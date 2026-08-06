Кореянинг Данури зонди Falcon 9 ракетасининг Ойга қулаган жойини суратга олди
Жанубий Кореянинг Данури ой зонди Falcon 9 ракетасининг Ой юзасига қулаган юқори босқичи тушган жойни тўқнашувдан олдин ва кейин суратга олди. Тўқнашув 5-август куни Ойнинг нариги томонидаги Эйнштейн кратери яқинида юз берган ва бу сунъий обект таъсирини деярли реал вақт режимида кузатиш имконини берган. Данури дастлабки суратни ҳодисадан тахминан 30 дақиқа олдин, кейин эса яна еттита суратни 340–350 километр баландликдан ЛУТИ камераси ёрдамида олган.
Корея аэрокосмик бошқармаси (КАСА) маълумотига кўра, Жанубий Кореянинг Данури ой зонди SpaceX компаниясига тегишли Falcon 9 ракетасининг юқори босқичи Ой юзасига қулашидан олдинги ва кейинги ноёб кадрларни қайд этди. Ушбу ҳодиса жаҳон илм-фани учун муҳим аҳамият касб этиб, тадқиқотчиларга сунъий объектлар таъсирини илк бор деярли реал вақт режимида кузатиш имконини берди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Тўқнашув жорий йилнинг 5-август санасида Ойнинг нариги томонидаги Эйнштейн кратери яқинида юз берди. Ҳодисани муваффақиятли қайд этиш мақсадида мутахассислар олдиндан Данури аппаратининг орбитасига ўзгартиришлар киритишди. Бунинг натижасида космик кема тахминан мўлжалланган тўқнашув нуқтаси устидан тўғридан-тўғри учиб ўтди.
Ноёб суратга олиш жараёни ва илмий ускуналарКАСА тақдим этган маълумотларга кўра, дастлабки сурат тўқнашувдан тахминан 30 дақиқа олдин олинган бўлиб, шундан сўнг зонди ҳодисадан кейин яна еттита серияли суратлар қаторини бажаришга муваффақ бўлди. Тасвирга олиш жараёни тахминан 340–350 километр баландликда амалга оширилди.
Жараёнда ҳар бир пиксел учун беш метр тафсилотни таъминлай олувчи ЛУТИ юқори аниқликдаги камерадан фойдаланилди. Шунингдек, асосий камерадан ташқари, ПолКам кенг бурчакли поляриметрик камераси ҳам ҳудудни кузатиб борди. Ушбу мослама Ой тупроғининг хусусиятларини ўрганишга мўлжалланган бўлиб, у юзадаги заррачалар ҳажми ва сочилган материаллар тақсимотини таҳлил қилиш имконини беради.
Тадқиқот натижалари ва халқаро ҳамкорликДастлабки таҳлиллар ракетанинг қулаши Ой релефини ўзгартириб юборганини тасдиқлади. Эълон қилинган таққослаш суратларида Falcon 9 босқичи тушишидан олдин мавжуд бўлмаган чўзилган қора из яққол кўзга ташланади. Илгари сунъий объектлар қолдирган янги кратерларни фақат ҳафталар ёки ойлар ўтгачгина аниқлаш мумкин бўлган бўлса, бу сафарги кузатув илм-фанда илк бор «қулашдан олдин ва кейин» форматида амалга оширилди.
Мазкур муваффақиятли операция Данури орбитасини бошқаришнинг юқори аниқлигини ҳамда унинг мураккаб илмий тадқиқотларни бажариш қобилиятини яна бир бор тасдиқлади. Келгусида АҚШнинг Лунар Реконнаиссансе Орбитер (ЛРО) орбитал аппарати ҳам ушбу ҳудудни суратга олиши режалаштирилган бўлиб, Данури тақдим этган маълумотлар NASA билан олиб бориладиган қўшма тадқиқотлар учун муҳим асос бўлиб хизмат қилади.
…