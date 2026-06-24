Фигма дизайн ва дастурлаш ўртасидаги тўсиқларни олиб ташлайдиган янги функцияларни тақдим этди
Дизайнерлар ва дастурчилар учун дунёдаги энг оммабоп платформалардан бири бўлган Фигма ўзининг навбатдаги йирик янгиланишини эълон қилди. Ушбу янгиланиш лойиҳалар устида ишлаш жараёнини тубдан ўзгартиришга қаратилган бўлиб, эндиликда платформада код қатламлари (коде лаерс), анимациялар билан ишлаш ва сунъий интеллектга асосланган кенгайтирилган воситалар пайдо бўлди. Бу қадам дизайн ва код ёзиш жараёнларини бир-бирига янада яқинлаштиришни кўзда тутади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Фигма жамоаси узоқ вақтдан бери код интеграцияси устида иш олиб бораётган эди. Ўтган йили компания Claude Коде ва Кодех каби тизимлар билан ҳамкорликни йўлга қўйган бўлса, энди код қатламлари бевосита ишчи майдоннинг (канвас) ўзига қўшилди. Бу функция жамоаларга репозиторийларни клонлаш ва коддан олинган оқимларни синовдан ўтказиш учун дизайн қатламларига осонликча ўтказиш имконини беради. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу янгилик мутахассислар ўртасидаги мулоқотни сезиларли даражада тезлаштиради.
Дизайн ва коднинг уйғунлигиФигма маҳсулотлар бўйича директори Юҳки Ямашита янги код қатламлари дизайнерлар, маҳсулот менежерлари ва дастурчиларга ғояларни тезкорлик билан синаб кўриш имконини беришини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, бу ерда асосий эътибор ишлаб чиқариш учун мукаммал код ёзишга эмас, балки янги йўналишларни тезда тадқиқ қилишга қаратилган. Бу эса жамоавий муҳитда турли ечимларни визуал тарзда кўриб чиқиш ва муҳокама қилишга ёрдам беради.
Яна бир муҳим янгилик — анимациялар, ўтишлар (транситионс) ва 3D трансформацияларнинг қўшилишидир. Илгари дизайнерлар анимацияларни яратиш учун ташқи дастурлардан фойдаланишга ва кейин уларни дастур тушунадиган кодга ўтказишга мажбур эдилар. Эндиликда барча анимацион эффектларни бевосита Фигма ичида яратиш ва уларни лойиҳага интеграция қилиш мумкин бўлди.
Сунъий интеллект имкониятлари кенгаймоқдаФигма ўзининг сунъий интеллект (AI) ёрдамчисини ҳам сезиларли даражада такомиллаштирди. Фойдаланувчилар энди матнли буйруқлар (промптс) орқали такрорланувчи вазифаларни бажарувчи махсус кўникмаларни яратишлари мумкин. Шунингдек, тизимга Notion, Эхсел ва GitHub каби ташқи воситаларни улаш ёки файлларни бириктириш имконияти қўшилди. Бу сунъий интеллектга фойдаланувчи нима хоҳлаётганини яхшироқ тушуниш учун қўшимча контекст беради.
Компания, шунингдек, фойдаланувчиларга матнли сўровлар ёрдамида ўзларининг шахсий плагинларини яратишга рухсат берди. Масалан, энди мураккаб лаёут генераторлари ёки вектор йўлларини кузатувчи (вектор пат трасерс) воситаларни дастурлаш билимларисиз ҳам яратиш мумкин. Бу эса платформанинг имкониятларини ҳар бир фойдаланувчининг эҳтиёжига қараб мослаштиришга йўл очади.
Ўтган йили Фигма томонидан сотиб олинган Веавй воситаси ҳам платформага тўлиқ интеграция қилинмоқда. Йил охиригача кутилаётган янгиланишда фойдаланувчилар Веавй иш жараёнларини бевосита Фигма ичида шакллантиришлари мумкин бўлади. Бу янгиликлар Ўзбекистондаги IT-мутахассислар ва дизайнерлар учун ҳам жуда муҳим, чунки Фигма маҳаллий бозорда рақамли маҳсулотлар яратишда энг асосий иш қуроли ҳисобланади.
…