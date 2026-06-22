АҚШ супермаркетларида сунъий интеллектли аравалар харидорларни кузатишни бошлади
АҚШнинг йирик савдо тармоқларида харидорлар хатти-ҳаракатини реал вақт режимида таҳлил қилувчи ва уларни кўпроқ маҳсулот сотиб олишга ундовчи “ақлли” аравалар оммалашмоқда. Instacart компанияси томонидан ишлаб чиқилган Капер Карт технологияси чакана савдо соҳасида “физик сунъий интеллект” даврини бошлаб берди. Ушбу тизим нафақат харидлар ҳисобини юритади, балки дўкон ичидаги маркетинг стратегиясини бутунлай ўзгартирмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, Instacart компанияси Веис Маркетс дўконлар тармоғи билан ҳамкорликда Пенсилвания штатидаги қатор супермаркетларда Капер Карт араваларини ишга туширганини эълон қилди. Ушбу аравалар бир нечта камералар, рақамли тарози, сенсорли экран ва дўкон ичидаги жойлашувни аниқлаш тизимлари билан жиҳозланган. Бу қурилмалар харидор қайси расталар ёнида тўхтагани ва саватчага нималарни солаётганини сониялар ичида аниқлайди.
Харидлар ҳажмини оширувчи ақлли технологияКапер Карт тизими Instacart компаниясининг 10 йиллик тажрибаси ва 1,6 миллиарддан ортиқ онлайн буюртмалар асосида ўқитилган булутли моделлар ёрдамида ишлайди. Арава экрани орқали харидорга у турган жойга мос келадиган реклама хабарлари, электрон купонлар ва шахсий таклифлар кўрсатилади. Масалан, агар харидор макарон маҳсулотлари бўлимида бўлса, тизим унга мос келадиган соус ёки пишлоқни эслатиши мумкин.
Компаниянинг таъкидлашича, “Гот эверйтинг ёу неед?” (“Ҳамма керакли нарсани олдингизми?”) функцияси харидорларни қизиқтириши мумкин бўлган қўшимча товарларни таклиф қилади. Статистик маълумотларга кўра, бундай билдиришномалар ўртача харид ҳажмини қарийб 1 фоизга оширишга хизмат қилган. Бу кичик кўрсаткич бўлиб туюлса-да, йирик савдо тармоқлари учун миллионлаб доллар қўшимча даромад деганидир.
Шунингдек, ақлли аравалар Веис Ревардс содиқлик дастурини фаол тарғиб қилади ва Буй Ит Агаин функцияси орқали мижоз илгари сотиб олган маҳсулотларни тезроқ топишга кўмаклашади. Бу эса харидорнинг дўкон ичида сарфлайдиган вақтини оптималлаштириш билан бирга, саватчанинг тезроқ тўлишини таъминлайди.
Маълумотлар йиғиш ва келажак истиқболлариInstacart маълумотларига кўра, сўнгги йилларда Капер Карт қурилмаларини жорий этиш кўрсаткичи уч бараварга ошган. Фақатгина ушбу компания эмас, балки бошқа Америка савдо гигантлари ҳам ўзларининг интеллектуал аравалари устида иш олиб бормоқда. Сунъий интеллект эндиликда фақат онлайн дўконларда эмас, балки кундалик ҳаётимизнинг ажралмас қисми бўлган оддий супермаркетларда ҳам ўз ўрнини мустаҳкамламоқда.
Бироқ, бу каби технологияларнинг кенг ёйилиши харидорларнинг шахсий маълумотлари хавфсизлиги борасида ҳам саволлар туғдирмоқда. Дўконлар энди мижознинг ҳар бир қадамини кузатиш ва унинг танловига бевосита таъсир ўтказиш имкониятига эга бўлмоқда. Шу билан бирга, бу қулайлик — кассадаги навбатларсиз тўлов қилиш ва керакли маҳсулотни осон топиш имконини ҳам беради.
Ўзбекистон бозорида ҳозирча бундай юқори технологик аравалар кенг қўлланилмаётган бўлса-да, мамлакатимиздаги йирик супермаркетлар тармоқлари ҳам рақамли трансформацияга интилмоқда. Келажакда глобал тажрибадан келиб чиқиб, маҳаллий дўконларда ҳам харидорнинг хатти-ҳаракатини таҳлил қилувчи AI тизимлари пайдо бўлиши эҳтимолдан холи эмас.
…