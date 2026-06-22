АҚШ супермаркетларида сунъий интеллектли аравалар харидорларни кузатишни бошлади

·0·Техно
АҚШ супермаркетларида сунъий интеллектли аравалар харидорларни кузатишни бошлади

АҚШнинг йирик савдо тармоқларида харидорлар хатти-ҳаракатини реал вақт режимида таҳлил қилувчи ва уларни кўпроқ маҳсулот сотиб олишга ундовчи “ақлли” аравалар оммалашмоқда. Instacart компанияси томонидан ишлаб чиқилган Капер Карт технологияси чакана савдо соҳасида “физик сунъий интеллект” даврини бошлаб берди. Ушбу тизим нафақат харидлар ҳисобини юритади, балки дўкон ичидаги маркетинг стратегиясини бутунлай ўзгартирмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, Instacart компанияси Веис Маркетс дўконлар тармоғи билан ҳамкорликда Пенсилвания штатидаги қатор супермаркетларда Капер Карт араваларини ишга туширганини эълон қилди. Ушбу аравалар бир нечта камералар, рақамли тарози, сенсорли экран ва дўкон ичидаги жойлашувни аниқлаш тизимлари билан жиҳозланган. Бу қурилмалар харидор қайси расталар ёнида тўхтагани ва саватчага нималарни солаётганини сониялар ичида аниқлайди.

Харидлар ҳажмини оширувчи ақлли технология

Капер Карт тизими Instacart компаниясининг 10 йиллик тажрибаси ва 1,6 миллиарддан ортиқ онлайн буюртмалар асосида ўқитилган булутли моделлар ёрдамида ишлайди. Арава экрани орқали харидорга у турган жойга мос келадиган реклама хабарлари, электрон купонлар ва шахсий таклифлар кўрсатилади. Масалан, агар харидор макарон маҳсулотлари бўлимида бўлса, тизим унга мос келадиган соус ёки пишлоқни эслатиши мумкин.

Компаниянинг таъкидлашича, “Гот эверйтинг ёу неед?” (“Ҳамма керакли нарсани олдингизми?”) функцияси харидорларни қизиқтириши мумкин бўлган қўшимча товарларни таклиф қилади. Статистик маълумотларга кўра, бундай билдиришномалар ўртача харид ҳажмини қарийб 1 фоизга оширишга хизмат қилган. Бу кичик кўрсаткич бўлиб туюлса-да, йирик савдо тармоқлари учун миллионлаб доллар қўшимча даромад деганидир.

Шунингдек, ақлли аравалар Веис Ревардс содиқлик дастурини фаол тарғиб қилади ва Буй Ит Агаин функцияси орқали мижоз илгари сотиб олган маҳсулотларни тезроқ топишга кўмаклашади. Бу эса харидорнинг дўкон ичида сарфлайдиган вақтини оптималлаштириш билан бирга, саватчанинг тезроқ тўлишини таъминлайди.

Маълумотлар йиғиш ва келажак истиқболлари

Instacart маълумотларига кўра, сўнгги йилларда Капер Карт қурилмаларини жорий этиш кўрсаткичи уч бараварга ошган. Фақатгина ушбу компания эмас, балки бошқа Америка савдо гигантлари ҳам ўзларининг интеллектуал аравалари устида иш олиб бормоқда. Сунъий интеллект эндиликда фақат онлайн дўконларда эмас, балки кундалик ҳаётимизнинг ажралмас қисми бўлган оддий супермаркетларда ҳам ўз ўрнини мустаҳкамламоқда.

Бироқ, бу каби технологияларнинг кенг ёйилиши харидорларнинг шахсий маълумотлари хавфсизлиги борасида ҳам саволлар туғдирмоқда. Дўконлар энди мижознинг ҳар бир қадамини кузатиш ва унинг танловига бевосита таъсир ўтказиш имкониятига эга бўлмоқда. Шу билан бирга, бу қулайлик — кассадаги навбатларсиз тўлов қилиш ва керакли маҳсулотни осон топиш имконини ҳам беради.

Ўзбекистон бозорида ҳозирча бундай юқори технологик аравалар кенг қўлланилмаётган бўлса-да, мамлакатимиздаги йирик супермаркетлар тармоқлари ҳам рақамли трансформацияга интилмоқда. Келажакда глобал тажрибадан келиб чиқиб, маҳаллий дўконларда ҳам харидорнинг хатти-ҳаракатини таҳлил қилувчи AI тизимлари пайдо бўлиши эҳтимолдан холи эмас.

Сунъий IntelлектInstacartСупермаркетТехнологияАҚШ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

OLED экранлар инқилоби: Олимлар ранглар тиниқлигини лазер даражасига етказиш йўлини топдиOLED экранлар инқилоби: Олимлар ранглар тиниқлигини лазер даражасига етказиш йўлини топдиБугун, 06:59Pentagon сунъий интеллектга ўтмоқда: 200 соатлик иш энди 5 соатда бажариладиPentagon сунъий интеллектга ўтмоқда: 200 соатлик иш энди 5 соатда бажариладиБугун, 06:23NASA олимлари Титанни коинотдаги улкан ёнилғи базасига айлантиришни таклиф қилмоқдаNASA олимлари Титанни коинотдаги улкан ёнилғи базасига айлантиришни таклиф қилмоқдаБугун, 05:57Физиклар коинотнинг энг кучли кучини рекорд даражадаги аниқлик билан ўлчашга муваффақ бўлишдиФизиклар коинотнинг энг кучли кучини рекорд даражадаги аниқлик билан ўлчашга муваффақ бўлишдиБугун, 05:26Бразилияда дунёдаги энг йирик биоёқилғи заводларидан бири барпо этиладиБразилияда дунёдаги энг йирик биоёқилғи заводларидан бири барпо этиладиБугун, 04:55Эркаклар саломатлигида янги тренд: «Спермани оптималлаштириш» оммалашмоқдаЭркаклар саломатлигида янги тренд: «Спермани оптималлаштириш» оммалашмоқдаБугун, 04:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди