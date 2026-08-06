Тошкентда камбэк: "Пахтакор" "Бухоро" билан ўйинда 2:0 ҳисобни бой берди
Суперлиганинг 16-турида "Пахтакор" ўз майдонида "Бухоро" билан 2:2 ҳисобида дуранг ўйнаб, 2:0 устунлигини бой берди. Дилшод Саитов 16-дақиқада, Штефан Чинеду эса 28-дақиқада гол урди, бироқ Владимир Родич 75-дақиқада ҳисобни қисқартирди ва Санжар Қувватовнинг 83-дақиқадаги автоголи "Бухоро"га дурангни таъминлади. Натижадан сўнг "Пахтакор" 35 очко билан 2-ўринда қолди ва 36 очколи "Нефтчи"ни қувиб ўта олмади.
Ўзбекистон Суперлигасининг 16-туридан ўрин олган марказий баҳсда драма ва кутилмаган бурилишлар кузатилди. Тошкентда кечган кескин тўқнашувда турнир жадвалида 2-ўринда бораётган "Пахтакор" ўз майдонида 3-поғонадаги "Бухоро"ни қабул қилиб, икки тўп фарқидаги устунликни қўлдан бой берди.
Камолиддин Тожиев шогирдлари кетма-кет иккинчи турда очко йўқотиб, пешқадам "Нефтчи"дан ўтиб кетиш имкониятини кўздан қочирди.
Тошкентликларнинг ишончли старти ва биринчи бўлимдаги устунлик
"Пахтакор" стадионида кечган ўйиннинг дастлабки дақиқалариданоқ майдон эгалари фаоллик кўрсатишди. Натижада, 16-дақиқадаёқ Дилшод Саитов ҳисобни очди.
Орадан кўп ўтмай, 28-дақиқада "шерлар"нинг ҳужумчиси Штефан Чинеду ҳисобдаги фарқни ошириб, жамоасининг ғалабасини деярли таъминлагандек кўринган эди — 2:0.
"Бухоро"дан камбэк ва Родичнинг суперголи
Етакчиларини алмаштирган ва ўйин тактикасини ўзгартирган "Бухоро" иккинчи бўлимда ҳақиқий ирода кўрсатди:
Шов-шувли "тривела": 75-дақиқада меҳмонлар аъзоси Владимир Родич оёқ ташқи томони билан фантастик узатма зарба ("тривела") йўллаб, дарвозани ишғол этди ва ҳисобни қисқартирди.
83-дақиқадаги драма: Баҳс якунланишига кам вақт қолганда, "Пахтакор" дарвозабони Санжар Қувватовнинг кутилмаган автоголи ўйиндаги мувозанатни тиклади — 2:2.
Таблодаги натижа ва турнир жадвалидаги вазият
Ушбу дуранг натижадан сўнг "Пахтакор" 35 очко билан 2-ўринда қолди ва 36 очкоси бор пешқадам "Нефтчи"ни қувиб ўта олмади. Иродали очкони қўлга киритган "Бухоро" эса 27 очко билан 3-поғонадаги ўрнини мустаҳкамлади.
Суперлига. 16-тур
"Пахтакор" — "Бухоро" 2:2
6 август, Тошкент, "Пахтакор" стадиони
Голлар: Дилшод Саитов (16), Штефан Чинеду (28) — Владимир Родич (75), Санжар Қувватов (83, автогол).
Пахтакор: Санжар Қувватов, Заид Таҳсин, Муҳаммадқодир Ҳамралиев, Дилшод Саитов, Акмал Мозговой, Достон Ҳамдамов (Айман Ҳусайн, 86), Башар Ресан (Фламарион, 86), Абдурауф Бўриев, Сардор Собирхўжаев, Шерзод Насруллаев, Штефан Чинеду (Ҳожимат Эркинов, 69).
Бухоро: Умид Ҳамроев, Равшан Хайруллаев, Хуршид Мухторов, Шаҳзод Убайдуллаев (Анвар Жўраев, 69), Темур Мамасиддиқов (Асилбек Қайюмов, 74), Жавоҳир Рўзиев (Асад Жўрабоев, 46 (Ника Качарава, 56)), Шерзод Эсанов, Муҳаммад Йўлдошев (Шаҳбоз Жўрабеков, 46), Боян Младович, Кирилл Тодоров, Владимир Родич.
Огоҳлантиришлар: Равшан Хайруллаев (42), Ника Качарава (64), Кирилл Тодоров (66).
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…