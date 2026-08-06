Кореянинг Данури зонди Falcon 9 ракетасининг Ойга қулаган жойини суратга олди

·94·Техно
Кореянинг Данури зонди Falcon 9 ракетасининг Ойга қулаган жойини суратга олди
Қисқача

Жанубий Кореянинг Данури ой зонди Falcon 9 ракетасининг Ой юзасига қулаган юқори босқичи тушган жойни тўқнашувдан олдин ва кейин суратга олди. Тўқнашув 5-август куни Ойнинг нариги томонидаги Эйнштейн кратери яқинида юз берган ва бу сунъий обект таъсирини деярли реал вақт режимида кузатиш имконини берган. Данури дастлабки суратни ҳодисадан тахминан 30 дақиқа олдин, кейин эса яна еттита суратни 340–350 километр баландликдан ЛУТИ камераси ёрдамида олган.

Корея аэрокосмик бошқармаси (КАСА) маълумотига кўра, Жанубий Кореянинг Данури ой зонди SpaceX компаниясига тегишли Falcon 9 ракетасининг юқори босқичи Ой юзасига қулашидан олдинги ва кейинги ноёб кадрларни қайд этди. Ушбу ҳодиса жаҳон илм-фани учун муҳим аҳамият касб этиб, тадқиқотчиларга сунъий объектлар таъсирини илк бор деярли реал вақт режимида кузатиш имконини берди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Тўқнашув жорий йилнинг 5-август санасида Ойнинг нариги томонидаги Эйнштейн кратери яқинида юз берди. Ҳодисани муваффақиятли қайд этиш мақсадида мутахассислар олдиндан Данури аппаратининг орбитасига ўзгартиришлар киритишди. Бунинг натижасида космик кема тахминан мўлжалланган тўқнашув нуқтаси устидан тўғридан-тўғри учиб ўтди.

Ноёб суратга олиш жараёни ва илмий ускуналар

КАСА тақдим этган маълумотларга кўра, дастлабки сурат тўқнашувдан тахминан 30 дақиқа олдин олинган бўлиб, шундан сўнг зонди ҳодисадан кейин яна еттита серияли суратлар қаторини бажаришга муваффақ бўлди. Тасвирга олиш жараёни тахминан 340–350 километр баландликда амалга оширилди.

Жараёнда ҳар бир пиксел учун беш метр тафсилотни таъминлай олувчи ЛУТИ юқори аниқликдаги камерадан фойдаланилди. Шунингдек, асосий камерадан ташқари, ПолКам кенг бурчакли поляриметрик камераси ҳам ҳудудни кузатиб борди. Ушбу мослама Ой тупроғининг хусусиятларини ўрганишга мўлжалланган бўлиб, у юзадаги заррачалар ҳажми ва сочилган материаллар тақсимотини таҳлил қилиш имконини беради.

Тадқиқот натижалари ва халқаро ҳамкорлик

Дастлабки таҳлиллар ракетанинг қулаши Ой релефини ўзгартириб юборганини тасдиқлади. Эълон қилинган таққослаш суратларида Falcon 9 босқичи тушишидан олдин мавжуд бўлмаган чўзилган қора из яққол кўзга ташланади. Илгари сунъий объектлар қолдирган янги кратерларни фақат ҳафталар ёки ойлар ўтгачгина аниқлаш мумкин бўлган бўлса, бу сафарги кузатув илм-фанда илк бор «қулашдан олдин ва кейин» форматида амалга оширилди.

Мазкур муваффақиятли операция Данури орбитасини бошқаришнинг юқори аниқлигини ҳамда унинг мураккаб илмий тадқиқотларни бажариш қобилиятини яна бир бор тасдиқлади. Келгусида АҚШнинг Лунар Реконнаиссансе Орбитер (ЛРО) орбитал аппарати ҳам ушбу ҳудудни суратга олиши режалаштирилган бўлиб, Данури тақдим этган маълумотлар NASA билан олиб бориладиган қўшма тадқиқотлар учун муҳим асос бўлиб хизмат қилади.

Falcon 9ДануриОйКАСАSpaceX
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиАҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиБугун, 16:58Samsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиSamsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиБугун, 15:53Восточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиВосточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиБугун, 15:29BYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиBYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиБугун, 15:12Росатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаРосатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаБугун, 15:00Xiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиXiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиБугун, 12:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди