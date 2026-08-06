Люпчо Дориевнинг суперголи "Сўғдиёна"га муҳим ғалаба келтирди!

·75·Спорт
Люпчо Дориевнинг суперголи "Сўғдиёна"га муҳим ғалаба келтирди!
Қисқача

"Сўғдиёна" 16-турн доирасида "Андижон"ни 1:0 ҳисобида мағлуб этди. Ягона голни 77-дақиқада Люпчо Дориев уриб, жамоасига муҳим ғалаба келтирди. Бу унинг жорий мавсумдаги 12-голи бўлиб, Дориев Суперлига тўпурарлари пойгасидаги пешқадамлигини мустаҳкамлади. Ғалабадан сўнг "Сўғдиёна" 18 очко билан турнир жадвалида 11-ўринга кўтарилди, "Андижон" эса 21 очко билан 8-поғонада қолди.

Ўзбекистон Суперлигасида иккинчи давра баҳсларига расман старт берилди. 16-турнинг очувчи ўйини Зомин шаҳрида бўлиб ўтди ва унда "Сўғдиёна" жамоаси "Андижон"ни қабул қилиб, кичик ҳисобдаги муҳим ғалабани қўлга киритди.

Шиддатли ва муросасиз кечган баҳс тақдирини ягона ва чиройли гол ҳал қилди.

Дориев тўпурарлик пойгасида пешқадамликни мустаҳкамлади

Ўйиннинг биринчи бўлимида ҳар иккала жамоада ҳам бир қатор қулай имкониятлар юзага келган бўлса-да, ҳисоб очилмади. Натижада мураббийлар иккинчи бўлимда таркибга янги кучларни ташлади.

Баҳснинг 77-дақиқасида Жиззах клубининг македониялик маҳоратли ҳужумчиси Люпчо Дориев ўз маҳоратини кўрсатиб, рақиб дарвозасини аниқ нишонга олди ва учрашув қаҳрамонига айланди — 1:0.

Ушбу тўп Дориев учун жорий мавсумдаги 12-гол бўлди ва у Суперлига тўпурарлари пойгасидаги яккаҳокимлигини янада мустаҳкамлаб олди.

Турнир жадвалидаги ўзгаришлар

Қаторасига иккинчи ғалабасини нишонлаган Иван Бошкович шогирдлари ўз очколар ҳисобини 18 тага етказиб, турнир жадвалида 11-ўринга кўтарилиб олишди. Мағлубиятга учраган "Андижон" эса 21 очко билан ҳозирча 8-поғонада қолди.

Суперлига. 16-тур

"Сўғдиёна" — "Андижон" 1:0

6 август. Зомин. "Марказий" стадион

  • Гол: Люпчо Дориев (77).

  • "Сўғдиёна": Милан Митрович, Зоир Жўрабоев, Ислом Қобилов, Беҳруз Жуматов (Шоҳжаҳон Султонмуродов, 84), Петар Мичин, Жамшид Болтабоев, Жавоҳир Қаҳрамонов (Ойбек Нурматов, 65), Люпчо Дориев (Абдулазиз Абдурашидов, 84), Оллоберган Каримов, Игор Голбан, Забиҳилло Ўринбоев (Самандар Мавлонқулов, 46).

  • "Андижон": Элдор Адҳамов, Одил Абдумажидов, Александре Андроникашвили (Дамир Темиров, 88), Пўлатхўжа Холдорхонов (Дониёр Абдуманнопов, 72), Ҳумоюнмирзо Иминов (Драган Черан, 46), Азиз Турғунбоев (Ҳамидулло Каримов, 72), Ислом Тўхтахўжаев, Усмонали Исмоналиев, Муҳаммадкарим Тоиров, Бекзод Сулаймонов (Шоҳмалик Комилов, 46), Маҳмуд Маҳамаджонов.

  • Огоҳлантириш: Беҳруз Жуматов (60).

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!

СўғдиёнаАндижонЛюпчо ДориевЎзбекистонЖиззах
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиАрсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиБугун, 18:18Андреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиАндреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиБугун, 18:15Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиКриштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиБугун, 17:55Челси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаЧелси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаБугун, 17:54Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)