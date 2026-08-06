Фенербаҳче ўз уйида Штурмни Талиска ва Гринвуднинг голлари эвазига мағлуб этди
Фенербахче 5-август куни Чемпионлар лигасининг учинчи саралаш босқичидаги дастлабки учрашувда Штурмни 2:0 ҳисобида мағлуб этди. Голларни 10-дақиқада Андерсон Талиска ва биринчи бўлим якунланиши арафасида Мейсон Гринвуд урди. Турк клуби иккинчи бўлимда ҳимояга эътибор қаратиб, устунлигини сақлаб қолди. Жамоаларнинг жавоб ўйини 11-август куни Австрияда бўлиб ўтади.
5-август куни Чемпионлар лигасининг учинчи Саралаш босқичи доирасида бўлиб ўтган дастлабки учрашувда Истанбулнинг Фенербаҳче клуби ўз майдонида Австриянинг Штурм жамоасини қабул қилди. Бу ҳақда euro-football.ru хабар беради.
Майдон эгалари учрашувни жуда фаол бошлашди ва тезкор гол уришга муваффақ бўлишди. Ўйиннинг 10-дақиқасида Керем Актуркоғлу узатиб берган тўпни Андерсон Талиска рақиб дарвозасига йўналтирди.
Биринчи бўлим якунланиши арафасида турк клуби яна бир чиройли ҳужумни уюштирди. Марко Асенсио томонидан етказиб берилган тўпни Мейсон Гринвуд аниқ зарба билан дарвозага жойлаб қўйди.
Иккинчи бўлимда Фенербаҳче асосан ҳимояга эътибор қаратди ва дастлабки бўлимда қўлга киритилган икки тўплик устунликни охиригача сақлаб қолди. Ушбу жамоаларнинг жавоб ўйини 11-август куни Австрияда бўлиб ўтади.
…