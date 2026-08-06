Ford Фатом электромобили компания учун янги Таурус бўла оладими?
Ford бош директори Жим Фарлей Фатом электр пикапининг тақдимотини бренд учун ҳақиқий "Модел Т моменти"га қиёсламоқда. Универсал EV платформасига асосланган автомобилнинг бошланғич нархи 29 945 доллар бўлиб, бу янги автомобиллар ва электромобилларнинг ўртача бозор нархларидан анча паст. Бироқ бозорнинг 70 фоиздан ортиқ харидорлари СУВ моделларини афзал кўради, пикапларга қизиқувчилар улуши эса 33 фоизни ташкил қилади.
Автомобилсозлик тарихида ўзининг тақдирини тубдан ўзгартириб юборадиган ёрқин маҳсулотларга муҳтож бўлган компаниялар кам топилади. Модел Т, Таурус, F-150 ва Эхплорер каби афсонавий моделлар билан танилган Ford компанияси сўнгги йилларда айнан шундай глобал ҳит-лойиҳаларга эришишда қийинчиликларга дуч келмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, АҚШдаги автомобил савдоси 2025-йилда 6 фоизга ошиб, 2,08 миллион донани ташкил этган бўлса-да, бу кўрсаткич 2000-йилдаги 4,48 миллионлик чўққидан ҳамон икки баравар пастлигича қолмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Компания раҳбарияти бозор шароитида рақобатбардошликни сақлаб қолиш ва бутун дунё бўйлаб шиддат билан ривожланиб бораётган хитойлик электромобилларга муносиб жавоб бериш учун янги қадамлар ташламоқда. Ford бош директори Жим Фарлей келгуси Фатом деб номланган электр пикапининг тақдимотини бренд учун ҳақиқий «Модел Т моменти»га қиёсламоқда. Янги Универсал EV платформасига асосланган ушбу автомобил компания тақдирини ижобий томонга ўзгартириши кутилмоқда.
Фатом модели ва унинг нарх бўйича устунликлариҲар қандай талқин қилинмасин, янги автомобилнинг базавий модели харидорлар учун жуда жозибали нархда таклиф этилади. Автомобилсозлик гигантининг маълум қилишича, Фатом пикапининг бошланғич нархи етказиб ёллаш харажатларини ҳисобга олган ҳолда 29 945 доллардан бошланади. Бу кўрсаткич ҳозирги кунда янги автомобилларнинг ўртача 50 000 долларлик ҳамда электромобилларнинг 56 000 долларлик бозор нархидан сезиларли даражада паст ҳисобланади.
Шунга қарамай, замонавий истеъмолчилар фақатгина арзон нархнинг ўзигагина қараб машина танламайди. Айнан шу ерда Ford бир қатор жиддий муаммоларга дуч келиши мумкин. Фатом ихчам пикап сегментига кириб келмоқда — бу бозор 2021-йилда Маверикк сотуви бошлангунга қадар деярли эътиборга олинмаган йўналиш эди. Ушбу янги кичик юк машинаси етарлича истиқболли бўлиб кўринса-да, унинг салоҳияти ўтган асрдаги Таурус модели каби улкан муваффақият келтириши даргумон.
Бозор талаблари ва электромобилларга бўлган муносабатКох Аутомотиве маълумотларига кўра, бугунги кунда автомобил бозорининг асосий қисмини йўлтанламаслар эгаллаган бўлиб, потенциал харидорларнинг 70 фоиздан ортиғи СУВ моделларини афзал кўради. Пикапларга қизиқувчилар улуши эса атиги 33 фоизни ташкил қилади. Ҳатто ишқибозлар орасида ҳам юк машиналари шунчаки транспорт воситаси эмас, балки маълум бир турмуш тарзи ва ўзига хос ташқи кўринишни талаб қиладиган маҳсулот сифатида қаралади. Фатом модели эса ташқи кўринишидан ўта қўпол ва бақувват офф-роад образини намоён этмаяпти.
Шунингдек, электромобилларга ўтиш жараёни ҳам ҳамма вақт ҳам силлиқ кечмаяпти. Кўпчилик ҳайдовчилар биринчи электр транспортини синаб кўргач, анъанавий ички ёнув двигателли машиналарга қайтишни истамаётган бўлса-да, бозорнинг катта қисми ҳали ҳам ўзгаришларга эҳтиёткорона ёндашмоқда. Дилерлар ҳам анъанавий ёқилғида ишлайдиган автомобилларни сақлаб қолишга интилаётган бир пайтда, Фатом модели кутилганидек автомобилсозлик оламида инқилоб ясаши ёки шунчаки кичик муваффақият билан чекланиши вақт кўрсатади.
…