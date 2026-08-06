Винисиус Жуниор Instagram саҳифасини тозалаб ташлади ва трансфер миш-мишларини келтириб чиқарди
Реал Мадрид ҳужумчиси Винисиус Жуниор Instagram саҳифасидаги барча расмлар, таржимаи ҳол ва профил суратини ўчириб ташлаб, трансфер миш-мишларини кучайтирди. Бу қадам футболчига йиллик маоши 18,5 миллион фунт стерлинг бўлган янги шартнома таклиф қилинганига қарамай амалга оширилди, унинг саҳифасида эса 64 миллионга яқин обуначи бор.
Реал Мадрид ҳужумчиси Винисиус Жуниор ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифасидаги барча маълумотларни кутилмаганда ўчириб ташлади ва футбол оламида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди. Даилй Маил нашрининг хабар беришича, футболчига қироллик клуби томонидан йиллик маоши 18,5 миллион фунт стерлингни ташкил этувчи янги ва фойдали шартнома таклиф қилинганига қарамай, ушбу қадам трансфер бозоридаги хабарларни янада кучайтирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирда 64 миллионга яқин обуначига эга бўлган саҳифада бирон бир расм, таржимаи ҳол ёки профил сурати қолмаган. Футболчининг машғулотлар ва ўйинлардаги барча суратлари бутунлай олиб ташланган. Замонавий спорт оламида бундай кескин қадамлар кўпинча футболчининг клубдаги мавжуд вазиятидан норозилигини ёки ўзгаришлар эшигини очишни исташини англатади.
Арсенал қизиқиши ва Микел Артета режалариВазиятни Англия Премер-лигасининг амалдаги чемпиони Арсенал диққат билан кузатиб бормоқда. Лондонликлар таркибни янада кучайтириш ва рақобатни ошириш мақсадида трансфер бозорида фаол ҳаракат қилмоқда. Клуб аллақачон Чристос Тзолисни 34 миллион фунт стерлинг эвазига ўз сафига қўшиб олди.
Гирона жамоасига қарши ўртоқлик ўйинидан сўнг бош мураббий Микел Артета трансфер ойнасидаги режалар ҳақида тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, жамоа мавжуд даражани сақлаб қолиш ва янада ўсиш учун таркибга янги футболчиларни қўшиш ниятида. Арсенал раҳбарияти Реал Мадрид ва Винисиус ўртасидаги музокараларда юзага келиши мумкин бўлган ҳар қандай танаффусдан фойдаланишга тайёр турибди.
Реал Мадрид ва Моуриньюнинг позициясиГарчи футболчининг ижтимоий тармоқдаги ҳаракатлари хавотир уйғотган бўлса-да, Мадрид клуби раҳбарияти ўйинчини сақлаб қолиш борасида оптимистик кайфиятда. Келаси йилнинг июн ойида амал қилиш муддати тугайдиган шартномани узайтириш бўйича музокаралар жорий йилнинг январ ойидан бери давом этиб келмоқда. Ўтган мавсумда жамоа йирик совринларсиз қолган бўлса-да, раҳбарият ўз етакчисини текинга бой бериб қўймаслик учун барча чораларни кўрмоқда.
Клубга иккинчи бор бош мураббий этиб тайинланган Жозе Моуринью ҳам Винисиусни келгуси мавсумдаги таркиб янгиланишининг энг муҳим бўлаги сифатида кўрмоқда. Шунга қарамай, футболчи душанба куни пойтахт клубининг пре-мавсумий йиғинига қўшилиб, тиббий кўрикдан ўтди ва машғулотларга киришди. Мутахассислар вазиятнинг қандай якунланишини диққат билан кузатмоқда.
…