Филип Костиćнинг PSVга ўтиши Иван Перишиćнинг Интерга қайтишини кун тартибига келтирди
Филип Костиć PSV билан икки йиллик шартнома имзолагач, Иван Перишиćнинг Интерга қайтиши ҳақидаги вариант яна кун тартибига келди. 33 ёшли сербиялик вингер Нидерландия чемпиони сафида 18-рақам остида ҳаракат қилади, бироқ майдонга тушиши учун иш рухсатномасини олиши керак. 1989 йилда туғилган Перишиć 2024 йилдан буён PSV сафида тўп суриб, 78 та учрашувда 25 та гол урган ва унинг амалдаги шартномаси 2027 йилнинг 30-июнига қадар мўлжалланган.
Нидерландиянинг PSV клуби эркин агент мақомида юрган сербиялик қанот футболчиси Филип Костиć билан шартнома имзолаганини расман эълон қилди. Ювентус билан тузилган шартномаси 1-июль куни якунига етган 33 ёшли тажрибали вингер Нидерландия чемпиони сафида икки йиллик битимга имзо чекиб, 18-рақам остида ҳаракат қиладиган бўлди. Бироқ, клуб расмий хабарига кўра, футболчи майдонга тушиши учун аввало тегишли иш рухсатномасини олиши талаб этилади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ла Gazzetta делло Sport нашри тарқатган маълумотларга кўра, ушбу трансфер Италия трансфер бозорида ўзига хос занжирвахш реакция келтириб чиқариши мумкин. Хусусан, Филип Костиćнинг Эйндховен клубига келиши Иван Перишиćнинг жамоани тарк этиш эҳтимолини оширади. Бу эса ўз навбатида хорватиялик тажрибали футболчининг Интер сафига қайтиши ҳақидаги вариантни яна кундалик кун тартибига олиб чиқди.
Иван Перишиćнинг Нидерландиядаги фаолияти ва Интер билан боғлиқ тарихИван Перишиćнинг миланликлар клубига қайтиш варианти дастлаб ўтган йилнинг январ ойидаёқ муҳокама қилинган эди. 1989 йилда туғилган қанот ҳужумчиси 2024 йилдан буён PSV шарафини ҳимоя қилиб келмоқда ва унинг клуб билан амалдаги шартномаси 2027 йилнинг 30-июнига қадар мўлжалланган. Ҳозирга қадар у Нидерландия жамоаси сафида 78 та учрашув ўтказиб, 25 та гол киритишга муваффақ бўлди ва жамоанинг етакчиларидан бирига айланди.
Бироқ футболчининг фаолиятида Интер клуби алоҳида ва муҳим ўрин тутади. Перишиć Нераззурри сафида дастлаб 2015–2019 йилларда, шунингдек, 2020–2022 йилларда тўп сурган. Миланликлар либосида жами 254 та расмий ўйинда майдонга тушган хорватиялик футболчи 55 та голга муаллифлик қилган.
Совринлар ва халқаро майдондаги муваффақиятларИталиядаги фаолияти давомида Перишиć клуб билан бир қатор нуфузли совринларни қўлга киритган. Улар қаторига А Серия чемпионлиги, Италия кубоги ҳамда Италия Суперкубоги киради. Унинг тажрибаси ва маҳорати нафақат клуб даражасида, балки миллий терма жамоада ҳам юқори баҳоланади.
Хорватия терма жамоаси сафида 158 та учрашувда қатнашган футболчи 39 бор рақиблар дарвозасини ишғол қилган. Унинг терма жамоадаги энг ёрқин лаҳзаларидан бири сўнгги жаҳон чемпионатининг 1/8 финал босқичида Португалияга қарши кечган ва 2:1 ҳисобидаги мағлубият билан якунланган баҳсга тўғри келади. Эндиликда Филип Костиćнинг PSVга ўтиши ортидан юзага келаётган вазият Перишиćнинг Италияга қайтиш эҳтимолини янада жиддийроқ муҳокама қилишга асос бермоқда.
…