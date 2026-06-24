Фигма дизайн ва дастурлаш ўртасидаги тўсиқларни олиб ташлайдиган янги функцияларни тақдим этди

·43·Техно
Фигма дизайн ва дастурлаш ўртасидаги тўсиқларни олиб ташлайдиган янги функцияларни тақдим этди

Дизайнерлар ва дастурчилар учун дунёдаги энг оммабоп платформалардан бири бўлган Фигма ўзининг навбатдаги йирик янгиланишини эълон қилди. Ушбу янгиланиш лойиҳалар устида ишлаш жараёнини тубдан ўзгартиришга қаратилган бўлиб, эндиликда платформада код қатламлари (коде лаерс), анимациялар билан ишлаш ва сунъий интеллектга асосланган кенгайтирилган воситалар пайдо бўлди. Бу қадам дизайн ва код ёзиш жараёнларини бир-бирига янада яқинлаштиришни кўзда тутади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Фигма жамоаси узоқ вақтдан бери код интеграцияси устида иш олиб бораётган эди. Ўтган йили компания Claude Коде ва Кодех каби тизимлар билан ҳамкорликни йўлга қўйган бўлса, энди код қатламлари бевосита ишчи майдоннинг (канвас) ўзига қўшилди. Бу функция жамоаларга репозиторийларни клонлаш ва коддан олинган оқимларни синовдан ўтказиш учун дизайн қатламларига осонликча ўтказиш имконини беради. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу янгилик мутахассислар ўртасидаги мулоқотни сезиларли даражада тезлаштиради.

Дизайн ва коднинг уйғунлиги

Фигма маҳсулотлар бўйича директори Юҳки Ямашита янги код қатламлари дизайнерлар, маҳсулот менежерлари ва дастурчиларга ғояларни тезкорлик билан синаб кўриш имконини беришини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, бу ерда асосий эътибор ишлаб чиқариш учун мукаммал код ёзишга эмас, балки янги йўналишларни тезда тадқиқ қилишга қаратилган. Бу эса жамоавий муҳитда турли ечимларни визуал тарзда кўриб чиқиш ва муҳокама қилишга ёрдам беради.

Яна бир муҳим янгилик — анимациялар, ўтишлар (транситионс) ва 3D трансформацияларнинг қўшилишидир. Илгари дизайнерлар анимацияларни яратиш учун ташқи дастурлардан фойдаланишга ва кейин уларни дастур тушунадиган кодга ўтказишга мажбур эдилар. Эндиликда барча анимацион эффектларни бевосита Фигма ичида яратиш ва уларни лойиҳага интеграция қилиш мумкин бўлди.

Сунъий интеллект имкониятлари кенгаймоқда

Фигма ўзининг сунъий интеллект (AI) ёрдамчисини ҳам сезиларли даражада такомиллаштирди. Фойдаланувчилар энди матнли буйруқлар (промптс) орқали такрорланувчи вазифаларни бажарувчи махсус кўникмаларни яратишлари мумкин. Шунингдек, тизимга Notion, Эхсел ва GitHub каби ташқи воситаларни улаш ёки файлларни бириктириш имконияти қўшилди. Бу сунъий интеллектга фойдаланувчи нима хоҳлаётганини яхшироқ тушуниш учун қўшимча контекст беради.

Компания, шунингдек, фойдаланувчиларга матнли сўровлар ёрдамида ўзларининг шахсий плагинларини яратишга рухсат берди. Масалан, энди мураккаб лаёут генераторлари ёки вектор йўлларини кузатувчи (вектор пат трасерс) воситаларни дастурлаш билимларисиз ҳам яратиш мумкин. Бу эса платформанинг имкониятларини ҳар бир фойдаланувчининг эҳтиёжига қараб мослаштиришга йўл очади.

Ўтган йили Фигма томонидан сотиб олинган Веавй воситаси ҳам платформага тўлиқ интеграция қилинмоқда. Йил охиригача кутилаётган янгиланишда фойдаланувчилар Веавй иш жараёнларини бевосита Фигма ичида шакллантиришлари мумкин бўлади. Бу янгиликлар Ўзбекистондаги IT-мутахассислар ва дизайнерлар учун ҳам жуда муҳим, чунки Фигма маҳаллий бозорда рақамли маҳсулотлар яратишда энг асосий иш қуроли ҳисобланади.

ФигмаДизайнITСунъий IntelлектДастурлаш
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россиянинг янги Ту-214 йўловчи самолётлари 2027-йилдан етказиб берила бошлайдиРоссиянинг янги Ту-214 йўловчи самолётлари 2027-йилдан етказиб берила бошлайдиБугун, 22:24Деэзер янги Ремих Лаб функциясини ишга туширди: Энди мухлислар қўшиқларни қонуний ремикс қиладиДеэзер янги Ремих Лаб функциясини ишга туширди: Энди мухлислар қўшиқларни қонуний ремикс қиладиБугун, 22:24Идеал Android смартфон қидириб: «орзудаги телефон» концепти тақдим этилди!Идеал Android смартфон қидириб: «орзудаги телефон» концепти тақдим этилди!Бугун, 22:24Facebook контент яратувчилар учун махсус сунъий интеллект иловасини тақдим этдиFacebook контент яратувчилар учун махсус сунъий интеллект иловасини тақдим этдиБугун, 22:20АҚШ космодромлари инқироз ёқасида: Ракеталар сони инфратузилма имкониятидан ошиб кетмоқдаАҚШ космодромлари инқироз ёқасида: Ракеталар сони инфратузилма имкониятидан ошиб кетмоқдаБугун, 21:58Дунёнинг энг кучли суперкомпьютери аниқланди: Хитой АҚШни тахтдан ағдарди!Дунёнинг энг кучли суперкомпьютери аниқланди: Хитой АҚШни тахтдан ағдарди!Бугун, 21:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди