Роккстар GTA VI ўйинининг махсус тақдимотини ўтказишини эълон қилди
Роккстар Гамес GTA VI ҳақида янги тафсилотларни очиб берувчи махсус тақдимотни жорий ойнинг 27-санасида ўтказишини эълон қилди. Тадбир YouTube ва Netflix орқали намойиш этилади, Netflix фойдаланувчилари уни бошқалардан олти соат олдин томоша қилишлари мумкин. Тақдимотда нималар кўрсатилиши ҳозирча маълум эмас, бироқ геймерлар ўйин жараёнидан лавҳалар намойиш этилишини кутмоқда.
Видеойинлар саноатининг энг кўп кутилган лойиҳаларидан бири бўлган GTA VI атрофидаги интизорлик ниҳоят ўз ниҳоясига етиб бориши мумкин. ixbt.com маълумотига кўра, Роккстар Гамес компанияси ўйин ҳақидаги янги тафсилотларни очиб берувчи махсус тақдимот тадбирини ўтказишини расман эълон қилди. Ушбу муҳим эълон миллионлаб геймерлар эътиборини яна бир бор ўзига қаратди, чунки ўйиннинг тақдим этилганига бир неча ой бўлганига қарамай, студия ҳалигача ўйин жараёнига оид бирор-бир видеолавҳани намойиш этмаган эди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ташкилотчиларнинг режасига кўра, муҳим тақдимот жорий ойнинг 27-санаида бўлиб ўтади. Тадбир томошабинлар учун қулай бўлиши учун бир нечта йирик платформалар орқали трансляция қилинади. Хусусан, трансляцияни YouTube тармоғи орқали ҳам кузатиш мумкин бўлади, бироқ асосий эътибор Netflix платформасига қаратилмоқда.
Netflix фойдаланувчилари учун имтиёз ва кутилмаларМазкур тақдимотни намойиш этиш учун танланган платформалар рўйхати мутахассисларда ҳам, оддий ишқибозларда ҳам қизиқиш уйғотди. Жумладан, Netflix стриминг хизмати томошабинлари учун ўзига хос имтиёз тақдим этилмоқда — улар тақдимотни қолганларга нисбатан нақд олти соат олдин томоша қилиш имкониятига эга бўладилар. Бу қадам компаниянинг аудиторияни жалб қилишдаги янгича ёндашувларидан бири сифатида баҳоланмоқда.
Ҳозирги вақтда Роккстар Гамес компанияси тақдимот давомида нималар кўрсатилиши ҳақида расмий маълумот беришдан тиқилмоқда. Шунга қарамай, бутун дунё бўйлаб миллионлаб геймерлар ва саноат таҳлилчилари бўлажак тадбирда ниҳоят ўйин жараёнининг жонли эпизодлари ва визуал имкониятлари намойиш этилишини катта умид билан кутишмоқда.
…