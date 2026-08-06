Наïве стартапи сунъий интеллект агентлари ёрдамида бизнес очишни автоматлаштириш учун 28,5 миллион доллар жалб қилди
Наïве стартапи бизнес очиш ва бошқариш жараёнларини сунъий интеллект агентлари ёрдамида автоматлаштириш учун Сериес А раундида Нехус Вентуре Партнерс бошчилигида 28,5 миллион доллар сармоя жалб қилди. Компания ишга туширилганидан кейинги дастлабки ойлар ичида 30 мингдан ортиқ дастурчи-мижозларни жалб қилган, йиллик тушуми эса сўнгги олти ойда ўн бараварга ошиб, миллионлаб долларларга етган.
Дастурлаш соҳасидаги мутахассислар одатда зерикарли ва такрорланувчи юмушларни ёқтирмайди ҳамда уларни автоматлаштиришга интилади. Сунъий интеллект воситалари ёрдамида дастур тузиш — яни вибе-кодинг ғояси оммалашган бир пайтда, бизнесни ташкил этиш ва бошқариш жараёнларини ҳам тўлиқ сунъий интеллектга топшириш имконини берувчи Наïве стартапи катта муваффақиятга эришмоқда. TechCrunch нашри хабар қилишича, ушбу компания ўз инфратузилмаси учун Сериес А раундида Нехус Вентуре Партнерс бошчилигида 28,5 миллион доллар сармоя йиғишга муваффақ бўлган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Лойиҳа бош директор ва асосчилардан бири Сеан Дорже маълумотига кўра, Наïве ўзининг ишга туширилганидан кейинги дастлабки ойлар ичида 30 мингдан ортиқ дастурчи-мижозларни жалб қилган. Шунингдек, компаниянинг йиллик тушум кўрсаткичи сўнгги олти ой ичида ўн бараварга ошиб, миллионлаб долларларга етган. Янги жалб қилинган маблағлар стартапнинг кейинги ривожланишига ҳамда хизматлар кўламини кенгайтиришга йўналтирилади.
Бизнес жараёнларини ягона API орқали бошқаришНаïве компанияси тўлов тизимлари, электрон почта манзиллари, телефон рақамлари, булутли инфратузилма, хотира ва компанияни рўйхатдан ўтказиш жараёнларини ягона API орқали бирлаштирган ҳолда тақдим этади. Тизим фойдаланувчиларга Cursor, Claude Коде ёки Кодех каби воситаларга уланиш имконини берувчи махсус кўрсатма (промпт) беради. Бу эса сунъий интеллект агентларига бизнесни йўлга қўйиш учун зарур бўлган инфратузилмани созлаш имконини беради.
Платформа АҚШда масъулияти чекланган жамият (ЛЛК) шаклидаги компанияни тузишни ташкил эта олади. Бунда штат, саноат коди, бизнес тавсифи ва тахминий номлар каби маълумотлар киритилади, бироқ фойдаланувчилар KYC/КЙБ жараёнларидан ўтиши ва барча тўловларни шахсан амалга ошириши талаб этилади. Қолган кўплаб созламалар, жумладан, электрон почта қутилари, виртуал карталар, телефон рақамлари, маълумотлар базалари, ҳисоблаш ресурслари ҳамда Stripe ва ҚуиккБоокс хизматларига уланиш сунъий интеллект томонидан бажарилади.
Автоматлаштирилган бизнес турлари ва бошқарув қатламиНаïве тақдим этаётган имкониятлар қаторига сунъий интеллект ёрдамида СEОни оптималлаштириш, тўлиқ сиклли SaaS иловалари, кадрлар ёллаш, бухгалтерия, мижозларни қўллаб-қувватлаш ва ҳатто агентларга смартфон иловаларини бошқаришга имкон берувчи мобил эмулятор учун шаблонлар киради. Сеан Дорженинг сўзларига кўра, мижозлар ушбу инфратузилмадан фойдаланган ҳолда TikTok ва YouTube'даги юзсиз контент каналлари, автомобил ижараси агентликлари ҳамда сунъий интеллектни автоматлаштириш агентликларини муваффақиятли юритмоқда.
Хавфсизлик ва назоратни таъминлаш мақсадида платформа махсус бошқарув қатламини ҳам тақдим этади. Бу қатлам фойдаланувчиларга бюджетларни белгилаш, агентларнинг имкониятларини чеклаш ва ҳар қандай муҳим ҳаракат амалга оширилишидан олдин инсон томонидан тасдиқланишини талаб қилиш имконини беради. Шунга қарамай, мутахассислар таъкидлашича, сунъий интеллект моделларининг қимматлиги ва ресурсларни кўп истеъмол қилиши келгусида харажатларнинг ошишига олиб келиши мумкин.
…