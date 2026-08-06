Роккстар GTA VI ўйинининг махсус тақдимотини ўтказишини эълон қилди

·45·Техно
Роккстар GTA VI ўйинининг махсус тақдимотини ўтказишини эълон қилди
Қисқача

Роккстар Гамес GTA VI ҳақида янги тафсилотларни очиб берувчи махсус тақдимотни жорий ойнинг 27-санасида ўтказишини эълон қилди. Тадбир YouTube ва Netflix орқали намойиш этилади, Netflix фойдаланувчилари уни бошқалардан олти соат олдин томоша қилишлари мумкин. Тақдимотда нималар кўрсатилиши ҳозирча маълум эмас, бироқ геймерлар ўйин жараёнидан лавҳалар намойиш этилишини кутмоқда.

Видеойинлар саноатининг энг кўп кутилган лойиҳаларидан бири бўлган GTA VI атрофидаги интизорлик ниҳоят ўз ниҳоясига етиб бориши мумкин. ixbt.com маълумотига кўра, Роккстар Гамес компанияси ўйин ҳақидаги янги тафсилотларни очиб берувчи махсус тақдимот тадбирини ўтказишини расман эълон қилди. Ушбу муҳим эълон миллионлаб геймерлар эътиборини яна бир бор ўзига қаратди, чунки ўйиннинг тақдим этилганига бир неча ой бўлганига қарамай, студия ҳалигача ўйин жараёнига оид бирор-бир видеолавҳани намойиш этмаган эди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ташкилотчиларнинг режасига кўра, муҳим тақдимот жорий ойнинг 27-санаида бўлиб ўтади. Тадбир томошабинлар учун қулай бўлиши учун бир нечта йирик платформалар орқали трансляция қилинади. Хусусан, трансляцияни YouTube тармоғи орқали ҳам кузатиш мумкин бўлади, бироқ асосий эътибор Netflix платформасига қаратилмоқда.

Netflix фойдаланувчилари учун имтиёз ва кутилмалар

Мазкур тақдимотни намойиш этиш учун танланган платформалар рўйхати мутахассисларда ҳам, оддий ишқибозларда ҳам қизиқиш уйғотди. Жумладан, Netflix стриминг хизмати томошабинлари учун ўзига хос имтиёз тақдим этилмоқда — улар тақдимотни қолганларга нисбатан нақд олти соат олдин томоша қилиш имкониятига эга бўладилар. Бу қадам компаниянинг аудиторияни жалб қилишдаги янгича ёндашувларидан бири сифатида баҳоланмоқда.

Ҳозирги вақтда Роккстар Гамес компанияси тақдимот давомида нималар кўрсатилиши ҳақида расмий маълумот беришдан тиқилмоқда. Шунга қарамай, бутун дунё бўйлаб миллионлаб геймерлар ва саноат таҳлилчилари бўлажак тадбирда ниҳоят ўйин жараёнининг жонли эпизодлари ва визуал имкониятлари намойиш этилишини катта умид билан кутишмоқда.

Сотувга чиқиш санаси ва платформалар

Эслатиб ўтамиз, GTA VI лойиҳасининг релизи жорий йилнинг 19-ноябрига белгиланган. Дастлабки босқичда ўйин фақатгина замонавий PlayStation 5 ҳамда Xbox Series консоллари эгалари учун сотувга чиқарилиши режалаштирилган. Шахсий компьютерлар (ПК) фойдаланувчилари эса ўз навбатида бироз кўпроқ кутишларига тўғри келади, чунки лойиҳанинг компьютерлар учун версияси кейинроқ чиқарилиши кутилмоқда, бироқ бу борада ҳозирча аниқ муддатлар маълум қилинмаган.

GTA VIРоккстар ГамесPlayStation 5Xbox SeriesNetflix
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиАҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиБугун, 16:58Samsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиSamsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиБугун, 15:53Восточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиВосточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиБугун, 15:29BYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиBYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиБугун, 15:12Росатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаРосатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаБугун, 15:00Xiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиXiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиБугун, 12:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди