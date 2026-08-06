Bumble ва Tinder танишув иловаларида "свайп" даврини якунламоқда
Bumble ва Tinder анъанавий "свайп" механизмидан воз кечиб, фойдаланувчиларни реал ҳаётдаги учрашувларга йўналтирмоқда. Bumble компанияси Планс номли янги иловаси дастлабки синовларда ижобий натижалар кўрсатганини маълум қилди. Планс ёшларга маҳаллий жойларда кичик гуруҳларда кечки овқат ва ичимликлар атрофида мулоқот қилиш имконини беради.
Онлайн танишувлар индустриясида жиддий бурилиш даври бошланмоқда: машҳур танишув иловалари анъанавий "свайп" механизмидан воз кечиб, фойдаланувчиларни реал ҳаётдаги учрашувларга йўналтирмоқда. ixbt.com хабар беришига кўра, ёш фойдаланувчиларнинг анъанавий онлайн танишувлардан чарчагани сабабли компаниялар реал ҳаётдаги тадбирларга эътибор қаратмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Bumble компанияси инвесторлар учун ўтказилган иккинчи чорак якунлари бўйича молиявий ҳисобот йиғилишида ўзининг Планс номли янги иловаси дастлабки синовлар давомида ижобий натижалар кўрсатганини маълум қилди. Компания бош директори Уитни Вольф Херд келгусида реал ҳаётдаги тажрибаларга янада кўпроқ таянишини таъкидлади.
Гуруҳли мулоқот ва янги ёндашувTinder ҳам ўз навбатида юзма-юз ўтказиладиган тадбирларга алоҳида эътибор қаратаётганини эълон қилди. Ушбу ўзгаришлар онлайн танишув бозорида свайпга асосланган давр ўз ниҳоясига етиб бораётганини яққол кўрсатмоқда.
Вольф Херднинг сўзларига кўра, келажакда одамларнинг гуруҳ бўлиб учрашиши ва ўзаро кимё бор-йўқлигини табиий равишда аниқлаши муҳимроқ аҳамият касб этади. Гуруҳда мулоқот қилиш З авлоди вакиллари афзал кўрадиган усул ҳисобланади.
Bumble дастлаб Bumble БФФ орқали дўстона алоқаларни ўрнатишни синаб кўрган эди. Янги Планс иловаси эса ёшларга маҳаллий жойларда кичик гуруҳларда кечки овқат ва ичимликлар атрофида мулоқот қилиш, жамиятда ўзаро дўстона алоқаларни ривожлантириш имконини беради.
Свайпсиз келажак сари қадамПланс иловасининг асосий афзаллиги шундаки, у биринчи навбатда романтик танишувга эмас, балки эркин мулоқотга қаратилган бўлиб, дастлабки учрашувлардаги босимни камайтиради. Фойдаланувчилар свайп қилмасдан ёки телефон рақамларини бермасдан Bumble иловасида мулоқотни давом эттиришлари мумкин.
Компания раҳбарияти анъанавий свайп тизимини тўлиқ алмаштирадиган янги интеракция модели устида ишлаётганини маълум қилди. Янги тизим тезликни оптималлаштиришдан кўра онглироқ ва сифатли сигналларга асосланади.
Янги модел экотизимни бузиб юбормаслик учун босқичма-босқич жорий этилади. У реал ҳаётни тақлид қилган ҳолда, мавжуд танишув иловалари моделидаги тўсиқлар ва кечикишларни бартараф этишга қаратилган.
…