Тошкентда камбэк: "Пахтакор" "Бухоро" билан ўйинда 2:0 ҳисобни бой берди

·131·Спорт
Тошкентда камбэк: "Пахтакор" "Бухоро" билан ўйинда 2:0 ҳисобни бой берди
Қисқача

Суперлиганинг 16-турида "Пахтакор" ўз майдонида "Бухоро" билан 2:2 ҳисобида дуранг ўйнаб, 2:0 устунлигини бой берди. Дилшод Саитов 16-дақиқада, Штефан Чинеду эса 28-дақиқада гол урди, бироқ Владимир Родич 75-дақиқада ҳисобни қисқартирди ва Санжар Қувватовнинг 83-дақиқадаги автоголи "Бухоро"га дурангни таъминлади. Натижадан сўнг "Пахтакор" 35 очко билан 2-ўринда қолди ва 36 очколи "Нефтчи"ни қувиб ўта олмади.

Ўзбекистон Суперлигасининг 16-туридан ўрин олган марказий баҳсда драма ва кутилмаган бурилишлар кузатилди. Тошкентда кечган кескин тўқнашувда турнир жадвалида 2-ўринда бораётган "Пахтакор" ўз майдонида 3-поғонадаги "Бухоро"ни қабул қилиб, икки тўп фарқидаги устунликни қўлдан бой берди.

Камолиддин Тожиев шогирдлари кетма-кет иккинчи турда очко йўқотиб, пешқадам "Нефтчи"дан ўтиб кетиш имкониятини кўздан қочирди.

Тошкентликларнинг ишончли старти ва биринчи бўлимдаги устунлик

"Пахтакор" стадионида кечган ўйиннинг дастлабки дақиқалариданоқ майдон эгалари фаоллик кўрсатишди. Натижада, 16-дақиқадаёқ Дилшод Саитов ҳисобни очди.

Орадан кўп ўтмай, 28-дақиқада "шерлар"нинг ҳужумчиси Штефан Чинеду ҳисобдаги фарқни ошириб, жамоасининг ғалабасини деярли таъминлагандек кўринган эди — 2:0.

"Бухоро"дан камбэк ва Родичнинг суперголи

Етакчиларини алмаштирган ва ўйин тактикасини ўзгартирган "Бухоро" иккинчи бўлимда ҳақиқий ирода кўрсатди:

  • Шов-шувли "тривела": 75-дақиқада меҳмонлар аъзоси Владимир Родич оёқ ташқи томони билан фантастик узатма зарба ("тривела") йўллаб, дарвозани ишғол этди ва ҳисобни қисқартирди.

  • 83-дақиқадаги драма: Баҳс якунланишига кам вақт қолганда, "Пахтакор" дарвозабони Санжар Қувватовнинг кутилмаган автоголи ўйиндаги мувозанатни тиклади — 2:2.

Таблодаги натижа ва турнир жадвалидаги вазият

Ушбу дуранг натижадан сўнг "Пахтакор" 35 очко билан 2-ўринда қолди ва 36 очкоси бор пешқадам "Нефтчи"ни қувиб ўта олмади. Иродали очкони қўлга киритган "Бухоро" эса 27 очко билан 3-поғонадаги ўрнини мустаҳкамлади.

Суперлига. 16-тур

"Пахтакор" — "Бухоро" 2:2

6 август, Тошкент, "Пахтакор" стадиони

  • Голлар: Дилшод Саитов (16), Штефан Чинеду (28) — Владимир Родич (75), Санжар Қувватов (83, автогол).

  • Пахтакор: Санжар Қувватов, Заид Таҳсин, Муҳаммадқодир Ҳамралиев, Дилшод Саитов, Акмал Мозговой, Достон Ҳамдамов (Айман Ҳусайн, 86), Башар Ресан (Фламарион, 86), Абдурауф Бўриев, Сардор Собирхўжаев, Шерзод Насруллаев, Штефан Чинеду (Ҳожимат Эркинов, 69).

  • Бухоро: Умид Ҳамроев, Равшан Хайруллаев, Хуршид Мухторов, Шаҳзод Убайдуллаев (Анвар Жўраев, 69), Темур Мамасиддиқов (Асилбек Қайюмов, 74), Жавоҳир Рўзиев (Асад Жўрабоев, 46 (Ника Качарава, 56)), Шерзод Эсанов, Муҳаммад Йўлдошев (Шаҳбоз Жўрабеков, 46), Боян Младович, Кирилл Тодоров, Владимир Родич.

  • Огоҳлантиришлар: Равшан Хайруллаев (42), Ника Качарава (64), Кирилл Тодоров (66).

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!

ПахтакорБухороТошкентНефтчи
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиАрсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиБугун, 18:18Андреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиАндреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиБугун, 18:15Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиКриштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиБугун, 17:55Челси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаЧелси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаБугун, 17:54Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)