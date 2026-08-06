Наïве стартапи сунъий интеллект агентлари ёрдамида бизнес очишни автоматлаштириш учун 28,5 миллион доллар жалб қилди

·40·Техно
Наïве стартапи сунъий интеллект агентлари ёрдамида бизнес очишни автоматлаштириш учун 28,5 миллион доллар жалб қилди
Қисқача

Наïве стартапи бизнес очиш ва бошқариш жараёнларини сунъий интеллект агентлари ёрдамида автоматлаштириш учун Сериес А раундида Нехус Вентуре Партнерс бошчилигида 28,5 миллион доллар сармоя жалб қилди. Компания ишга туширилганидан кейинги дастлабки ойлар ичида 30 мингдан ортиқ дастурчи-мижозларни жалб қилган, йиллик тушуми эса сўнгги олти ойда ўн бараварга ошиб, миллионлаб долларларга етган.

Дастурлаш соҳасидаги мутахассислар одатда зерикарли ва такрорланувчи юмушларни ёқтирмайди ҳамда уларни автоматлаштиришга интилади. Сунъий интеллект воситалари ёрдамида дастур тузиш — яни вибе-кодинг ғояси оммалашган бир пайтда, бизнесни ташкил этиш ва бошқариш жараёнларини ҳам тўлиқ сунъий интеллектга топшириш имконини берувчи Наïве стартапи катта муваффақиятга эришмоқда. TechCrunch нашри хабар қилишича, ушбу компания ўз инфратузилмаси учун Сериес А раундида Нехус Вентуре Партнерс бошчилигида 28,5 миллион доллар сармоя йиғишга муваффақ бўлган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Лойиҳа бош директор ва асосчилардан бири Сеан Дорже маълумотига кўра, Наïве ўзининг ишга туширилганидан кейинги дастлабки ойлар ичида 30 мингдан ортиқ дастурчи-мижозларни жалб қилган. Шунингдек, компаниянинг йиллик тушум кўрсаткичи сўнгги олти ой ичида ўн бараварга ошиб, миллионлаб долларларга етган. Янги жалб қилинган маблағлар стартапнинг кейинги ривожланишига ҳамда хизматлар кўламини кенгайтиришга йўналтирилади.

Бизнес жараёнларини ягона API орқали бошқариш

Наïве компанияси тўлов тизимлари, электрон почта манзиллари, телефон рақамлари, булутли инфратузилма, хотира ва компанияни рўйхатдан ўтказиш жараёнларини ягона API орқали бирлаштирган ҳолда тақдим этади. Тизим фойдаланувчиларга Cursor, Claude Коде ёки Кодех каби воситаларга уланиш имконини берувчи махсус кўрсатма (промпт) беради. Бу эса сунъий интеллект агентларига бизнесни йўлга қўйиш учун зарур бўлган инфратузилмани созлаш имконини беради.

Платформа АҚШда масъулияти чекланган жамият (ЛЛК) шаклидаги компанияни тузишни ташкил эта олади. Бунда штат, саноат коди, бизнес тавсифи ва тахминий номлар каби маълумотлар киритилади, бироқ фойдаланувчилар KYC/КЙБ жараёнларидан ўтиши ва барча тўловларни шахсан амалга ошириши талаб этилади. Қолган кўплаб созламалар, жумладан, электрон почта қутилари, виртуал карталар, телефон рақамлари, маълумотлар базалари, ҳисоблаш ресурслари ҳамда Stripe ва ҚуиккБоокс хизматларига уланиш сунъий интеллект томонидан бажарилади.

Автоматлаштирилган бизнес турлари ва бошқарув қатлами

Наïве тақдим этаётган имкониятлар қаторига сунъий интеллект ёрдамида СEОни оптималлаштириш, тўлиқ сиклли SaaS иловалари, кадрлар ёллаш, бухгалтерия, мижозларни қўллаб-қувватлаш ва ҳатто агентларга смартфон иловаларини бошқаришга имкон берувчи мобил эмулятор учун шаблонлар киради. Сеан Дорженинг сўзларига кўра, мижозлар ушбу инфратузилмадан фойдаланган ҳолда TikTok ва YouTube'даги юзсиз контент каналлари, автомобил ижараси агентликлари ҳамда сунъий интеллектни автоматлаштириш агентликларини муваффақиятли юритмоқда.

Хавфсизлик ва назоратни таъминлаш мақсадида платформа махсус бошқарув қатламини ҳам тақдим этади. Бу қатлам фойдаланувчиларга бюджетларни белгилаш, агентларнинг имкониятларини чеклаш ва ҳар қандай муҳим ҳаракат амалга оширилишидан олдин инсон томонидан тасдиқланишини талаб қилиш имконини беради. Шунга қарамай, мутахассислар таъкидлашича, сунъий интеллект моделларининг қимматлиги ва ресурсларни кўп истеъмол қилиши келгусида харажатларнинг ошишига олиб келиши мумкин.

Сунъий интеллектСтартапИнвестицияБизнесТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиАҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиБугун, 16:58Samsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиSamsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиБугун, 15:53Восточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиВосточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиБугун, 15:29BYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиBYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиБугун, 15:12Росатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаРосатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаБугун, 15:00Xiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиXiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиБугун, 12:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди