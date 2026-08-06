Ford Фатом электромобили компания учун янги Таурус бўла оладими?

·151·Техно
Ford Фатом электромобили компания учун янги Таурус бўла оладими?
Қисқача

Ford бош директори Жим Фарлей Фатом электр пикапининг тақдимотини бренд учун ҳақиқий "Модел Т моменти"га қиёсламоқда. Универсал EV платформасига асосланган автомобилнинг бошланғич нархи 29 945 доллар бўлиб, бу янги автомобиллар ва электромобилларнинг ўртача бозор нархларидан анча паст. Бироқ бозорнинг 70 фоиздан ортиқ харидорлари СУВ моделларини афзал кўради, пикапларга қизиқувчилар улуши эса 33 фоизни ташкил қилади.

Автомобилсозлик тарихида ўзининг тақдирини тубдан ўзгартириб юборадиган ёрқин маҳсулотларга муҳтож бўлган компаниялар кам топилади. Модел Т, Таурус, F-150 ва Эхплорер каби афсонавий моделлар билан танилган Ford компанияси сўнгги йилларда айнан шундай глобал ҳит-лойиҳаларга эришишда қийинчиликларга дуч келмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, АҚШдаги автомобил савдоси 2025-йилда 6 фоизга ошиб, 2,08 миллион донани ташкил этган бўлса-да, бу кўрсаткич 2000-йилдаги 4,48 миллионлик чўққидан ҳамон икки баравар пастлигича қолмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Компания раҳбарияти бозор шароитида рақобатбардошликни сақлаб қолиш ва бутун дунё бўйлаб шиддат билан ривожланиб бораётган хитойлик электромобилларга муносиб жавоб бериш учун янги қадамлар ташламоқда. Ford бош директори Жим Фарлей келгуси Фатом деб номланган электр пикапининг тақдимотини бренд учун ҳақиқий «Модел Т моменти»га қиёсламоқда. Янги Универсал EV платформасига асосланган ушбу автомобил компания тақдирини ижобий томонга ўзгартириши кутилмоқда.

Фатом модели ва унинг нарх бўйича устунликлари

Ҳар қандай талқин қилинмасин, янги автомобилнинг базавий модели харидорлар учун жуда жозибали нархда таклиф этилади. Автомобилсозлик гигантининг маълум қилишича, Фатом пикапининг бошланғич нархи етказиб ёллаш харажатларини ҳисобга олган ҳолда 29 945 доллардан бошланади. Бу кўрсаткич ҳозирги кунда янги автомобилларнинг ўртача 50 000 долларлик ҳамда электромобилларнинг 56 000 долларлик бозор нархидан сезиларли даражада паст ҳисобланади.

Шунга қарамай, замонавий истеъмолчилар фақатгина арзон нархнинг ўзигагина қараб машина танламайди. Айнан шу ерда Ford бир қатор жиддий муаммоларга дуч келиши мумкин. Фатом ихчам пикап сегментига кириб келмоқда — бу бозор 2021-йилда Маверикк сотуви бошлангунга қадар деярли эътиборга олинмаган йўналиш эди. Ушбу янги кичик юк машинаси етарлича истиқболли бўлиб кўринса-да, унинг салоҳияти ўтган асрдаги Таурус модели каби улкан муваффақият келтириши даргумон.

Бозор талаблари ва электромобилларга бўлган муносабат

Кох Аутомотиве маълумотларига кўра, бугунги кунда автомобил бозорининг асосий қисмини йўлтанламаслар эгаллаган бўлиб, потенциал харидорларнинг 70 фоиздан ортиғи СУВ моделларини афзал кўради. Пикапларга қизиқувчилар улуши эса атиги 33 фоизни ташкил қилади. Ҳатто ишқибозлар орасида ҳам юк машиналари шунчаки транспорт воситаси эмас, балки маълум бир турмуш тарзи ва ўзига хос ташқи кўринишни талаб қиладиган маҳсулот сифатида қаралади. Фатом модели эса ташқи кўринишидан ўта қўпол ва бақувват офф-роад образини намоён этмаяпти.

Шунингдек, электромобилларга ўтиш жараёни ҳам ҳамма вақт ҳам силлиқ кечмаяпти. Кўпчилик ҳайдовчилар биринчи электр транспортини синаб кўргач, анъанавий ички ёнув двигателли машиналарга қайтишни истамаётган бўлса-да, бозорнинг катта қисми ҳали ҳам ўзгаришларга эҳтиёткорона ёндашмоқда. Дилерлар ҳам анъанавий ёқилғида ишлайдиган автомобилларни сақлаб қолишга интилаётган бир пайтда, Фатом модели кутилганидек автомобилсозлик оламида инқилоб ясаши ёки шунчаки кичик муваффақият билан чекланиши вақт кўрсатади.

FordЭлектромобилАвтомобилсозликФатомТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиАҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиБугун, 16:58Samsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиSamsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиБугун, 15:53Восточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиВосточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиБугун, 15:29BYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиBYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиБугун, 15:12Росатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаРосатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаБугун, 15:00Xiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиXiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиБугун, 12:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди