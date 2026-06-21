Литий учун «супермагистрал»: Бор нитриди нанотрубкалари ионлар ҳаракатини 30 баравар тезлатди

·30·Техно
Литий учун «супермагистрал»: Бор нитриди нанотрубкалари ионлар ҳаракатини 30 баравар тезлатди

Замонавий энергетика ва технологиялар оламида литий элементига бўлган талаб кундан-кунга ортиб бормоқда. Иллинойс университети (Чикаго) олимлари томонидан ўтказилган янги тадқиқот бу борада инқилобий янгиликни тақдим этди: бор нитридидан тайёрланган нанотрубкалар литий ионларини назарий моделларда кўрсатилганидан анча тезроқ ўтказиш хусусиятига эга эканлиги аниқланди. Бу кашфиёт аккумуляторлар самарадорлигини ошириш ва литийни қайта ишлаш жараёнларини тубдан ўзгартириши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, бор нитриди нанотрубкалари нафақат литий ионларини тез ўтказади, балки ўзига хос «фильтр» вазифасини ҳам бажаради. Улар литий ионларини осонлик билан ўтказиб, бошқа кўплаб ионларни тўсиб қолади. Тадқиқот муаллифларидан бири, доцент Сангил Кимнинг таъкидлашича, тажрибада кузатилган ионлар ҳаракати тезлиги шу пайтгача маълум бўлган барча тизимлардагидан юқори бўлиб чиқди.

Янги авлод аккумуляторлари ва саноат учун имкониятлар

Наноканалларда ионлар оқимини бошқариш — янги авлод аккумуляторлари, сувни чучуклаштириш қурилмалари ва нодир металларни ажратиб олиш технологияларини яратишдаги энг асосий тўсиқлардан бири эди. Асосий муаммо юқори фильтрлаш тезлиги билан бирга аниқ селективликни (танлаб ўтказишни) таъминлашда эди. Бор нитриди нанотрубкалари айнан шу икки талабни мукаммал даражада бирлаштира олди.

Олимлар ўз ғояларини амалда синаб кўриш учун миллионлаб зарядланган нанотрубкалардан иборат махсус мембрана яратдилар. Ушбу мембрана турли концентрацияли тузли эритмалар орасига жойлаштирилганда, литий кутилганидан 31 баравар тезроқ ўтиши маълум бўлди. Шу билан бирга, бошқа ионларнинг ўтиши самарали тарзда чекланди, бу эса литийни ажратиб олишда юқори аниқликни таъминлайди.

Тадқиқотчилар ушбу технологиянинг амалий қўлланишини намойиш этиш мақсадида ихчам қурилма ҳам ясадилар. Мазкур қурилма тузли эритмаларнинг кимёвий фарқини электр энергиясига айлантириб беради. Олинган энергия электрон соат ёки калькулятор каби оддий қурилмаларни қувватлантириш учун етарли бўлди. Бу жараён табиатдаги электр скатларининг ўз танасида электр зарядини ҳосил қилиш механизмига ўхшаб кетади.

Келажакдаги режалар ва литий тақчиллиги муаммоси

Ҳозирги вақтда Ўзбекистон каби ривожланаётган мамлакатларда ҳам электромобиллар ва қайта тикланувчи энергия манбаларига қизиқиш ортиб бораётган бир пайтда, литий хомашёсини самарали олиш технологиялари жуда муҳим. Янги кашфиёт айниқса эски аккумуляторларни утилизация қилиш ва улардан литийни қайта ажратиб олишда катта ёрдам бериши мумкин.

Олимлар жамоаси келгусида ушбу технологияни саноат миқёсида қўллаш устида иш олиб боришни режалаштирмоқда. Асосий эътибор литий қазиб олиш самарадорлигини ошириш ва наноструктуралардаги аномал тез ион ҳаракатини янада чуқурроқ ўрганишга қаратилади. Агар ушбу услуб оммалашса, смартфон ва электромобиллар учун қувват манбалари ишлаб чиқариш анча арзонлашиши ва тезлашиши мумкин.

ЛитийНанотехнологияАккумуляторЭнергетикаИлм-фан
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iPhone фойдаланувчилари учун iOS 27: Siriдан ташқари яна қандай AI имкониятлар бор?iPhone фойдаланувчилари учун iOS 27: Siriдан ташқари яна қандай AI имкониятлар бор?Бугун, 19:51AMD Ryzen 9 9900Х процессори кутилмаганда "шишиб" қолди: янги техник муаммоAMD Ryzen 9 9900Х процессори кутилмаганда "шишиб" қолди: янги техник муаммоБугун, 18:54Космик кемалар учун 3Д-принтер: Дивергент компанияси Монолит Оне тизимини тақдим этдиКосмик кемалар учун 3Д-принтер: Дивергент компанияси Монолит Оне тизимини тақдим этдиБугун, 18:26Samsung бир қатор смартфонлар учун One UI 9 интерфейсини синовдан ўтказишни бошладиSamsung бир қатор смартфонлар учун One UI 9 интерфейсини синовдан ўтказишни бошладиБугун, 17:52Хитойнинг коинотдаги мўъжизаси: ЧинаСат 10 сунъий йўлдоши 15 йиллик рекордни ўрнатдиХитойнинг коинотдаги мўъжизаси: ЧинаСат 10 сунъий йўлдоши 15 йиллик рекордни ўрнатдиБугун, 17:27Intel Raptor Lake Нехт: Мобил процессорларнинг янги авлоди фақат кучли моделлар билан чекланадиIntel Raptor Lake Нехт: Мобил процессорларнинг янги авлоди фақат кучли моделлар билан чекланадиБугун, 16:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди