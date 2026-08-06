Bumble ва Tinder танишув иловаларида "свайп" даврини якунламоқда

·36·Техно
Bumble ва Tinder танишув иловаларида "свайп" даврини якунламоқда
Қисқача

Bumble ва Tinder анъанавий "свайп" механизмидан воз кечиб, фойдаланувчиларни реал ҳаётдаги учрашувларга йўналтирмоқда. Bumble компанияси Планс номли янги иловаси дастлабки синовларда ижобий натижалар кўрсатганини маълум қилди. Планс ёшларга маҳаллий жойларда кичик гуруҳларда кечки овқат ва ичимликлар атрофида мулоқот қилиш имконини беради.

Онлайн танишувлар индустриясида жиддий бурилиш даври бошланмоқда: машҳур танишув иловалари анъанавий "свайп" механизмидан воз кечиб, фойдаланувчиларни реал ҳаётдаги учрашувларга йўналтирмоқда. ixbt.com хабар беришига кўра, ёш фойдаланувчиларнинг анъанавий онлайн танишувлардан чарчагани сабабли компаниялар реал ҳаётдаги тадбирларга эътибор қаратмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Bumble компанияси инвесторлар учун ўтказилган иккинчи чорак якунлари бўйича молиявий ҳисобот йиғилишида ўзининг Планс номли янги иловаси дастлабки синовлар давомида ижобий натижалар кўрсатганини маълум қилди. Компания бош директори Уитни Вольф Херд келгусида реал ҳаётдаги тажрибаларга янада кўпроқ таянишини таъкидлади.

Гуруҳли мулоқот ва янги ёндашув

Tinder ҳам ўз навбатида юзма-юз ўтказиладиган тадбирларга алоҳида эътибор қаратаётганини эълон қилди. Ушбу ўзгаришлар онлайн танишув бозорида свайпга асосланган давр ўз ниҳоясига етиб бораётганини яққол кўрсатмоқда.

Вольф Херднинг сўзларига кўра, келажакда одамларнинг гуруҳ бўлиб учрашиши ва ўзаро кимё бор-йўқлигини табиий равишда аниқлаши муҳимроқ аҳамият касб этади. Гуруҳда мулоқот қилиш З авлоди вакиллари афзал кўрадиган усул ҳисобланади.

Bumble дастлаб Bumble БФФ орқали дўстона алоқаларни ўрнатишни синаб кўрган эди. Янги Планс иловаси эса ёшларга маҳаллий жойларда кичик гуруҳларда кечки овқат ва ичимликлар атрофида мулоқот қилиш, жамиятда ўзаро дўстона алоқаларни ривожлантириш имконини беради.

Свайпсиз келажак сари қадам

Планс иловасининг асосий афзаллиги шундаки, у биринчи навбатда романтик танишувга эмас, балки эркин мулоқотга қаратилган бўлиб, дастлабки учрашувлардаги босимни камайтиради. Фойдаланувчилар свайп қилмасдан ёки телефон рақамларини бермасдан Bumble иловасида мулоқотни давом эттиришлари мумкин.

Компания раҳбарияти анъанавий свайп тизимини тўлиқ алмаштирадиган янги интеракция модели устида ишлаётганини маълум қилди. Янги тизим тезликни оптималлаштиришдан кўра онглироқ ва сифатли сигналларга асосланади.

Янги модел экотизимни бузиб юбормаслик учун босқичма-босқич жорий этилади. У реал ҳаётни тақлид қилган ҳолда, мавжуд танишув иловалари моделидаги тўсиқлар ва кечикишларни бартараф этишга қаратилган.

BumbleTinderТанишув иловалариТехнологияЗ авлоди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиАҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиБугун, 16:58Samsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиSamsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиБугун, 15:53Восточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиВосточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиБугун, 15:29BYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиBYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиБугун, 15:12Росатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаРосатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаБугун, 15:00Xiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиXiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиБугун, 12:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди