Трансфер бомбаси: Родри "Барселона"га ўтмоқда — "Реал" курашдан чиқди

·80·Спорт
Трансфер бомбаси: Родри "Барселона"га ўтмоқда — "Реал" курашдан чиқди
Қисқача

"Манчестер Сити" яримҳимоячиси Родри "Барселона" билан шахсий шартнома шартларини тўлиқ келишиб олди, "Реал Мадрид" эса музокаралардаги сусткашлиги сабаб курашдан чиқди. "Барселона" яқин соатлар ичида инглиз клубига расмий таклиф юборишга тайёрланмоқда, трансфер суммаси эса 60–70 миллион евро атрофида бўлиши мумкин.

Европа футболида йилнинг энг шов-шувли трансфери амалга ошиши мумкин. "Манчестер Сити"нинг испаниялик маҳоратли яримҳимоячиси Родри "Барселона" билан шахсий шартнома шартларини тўлиқ келишиб олди.

Marca нашрининг нуфузли инсайдери Маттео Моретто берган хабарга кўра, 30 ёшли яримҳимоячи "Реал Мадрид"нинг музокаралардаги сусткашлиги ва кейинги қадамни ташлашни пайсалга солганидан чарчаган.

"Барселона" трансферга тайёр: "Сити"га расмий таклиф юборилади

Каталонияликлар футболчига "Манчестер Сити" билан трансфер бўйича тўғридан-тўғри музокараларга киришишга тайёр эканини маълум қилишган. Яқин соатлар ичида Ла Лиганинг амалдаги чемпиони Инглиз клуби раҳбарияти билан расман боғланади.

Франциялик нуфузли журналист Фабрис Хокинснинг маълумотларига кўра:

"Шаҳарликлар" ўз етакчисини қўйвориш учун 60–70 миллион евро атрофидаги таклифга рози бўлишлари мумкин. Бу сумма Каталония клубининг молиявий имкониятлари доирасида кўриб чиқилмоқда.

Нега айнан "Барселона"?

Манбаларнинг таъкидлашича, Родрининг ўзи ҳам Мадриднинг "Реал" клубидан кўра "Барселона"га ўтишни афзал кўрмоқда. Бу ҳақда ҳам "Манчестер Сити", ҳам "Қироллик клуби" мутасаддилари аллақачон хабардор қилинган.

Испаниялик тажрибали яримҳимоячи каталонияликларнинг тўпга эгалик қилишга асосланган тактик ўйин услубида ўз салоҳиятини 100 фоиз очиб бера олишига тўлиқ ишонмоқда.

Эндиликда "кўк-анорранглилар" раҳбарияти ушбу йирик трансферни молиявий Фэйр-Плей (FFP) қоидаларига мослаштирган ҳолда муваффақиятли якунлаши талаб этилади.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!

РодриБарселонаМанчестер СитиРеал МадридМарка
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиАрсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиБугун, 18:18Андреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиАндреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиБугун, 18:15Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиКриштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиБугун, 17:55Челси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаЧелси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаБугун, 17:54Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)