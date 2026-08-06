Винисиус Жуниор Instagram саҳифасини тозалаб ташлади ва трансфер миш-мишларини келтириб чиқарди

·40·Спорт
Винисиус Жуниор Instagram саҳифасини тозалаб ташлади ва трансфер миш-мишларини келтириб чиқарди
Қисқача

Реал Мадрид ҳужумчиси Винисиус Жуниор Instagram саҳифасидаги барча расмлар, таржимаи ҳол ва профил суратини ўчириб ташлаб, трансфер миш-мишларини кучайтирди. Бу қадам футболчига йиллик маоши 18,5 миллион фунт стерлинг бўлган янги шартнома таклиф қилинганига қарамай амалга оширилди, унинг саҳифасида эса 64 миллионга яқин обуначи бор.

Реал Мадрид ҳужумчиси Винисиус Жуниор ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифасидаги барча маълумотларни кутилмаганда ўчириб ташлади ва футбол оламида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди. Даилй Маил нашрининг хабар беришича, футболчига қироллик клуби томонидан йиллик маоши 18,5 миллион фунт стерлингни ташкил этувчи янги ва фойдали шартнома таклиф қилинганига қарамай, ушбу қадам трансфер бозоридаги хабарларни янада кучайтирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирда 64 миллионга яқин обуначига эга бўлган саҳифада бирон бир расм, таржимаи ҳол ёки профил сурати қолмаган. Футболчининг машғулотлар ва ўйинлардаги барча суратлари бутунлай олиб ташланган. Замонавий спорт оламида бундай кескин қадамлар кўпинча футболчининг клубдаги мавжуд вазиятидан норозилигини ёки ўзгаришлар эшигини очишни исташини англатади.

Арсенал қизиқиши ва Микел Артета режалари

Вазиятни Англия Премер-лигасининг амалдаги чемпиони Арсенал диққат билан кузатиб бормоқда. Лондонликлар таркибни янада кучайтириш ва рақобатни ошириш мақсадида трансфер бозорида фаол ҳаракат қилмоқда. Клуб аллақачон Чристос Тзолисни 34 миллион фунт стерлинг эвазига ўз сафига қўшиб олди.

Гирона жамоасига қарши ўртоқлик ўйинидан сўнг бош мураббий Микел Артета трансфер ойнасидаги режалар ҳақида тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, жамоа мавжуд даражани сақлаб қолиш ва янада ўсиш учун таркибга янги футболчиларни қўшиш ниятида. Арсенал раҳбарияти Реал Мадрид ва Винисиус ўртасидаги музокараларда юзага келиши мумкин бўлган ҳар қандай танаффусдан фойдаланишга тайёр турибди.

Реал Мадрид ва Моуриньюнинг позицияси

Гарчи футболчининг ижтимоий тармоқдаги ҳаракатлари хавотир уйғотган бўлса-да, Мадрид клуби раҳбарияти ўйинчини сақлаб қолиш борасида оптимистик кайфиятда. Келаси йилнинг июн ойида амал қилиш муддати тугайдиган шартномани узайтириш бўйича музокаралар жорий йилнинг январ ойидан бери давом этиб келмоқда. Ўтган мавсумда жамоа йирик совринларсиз қолган бўлса-да, раҳбарият ўз етакчисини текинга бой бериб қўймаслик учун барча чораларни кўрмоқда.

Клубга иккинчи бор бош мураббий этиб тайинланган Жозе Моуринью ҳам Винисиусни келгуси мавсумдаги таркиб янгиланишининг энг муҳим бўлаги сифатида кўрмоқда. Шунга қарамай, футболчи душанба куни пойтахт клубининг пре-мавсумий йиғинига қўшилиб, тиббий кўрикдан ўтди ва машғулотларга киришди. Мутахассислар вазиятнинг қандай якунланишини диққат билан кузатмоқда.

Винисиус ЖуниорРеал МадридАрсеналЖозе МоуриньюТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ПСЖ ва «Арсенал» қоқилди: фаворитлар учун оғир ўтган кеча...ПСЖ ва «Арсенал» қоқилди: фаворитлар учун оғир ўтган кеча...Бугун, 06:41Раҳмоналиевнинг паси умидни сақлади: «Сабаҳ» Данияда енгилдиРаҳмоналиевнинг паси умидни сақлади: «Сабаҳ» Данияда енгилдиБугун, 06:33Муҳаммад Салоҳнинг Trabzonsporга ўтиши нима учун муҳокамаларга сабаб бўлмоқдаМуҳаммад Салоҳнинг Trabzonsporга ўтиши нима учун муҳокамаларга сабаб бўлмоқдаБугун, 02:38Винисиус Жуниор Реал Мадрид билан янги шартнома имзолашга яқинВинисиус Жуниор Реал Мадрид билан янги шартнома имзолашга яқинБугун, 02:37Челси устози Коул Палмер ва Леви Колвиллнинг нега майдонга тушмаганини тушунтирдиЧелси устози Коул Палмер ва Леви Колвиллнинг нега майдонга тушмаганини тушунтирдиКеча, 23:143 ўйинда 5 гол: Анвар Ҳожимирзаев июлнинг "энг яхши"си бўлди3 ўйинда 5 гол: Анвар Ҳожимирзаев июлнинг "энг яхши"си бўлдиКеча, 22:49
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда