Google асосий сунъий интеллект тадқиқотчилари ўз стартапини очмоқда

·35·Техно
Google асосий сунъий интеллект тадқиқотчилари ўз стартапини очмоқда
Қисқача

Google компаниясининг узоқ йиллик раҳбари Жефф Деан компанияни тарк этиб, Дисковерй Лооп стартапига асос солди ва унга бош директор сифатида раҳбарлик қилади. У билан бирга Санжай Гҳемават, Қуок Ле ва Ориол Винялс каби етакчи мутахассислар ҳам Googleдан кетмоқда. Жамоа сунъий интеллект ёрдамида минглаб тажрибаларни бир вақтнинг ўзида ўтказиш, илмий тадқиқотларни автоматлаштириш ва янада қудратли сунъий интеллект тизимларини яратиш имкониятларини ўрганади.

Сунъий интеллект соҳасидаги энг нуфузли мутахассислардан бири, Google компаниясининг энг узоқ муддат ишлаган раҳбарларидан бири Жефф Деан қидирув гигантини тарк этиб, ўзининг янги стартапига асос солмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, у билан бирга компаниянинг бошқа етакчи тадқиқотчилари ҳам лойиҳага қўшилмоқда. Мазкур кадрлар алмашинуви сунъий интеллект бозори ва илмий тадқиқотлар келажаги учун муҳим бурилиш нуқтаси бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Жефф Деан билан биргаликда Google таркибидан бир қатор таниқли мутахассислар чиқиб кетишмоқда. Улар орасида компаниянинг бош муҳандиси ва сениор-фелли Санжай Гҳемават, Google Браин асосчиларидан бири ва етакчи тадқиқотчи Қуок Ле ҳамда Google DeepMind катта илмий ходими Ориол Винялс бор. Хабарларга кўра, Жефф Деан янги ташкил этилаётган компанияга бош директор сифатида раҳбарлик қилади.

Илмий тадқиқотларни тезлаштириш йўлидаги янги қадам

Гуруҳ томонидан асос солинган янги компания Дисковерй Лооп деб номланди. Мазкур жамоат манфаатларини кўзловчи корпорация сунъий интеллект ёрдамида илмий тадқиқот жараёнларини кескин тезлаштиришни мақсад қилган. Дисковерй Лооп юқори унумдор алгоритмлар ёрдамида бир вақтнинг ўзида минглаб тажрибаларни бошлаш ва такрорлашни режалаштирмоқда. Бу эса тадқиқот жараёнини қисман автоматлаштириш ва тажрибалар кўламини кенгайтириш имконини беради.

Шунингдек, стартап сунъий интеллект ёрдамида янада қудратлироқ сунъий интеллект тизимларини яратиш имкониятларини ҳам ўрганмоқда. Ушбу жараён рекурсив ўз-ўзини такомиллаштириш деб аталиб, инсон иштирокини бутунлай қисқартиришни кўзлайди. Компания тарқатган баёнотда таъкидланишича, анъанавий фан ва муҳандислик секин, кетма-кет бажариладиган инсон қадамларига таяниб келгани жиддий тўсиқ бўлиб келган.

Молиялаштириш ва келажак режалари

Сунъий интеллектни илмий кашфиётлар учун қўллаш узоқ йиллардан бери технология ҳамжамиятининг асосий қизиқишларидан бири бўлиб келган, бироқ яқиндагина бу йўналиш тижорий қўлланишга эга экспериментал соҳага айланди. Дисковерй Лооп илк молиялаштириш раундида бир нечта йирик манбалардан, жумладан, Google'нинг бош компанияси Alphabet'дан ҳам кўмак олди.

Бошланғич молиялаштириш раундига Радикал Вентурес ва Хосла Вентурес компаниялари ҳамраҳбарлик қилмоқда. Шунингдек, Клеинер Перкинс, Lightsпеед ва Доэрр Капитал каби фондлар ҳам ушбу ташаббусда қатнашди. Асосчилар жамоасининг қўшма баёнотига кўра, сунъий интеллектнинг навбатдаги буюк чегараси саволларга жавоб беришдан ташқари кашфиётлар қилишни бошлашдан иборат.

Маълумот учун, Жефф Деан 1999-йилдан бери Google компаниясида ишлаб келган ва у компаниянинг 30-ходими бўлган. Йиллар давомида у қидирув тизимининг асосий инфратузилмаси, жумладан, маълумотларни йиғиш, индексация қилиш ҳамда сўровларга жавоб бериш тизимларига улкан ҳисса қўшган. Шунингдек, у Google Gemini мультимодал моделларига ҳам сезиларли таъсир кўрсатган.

Жефф ДеанGoogleСуний интеллектСтартапТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тексас штатида янги маълумотлар марказларини тармоққа улаш вақтинча тўхтатилдиТексас штатида янги маълумотлар марказларини тармоққа улаш вақтинча тўхтатилдиБугун, 05:25Венесур инвесторлар нима учун креатор-инвесторлар билан ишламоқдаВенесур инвесторлар нима учун креатор-инвесторлар билан ишламоқдаБугун, 03:26Лигҳтспеед венчур фонди Instagram орқали янги ходим ёлладиЛигҳтспеед венчур фонди Instagram орқали янги ходим ёлладиБугун, 03:24Япониялик олимлар литий-кислородли батареялар учун янги катализатор яратдиЯпониялик олимлар литий-кислородли батареялар учун янги катализатор яратдиБугун, 03:21OpenAI ва Статсиг АҚШ Адлия вазирлиги билан 3,2 миллион долларлик келишувга эришдиOpenAI ва Статсиг АҚШ Адлия вазирлиги билан 3,2 миллион долларлик келишувга эришдиБугун, 02:56Митсубиши Моторс инсонсимон роботлар ишлаб чиқаришни бошлайдиМитсубиши Моторс инсонсимон роботлар ишлаб чиқаришни бошлайдиБугун, 02:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди