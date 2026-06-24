АҚШда Tesla иштирокидаги фожиали авария: НТСБ махсус тергов бошлади
АҚШ Миллий транспорт хавфсизлиги кенгаши (НТСБ) Техас штатида содир бўлган ва инсон ўлимига сабаб бўлган Tesla автомобили иштирокидаги йўл-транспорт ҳодисаси бўйича расмий тергов ишларини бошлади. Мазкур воқеа электромобилларнинг автопилот тизими хавфсизлиги борасидаги баҳсларни яна бир бор кун тартибига чиқарди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Фожиа Техаснинг Кети шаҳарчасида юз берган бўлиб, Tesla ҳайдовчиси Майкл Батлер бошқарувни йўқотиб, турар жой биносига бориб урилган. Оқибатда уй ичида бўлган 76 ёшли Марта Авила оғир тан жароҳатлари туфайли вафот этган. Ҳозирда ушбу ҳолат юзасидан нафақат НТСБ, балки Миллий йўл ҳаракати хавфсизлиги бошқармаси (НҲТСА) ҳам параллел равишда текширув ўтказмоқда.
Ҳайдовчи ва компания ўртасидаги зиддиятДастлабки маълумотларга кўра, ҳайдовчи Майкл Батлер маҳаллий ҳуқуқ-тартибот идораларига авария содир бўлган пайтда Tesla'нинг Аутопилот тизими ёқилган бўлганини маълум қилган. Бироқ Tesla компанияси бу иддаоларни рад этмоқда. Компания вакилларининг таъкидлашича, борт компьютеридан олинган маълумотлар ҳайдовчи тезлик педалини охиригача босганини кўрсатмоқда.
Tesla берган баёнотга кўра, ҳайдовчининг педални босиши Фулл Сельф-Дривинг (ФСД) дастури ишини тўхтатиб қўйган (оверриде). Натижада автомобил тезлиги соатига 73 милга (тахминан 117 км/соат) етган ва уйга бориб урилган. Шунга қарамай, компания ҳозирча ушбу маълумотларни тасдиқловчи тўлиқ техник ҳисоботларни жамоатчиликка тақдим этгани йўқ.
Вафот этган аёлнинг оиласи аллақачон судга даъво аризаси билан мурожаат қилди. Даъвода ҳайдовчи Майкл Батлер ва Tesla компанияси эҳтиётсизлик ҳамда техник носозликда айбланмоқда. Адвокатларнинг фикрича, автомобилнинг хавфсизлик тизимлари бундай фавқулодда вазиятда тўқнашувнинг олдини олиши ёки тезликни автоматик пасайтириши лозим эди.
НТСБ ва НҲТСА мутахассислари Tesla'дан автомобилнинг ички лог-файлларини ва барча рақамли маълумотларни тақдим этишни талаб қилмоқда. Ушбу маълумотлар таҳлили авария пайтида айнан ким ёки нима хатога йўл қўйганини — дастурий таъминотми ёки инсон омилими — аниқлашга ёрдам беради.
ixbt.com маълумотига кўра, ушбу тергов натижалари Tesla учун жиддий оқибатларга олиб келиши мумкин. Агар тизим хатоси исботланса, компания минглаб автомобилларни қайта чақириб олиши ёки дастурий таъминотга туб ўзгартиришлар киритишга мажбур бўлади. Ўзбекистонлик автомобил ишқибозлари ва Tesla эгалари учун ҳам бу каби янгиликлар муҳим, чунки мамлакатимизда ҳам электромобиллар оммалашиб бормоқда ва уларнинг хавфсизлик функциялари доимий эътибор марказида.
…