Филип Костиćнинг PSVга ўтиши Иван Перишиćнинг Интерга қайтишини кун тартибига келтирди

·52·Спорт
Филип Костиćнинг PSVга ўтиши Иван Перишиćнинг Интерга қайтишини кун тартибига келтирди
Қисқача

Филип Костиć PSV билан икки йиллик шартнома имзолагач, Иван Перишиćнинг Интерга қайтиши ҳақидаги вариант яна кун тартибига келди. 33 ёшли сербиялик вингер Нидерландия чемпиони сафида 18-рақам остида ҳаракат қилади, бироқ майдонга тушиши учун иш рухсатномасини олиши керак. 1989 йилда туғилган Перишиć 2024 йилдан буён PSV сафида тўп суриб, 78 та учрашувда 25 та гол урган ва унинг амалдаги шартномаси 2027 йилнинг 30-июнига қадар мўлжалланган.

Нидерландиянинг PSV клуби эркин агент мақомида юрган сербиялик қанот футболчиси Филип Костиć билан шартнома имзолаганини расман эълон қилди. Ювентус билан тузилган шартномаси 1-июль куни якунига етган 33 ёшли тажрибали вингер Нидерландия чемпиони сафида икки йиллик битимга имзо чекиб, 18-рақам остида ҳаракат қиладиган бўлди. Бироқ, клуб расмий хабарига кўра, футболчи майдонга тушиши учун аввало тегишли иш рухсатномасини олиши талаб этилади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ла Gazzetta делло Sport нашри тарқатган маълумотларга кўра, ушбу трансфер Италия трансфер бозорида ўзига хос занжирвахш реакция келтириб чиқариши мумкин. Хусусан, Филип Костиćнинг Эйндховен клубига келиши Иван Перишиćнинг жамоани тарк этиш эҳтимолини оширади. Бу эса ўз навбатида хорватиялик тажрибали футболчининг Интер сафига қайтиши ҳақидаги вариантни яна кундалик кун тартибига олиб чиқди.

Иван Перишиćнинг Нидерландиядаги фаолияти ва Интер билан боғлиқ тарих

Иван Перишиćнинг миланликлар клубига қайтиш варианти дастлаб ўтган йилнинг январ ойидаёқ муҳокама қилинган эди. 1989 йилда туғилган қанот ҳужумчиси 2024 йилдан буён PSV шарафини ҳимоя қилиб келмоқда ва унинг клуб билан амалдаги шартномаси 2027 йилнинг 30-июнига қадар мўлжалланган. Ҳозирга қадар у Нидерландия жамоаси сафида 78 та учрашув ўтказиб, 25 та гол киритишга муваффақ бўлди ва жамоанинг етакчиларидан бирига айланди.

Бироқ футболчининг фаолиятида Интер клуби алоҳида ва муҳим ўрин тутади. Перишиć Нераззурри сафида дастлаб 2015–2019 йилларда, шунингдек, 2020–2022 йилларда тўп сурган. Миланликлар либосида жами 254 та расмий ўйинда майдонга тушган хорватиялик футболчи 55 та голга муаллифлик қилган.

Совринлар ва халқаро майдондаги муваффақиятлар

Италиядаги фаолияти давомида Перишиć клуб билан бир қатор нуфузли совринларни қўлга киритган. Улар қаторига А Серия чемпионлиги, Италия кубоги ҳамда Италия Суперкубоги киради. Унинг тажрибаси ва маҳорати нафақат клуб даражасида, балки миллий терма жамоада ҳам юқори баҳоланади.

Хорватия терма жамоаси сафида 158 та учрашувда қатнашган футболчи 39 бор рақиблар дарвозасини ишғол қилган. Унинг терма жамоадаги энг ёрқин лаҳзаларидан бири сўнгги жаҳон чемпионатининг 1/8 финал босқичида Португалияга қарши кечган ва 2:1 ҳисобидаги мағлубият билан якунланган баҳсга тўғри келади. Эндиликда Филип Костиćнинг PSVга ўтиши ортидан юзага келаётган вазият Перишиćнинг Италияга қайтиш эҳтимолини янада жиддийроқ муҳокама қилишга асос бермоқда.

ИнтерИван ПеришиćФилип КостиćPSVТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиАрсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиБугун, 18:18Андреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиАндреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиБугун, 18:15Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиКриштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиБугун, 17:55Челси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаЧелси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаБугун, 17:54Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)