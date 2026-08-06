Люпчо Дориевнинг суперголи "Сўғдиёна"га муҳим ғалаба келтирди!
"Сўғдиёна" 16-турн доирасида "Андижон"ни 1:0 ҳисобида мағлуб этди. Ягона голни 77-дақиқада Люпчо Дориев уриб, жамоасига муҳим ғалаба келтирди. Бу унинг жорий мавсумдаги 12-голи бўлиб, Дориев Суперлига тўпурарлари пойгасидаги пешқадамлигини мустаҳкамлади. Ғалабадан сўнг "Сўғдиёна" 18 очко билан турнир жадвалида 11-ўринга кўтарилди, "Андижон" эса 21 очко билан 8-поғонада қолди.
Ўзбекистон Суперлигасида иккинчи давра баҳсларига расман старт берилди. 16-турнинг очувчи ўйини Зомин шаҳрида бўлиб ўтди ва унда "Сўғдиёна" жамоаси "Андижон"ни қабул қилиб, кичик ҳисобдаги муҳим ғалабани қўлга киритди.
Шиддатли ва муросасиз кечган баҳс тақдирини ягона ва чиройли гол ҳал қилди.
Дориев тўпурарлик пойгасида пешқадамликни мустаҳкамлади
Ўйиннинг биринчи бўлимида ҳар иккала жамоада ҳам бир қатор қулай имкониятлар юзага келган бўлса-да, ҳисоб очилмади. Натижада мураббийлар иккинчи бўлимда таркибга янги кучларни ташлади.
Баҳснинг 77-дақиқасида Жиззах клубининг македониялик маҳоратли ҳужумчиси Люпчо Дориев ўз маҳоратини кўрсатиб, рақиб дарвозасини аниқ нишонга олди ва учрашув қаҳрамонига айланди — 1:0.
Ушбу тўп Дориев учун жорий мавсумдаги 12-гол бўлди ва у Суперлига тўпурарлари пойгасидаги яккаҳокимлигини янада мустаҳкамлаб олди.
Турнир жадвалидаги ўзгаришлар
Қаторасига иккинчи ғалабасини нишонлаган Иван Бошкович шогирдлари ўз очколар ҳисобини 18 тага етказиб, турнир жадвалида 11-ўринга кўтарилиб олишди. Мағлубиятга учраган "Андижон" эса 21 очко билан ҳозирча 8-поғонада қолди.
Суперлига. 16-тур
"Сўғдиёна" — "Андижон" 1:0
6 август. Зомин. "Марказий" стадион
Гол: Люпчо Дориев (77).
"Сўғдиёна": Милан Митрович, Зоир Жўрабоев, Ислом Қобилов, Беҳруз Жуматов (Шоҳжаҳон Султонмуродов, 84), Петар Мичин, Жамшид Болтабоев, Жавоҳир Қаҳрамонов (Ойбек Нурматов, 65), Люпчо Дориев (Абдулазиз Абдурашидов, 84), Оллоберган Каримов, Игор Голбан, Забиҳилло Ўринбоев (Самандар Мавлонқулов, 46).
"Андижон": Элдор Адҳамов, Одил Абдумажидов, Александре Андроникашвили (Дамир Темиров, 88), Пўлатхўжа Холдорхонов (Дониёр Абдуманнопов, 72), Ҳумоюнмирзо Иминов (Драган Черан, 46), Азиз Турғунбоев (Ҳамидулло Каримов, 72), Ислом Тўхтахўжаев, Усмонали Исмоналиев, Муҳаммадкарим Тоиров, Бекзод Сулаймонов (Шоҳмалик Комилов, 46), Маҳмуд Маҳамаджонов.
Огоҳлантириш: Беҳруз Жуматов (60).
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…