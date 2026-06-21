Ер хавфсизлиги учун Ойдан қалқон сифатида фойдаланиш таклиф этилди

·0·Техно
Ер хавфсизлиги учун Ойдан қалқон сифатида фойдаланиш таклиф этилди

Космик тадқиқотлар жадаллашиб, Марс ва бошқа осмон жисмларидан намуналар олиб келиш режалари фаоллашар экан, олимлар кутилмаган, аммо ўта муҳим ташаббус билан чиқишди. АҚШ ва Канада тадқиқотчилари Ерни бегона биологик хавфлардан ҳимоя қилиш учун Ойдан ўзига хос “карантин маркази” сифатида фойдаланишни таклиф қилмоқдалар. Бу ҳақда Амбио журналида чоп этилган илмий мақолага таяниб ixbt.com хабар бермоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ғоя муаллифлари — Стратегик Треат Аналйсис анд Ресеарч Лабораториес директори Фредерик И. Моксли ва Макгилл университети профессори Энтони Риччиардининг фикрича, коинотдан олиб келинадиган ҳар қандай модда Ерга етиб келишидан олдин Ойдаги махсус биоҳимоя мажмуасида текширилиши шарт. Бу чора сайёрамиз биосферасини номаълум микроорганизмлар келтириб чиқариши мумкин бўлган ҳалокатли оқибатлардан асрашга хизмат қилади.

Космик инвазиянинг олдини олиш

Олимлар Ер тарихидаги инвазив турлар билан боғлиқ аччиқ тажрибаларни мисол қилиб келтиришмоқда. Табиатда биргина бегона организмнинг пайдо бўлиши бутун экотизимни издан чиқариши ва қайтариб бўлмас жараёнларни бошлаб юбориши мумкин. Гарчи коинотда ҳаёт борлиги ҳали исботланмаган бўлса-да, мутахассислар эҳтиёткорлик тамойилига амал қилишни ва энг ёмон сценарийларга тайёр туришни маслаҳат беришмоқда.

Таклиф этилаётган концепцияга кўра, NASAнинг бўлажак Ой базаси таркибида алоҳида биологик изоляция объекти барпо этилиши керак. Ушбу инфратузилма коинот ва Ер ўртасидаги “чегара фильтри” вазифасини ўтайди. Энг муҳими, барча намуналар фақат роботлаштирилган тизимлар ёрдамида қайта ишланади ва инсонларнинг улар билан бевосита алоқаси бутунлай чекланади.

Ердаги лабораториялар етарли эмасми?

Ҳозирги вақтда Ерда мавжуд бўлган энг юқори даражадаги хавфсизлик лабораториялари ҳам коинотдан келадиган номаълум агентларнинг мутлақ изоляциясини кафолатлай олмаслиги таъкидланмоқда. Авария ҳолатлари, намуналар туширилаётган аппаратларнинг шикастланиши ёки экипаж аъзоларининг тасодифий зарарланиши каби хавфлар доим мавжуд. Ойда эса бундай хатолар Ер аҳолиси учун хавф туғдирмайди.

Бугунги кунда нафақат давлат агентликлари, балки хусусий компаниялар ҳам Марс ва Ойга миссиялар уюштираётгани сабабли, олиб келинадиган материаллар ҳажми кескин ошиши кутилмоқда. Шу сабабли, олимлар қуйидаги чораларни кўришни зарур деб ҳисоблашади:

  • Барча ташқи сайёралардан келадиган намуналарни мажбурий равишда Ойда тўхтатиш;
  • Намуналарни таҳлил қилиш учун тўлиқ автоматлаштирилган лабораториялар яратиш;
  • Коинотдан қайтаётган астронавтлар учун Ойда узоқ муддатли карантин тизимини жорий этиш;
  • Халқаро космик ҳуқуқ нормаларига биологик хавфсизлик бўйича янги стандартларни киритиш.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Ой келажакда нафақат илмий база, балки инсоният цивилизациясини кутилмаган биологик таҳдидлардан ҳимоя қилувчи биринчи мудофаа чизиғига айланиши мумкин. Бу лойиҳа нафақат технологик, балки сайёравий хавфсизлик нуқтаи назаридан ҳам стратегик аҳамиятга эга.

КоинотNASAОйБиологияХавфсизлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Биг Теч алгоритмлари инсон онгини қандай бошқармоқда: Янги тадқиқот натижалариБиг Теч алгоритмлари инсон онгини қандай бошқармоқда: Янги тадқиқот натижалариБугун, 22:28Polymarket сохта гаровлар акс этган видеолар учун блогерларга пул тўлагани аниқландиPolymarket сохта гаровлар акс этган видеолар учун блогерларга пул тўлагани аниқландиБугун, 21:59Сунъий интеллект буми Жанубий Кореяда инфляцияни тезлаштириши мумкинСунъий интеллект буми Жанубий Кореяда инфляцияни тезлаштириши мумкинБугун, 21:55Денгиз транспортида инқилоб: БеҲйдро компанияси 3630 от кучига эга водородли двигателни тақдим этдиДенгиз транспортида инқилоб: БеҲйдро компанияси 3630 от кучига эга водородли двигателни тақдим этдиБугун, 21:22Дассаулт Falcon 10Х илк парвозини амалга оширди: Бизнес-авиация оламида янги даврДассаулт Falcon 10Х илк парвозини амалга оширди: Бизнес-авиация оламида янги даврБугун, 20:50Anthropic ва Трамп маъмурияти ўртасидаги зиддият: Сунъий интеллект бозорида нималар бўлмоқда?Anthropic ва Трамп маъмурияти ўртасидаги зиддият: Сунъий интеллект бозорида нималар бўлмоқда?Бугун, 20:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди