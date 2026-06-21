Polymarket сохта гаровлар акс этган видеолар учун блогерларга пул тўлагани аниқланди

·30·Техно
Polymarket сохта гаровлар акс этган видеолар учун блогерларга пул тўлагани аниқланди

Башоратлар бозори соҳасида етакчи ҳисобланган Polymarket платформаси ўз нуфузини ошириш ва фойдаланувчиларни жалб қилиш мақсадида шубҳали маркетинг усулларидан фойдаланганликда айбланмоқда. Валл Стреэт Жоурнал нашри ўтказган суриштирув натижаларига кўра, компания контент яратувчиларга сохта ютуқлар ва катта миқдордаги гаровлар акс этган видеоларни тарқатиш учун ҳақ тўлаган. Бу ҳолат рақамли молия бозорларида шаффофлик ва этика масалаларини яна бир бор кун тартибига чиқарди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Нашр таҳлилчилари Polymarket билан боғлиқ 1100 дан ортиқ видеоларни ҳамда компания томонидан блогерларга юборилган йўриқномаларни ўрганиб чиқишди. Маълум бўлишича, кўплаб видеоларда платформанинг "деярли мукаммал нусхаси" бўлган демо-сайтлардан фойдаланилган. Ушбу нусхаларда акс этган савдо амалиётлари ва йирик ютуқлар аслида мавжуд бўлмаган, бироқ томошабинда реал даромад ҳақида тасаввур уйғотишга хизмат қилган.

Суриштирувда қайд этилишича, ушбу контентлар маркетинг пудратчиси томонидан бошқариладиган махсус "ижтимоий тармоқлар армияси" ёрдамида сунъий равишда оммалаштирилган. Энг асосийси, Polymarket блогерлардан ушбу видеолар реклама эканлигини ва улар компаниядан ҳақ олганини очиқламасликни талаб қилган. Фақатгина журналистлар саволлар билан мурожаат қила бошлагач, баъзи муаллифлар ўз профилларига "Polymarket ҳамкори" деган ёзувни қўшишга мажбур бўлишган.

Маркетинг стратегияси ва фойдаланувчилар ишончи

Polymarket билан жорий йилнинг март ойига қадар ҳамкорлик қилган талаба ва контент яратувчи Разеен Хан ушбу вазиятни тезкор таомлар рекламасига қиёслади. Унинг сўзларига кўра, реклама роликларида бургерлар ҳаётдагидан кўра чиройлироқ кўрсатилгани каби, улар ҳам платформадаги жараёнларни шунчаки жозибалироқ талқин қилишган. Бироқ, экспертлар молия ва тикиш бозорларида бундай ёндашув истеъмолчиларни чалғитиш деб баҳоланишини таъкидламоқда.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар орасида ҳам криптовалюта ва башорат бозорларига қизиқиш ортиб бораётган бир пайтда, бундай глобал можаролар рақамли саводхонлик муҳимлигини кўрсатади. Ижтимоий тармоқлардаги "осон даромад" вада қилувчи видеолар ортида кўпинча йирик маркетинг кампаниялари туриши мумкинлигини унутмаслик лозим. Polymarket каби платформалар АҚШда қатъий назорат остида бўлса-да, уларнинг глобал аудиторияга таъсири сезиларли даражада қолмоқда.

Ҳозирда Polymarket раҳбарияти ушбу ҳолат бўйича расмий муносабат билдириб, компания "аниқ, адолатли ва шаффоф бозорларни сақлаш тарафдори" эканини маълум қилди. Шунингдек, компания барча реклама контентларини қайтадан текшириш ва аудитдан ўтказишни режалаштирмоқда. Мазкур воқеа башорат бозорлари ва крипто-лойиҳалар учун тартибга солувчи органлар томонидан янги чекловлар жорий этилишига сабаб бўлиши мумкин.

PolymarketТехнологияМаркетингСкандалВалл Стреэт Жоурнал
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ер хавфсизлиги учун Ойдан қалқон сифатида фойдаланиш таклиф этилдиЕр хавфсизлиги учун Ойдан қалқон сифатида фойдаланиш таклиф этилдиБугун, 22:59Биг Теч алгоритмлари инсон онгини қандай бошқармоқда: Янги тадқиқот натижалариБиг Теч алгоритмлари инсон онгини қандай бошқармоқда: Янги тадқиқот натижалариБугун, 22:28Сунъий интеллект буми Жанубий Кореяда инфляцияни тезлаштириши мумкинСунъий интеллект буми Жанубий Кореяда инфляцияни тезлаштириши мумкинБугун, 21:55Денгиз транспортида инқилоб: БеҲйдро компанияси 3630 от кучига эга водородли двигателни тақдим этдиДенгиз транспортида инқилоб: БеҲйдро компанияси 3630 от кучига эга водородли двигателни тақдим этдиБугун, 21:22Дассаулт Falcon 10Х илк парвозини амалга оширди: Бизнес-авиация оламида янги даврДассаулт Falcon 10Х илк парвозини амалга оширди: Бизнес-авиация оламида янги даврБугун, 20:50Anthropic ва Трамп маъмурияти ўртасидаги зиддият: Сунъий интеллект бозорида нималар бўлмоқда?Anthropic ва Трамп маъмурияти ўртасидаги зиддият: Сунъий интеллект бозорида нималар бўлмоқда?Бугун, 20:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди