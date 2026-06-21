Polymarket сохта гаровлар акс этган видеолар учун блогерларга пул тўлагани аниқланди
Башоратлар бозори соҳасида етакчи ҳисобланган Polymarket платформаси ўз нуфузини ошириш ва фойдаланувчиларни жалб қилиш мақсадида шубҳали маркетинг усулларидан фойдаланганликда айбланмоқда. Валл Стреэт Жоурнал нашри ўтказган суриштирув натижаларига кўра, компания контент яратувчиларга сохта ютуқлар ва катта миқдордаги гаровлар акс этган видеоларни тарқатиш учун ҳақ тўлаган. Бу ҳолат рақамли молия бозорларида шаффофлик ва этика масалаларини яна бир бор кун тартибига чиқарди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Нашр таҳлилчилари Polymarket билан боғлиқ 1100 дан ортиқ видеоларни ҳамда компания томонидан блогерларга юборилган йўриқномаларни ўрганиб чиқишди. Маълум бўлишича, кўплаб видеоларда платформанинг "деярли мукаммал нусхаси" бўлган демо-сайтлардан фойдаланилган. Ушбу нусхаларда акс этган савдо амалиётлари ва йирик ютуқлар аслида мавжуд бўлмаган, бироқ томошабинда реал даромад ҳақида тасаввур уйғотишга хизмат қилган.
Суриштирувда қайд этилишича, ушбу контентлар маркетинг пудратчиси томонидан бошқариладиган махсус "ижтимоий тармоқлар армияси" ёрдамида сунъий равишда оммалаштирилган. Энг асосийси, Polymarket блогерлардан ушбу видеолар реклама эканлигини ва улар компаниядан ҳақ олганини очиқламасликни талаб қилган. Фақатгина журналистлар саволлар билан мурожаат қила бошлагач, баъзи муаллифлар ўз профилларига "Polymarket ҳамкори" деган ёзувни қўшишга мажбур бўлишган.
Маркетинг стратегияси ва фойдаланувчилар ишончиPolymarket билан жорий йилнинг март ойига қадар ҳамкорлик қилган талаба ва контент яратувчи Разеен Хан ушбу вазиятни тезкор таомлар рекламасига қиёслади. Унинг сўзларига кўра, реклама роликларида бургерлар ҳаётдагидан кўра чиройлироқ кўрсатилгани каби, улар ҳам платформадаги жараёнларни шунчаки жозибалироқ талқин қилишган. Бироқ, экспертлар молия ва тикиш бозорларида бундай ёндашув истеъмолчиларни чалғитиш деб баҳоланишини таъкидламоқда.
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар орасида ҳам криптовалюта ва башорат бозорларига қизиқиш ортиб бораётган бир пайтда, бундай глобал можаролар рақамли саводхонлик муҳимлигини кўрсатади. Ижтимоий тармоқлардаги "осон даромад" вада қилувчи видеолар ортида кўпинча йирик маркетинг кампаниялари туриши мумкинлигини унутмаслик лозим. Polymarket каби платформалар АҚШда қатъий назорат остида бўлса-да, уларнинг глобал аудиторияга таъсири сезиларли даражада қолмоқда.
Ҳозирда Polymarket раҳбарияти ушбу ҳолат бўйича расмий муносабат билдириб, компания "аниқ, адолатли ва шаффоф бозорларни сақлаш тарафдори" эканини маълум қилди. Шунингдек, компания барча реклама контентларини қайтадан текшириш ва аудитдан ўтказишни режалаштирмоқда. Мазкур воқеа башорат бозорлари ва крипто-лойиҳалар учун тартибга солувчи органлар томонидан янги чекловлар жорий этилишига сабаб бўлиши мумкин.
…