараёнларини кескин тезлаштиришни мақсад қилган. Дисковерй Лооп юқори унумдор алгоритмлар ёрдамида бир вақтнинг ўзида минглаб тажрибаларни бошлаш ва такрорлашни режалаштирмоқда. Бу эса тадқиқот жараёнини қисман автоматлаштириш ва тажрибалар кўламини кенгайтириш имконини беради.
Шунингдек, стартап сунъий интеллект ёрдамида янада қудратлироқ сунъий интеллект тизимларини яратиш имкониятларини ҳам ўрганмоқда. Ушбу жараён рекурсив ўз-ўзини такомиллаштириш деб аталиб, инсон иштирокини бутунлай қисқартиришни кўзлайди. Компания тарқатган баёнотда таъкидланишича, анъанавий фан ва муҳандислик секин, кетма-кет бажариладиган инсон қадамларига таяниб келгани жиддий тўсиқ бўлиб келган.
Молиялаштириш ва келажак режалариСунъий интеллектни илмий кашфиётлар учун қўллаш узоқ йиллардан бери технология ҳамжамиятининг асосий қизиқишларидан бири бўлиб келган, бироқ яқиндагина бу йўналиш тижорий қўлланишга эга экспериментал соҳага айланди. Дисковерй Лооп илк молиялаштириш раундида бир нечта йирик манбалардан, жумладан, Google'нинг бош компанияси Alphabet'дан ҳам кўмак олди.
Бошланғич молиялаштириш раундига Радикал Вентурес ва Хосла Вентурес компаниялари ҳамраҳбарлик қилмоқда. Шунингдек, Клеинер Перкинс, Lightsпеед ва Доэрр Капитал каби фондлар ҳам ушбу ташаббусда қатнашди. Асосчилар жамоасининг қўшма баёнотига кўра, сунъий интеллектнинг навбатдаги буюк чегараси саволларга жавоб беришдан ташқари кашфиётлар қилишни бошлашдан иборат.
Маълумот учун, Жефф Деан 1999-йилдан бери Google компаниясида ишлаб келган ва у компаниянинг 30-ходими бўлган. Йиллар давомида у қидирув тизимининг асосий инфратузилмаси, жумладан, маълумотларни йиғиш, индексация қилиш ҳамда сўровларга жавоб бериш тизимларига улкан ҳисса қўшган. Шунингдек, у Google Gemini мультимодал моделларига ҳам сезиларли таъсир кўрсатган.
…