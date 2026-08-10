Коолер Мастер видеокарталарни қизиш ва ёнишдан сақловчи янги адаптер сотувини бошлади

·0·Техно
Коолер Мастер видеокарталарни қизиш ва ёнишдан сақловчи янги адаптер сотувини бошлади

Компьютер жиҳозлари бозори етакчиларидан бири бўлган Коолер Мастер компанияси замонавий графика карталарини хавфсиз ишлатишга мўлжалланган GPU Шиелд Адаптер (КМА-CEPC16XXBK1-ГЛ) қурилмасининг савдосини расман бошлади. Илк бор СEС 2026 кўргазмасида намойиш этилган ушбу қурилма айрим манбаларда GPU Гуард номи билан ҳам тилга олинмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қурилма оддий кабел узайтиргичидан иборат бўлмай, энг асосийси — видеокарталарнинг қимматбаҳо қисмларини куйишдан ҳимоя қилувчи мураккаб икки босқичли хавфсизлик тизимини ўз ичига олади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълумки, сўнгги авлод видеокарталарида қўлланиладиган 12V-2х6 қувват улагичи ўзига хос тузилишига эга бўлиб, уни охиригача тўлиқ уламаслик хавфи юқори. Айнан шу ҳолат кўпинча контактларнинг қизиши, эриб кетиши ва бутун бошли графика адаптерининг ишдан чиқишига сабаб бўлади. Коолер Мастер мутахассислари ишлаб чиққан янги адаптер ана шундай фавқулодда вазиятларнинг олдини олишда муҳим ечим бўлиб хизмат қилади.

Икки босқичли ҳимоя тизими ва унинг имкониятлари

Янги GPU Шиелд Адаптер қурилмасининг ҳимоя механизми икки босқичдан иборат бўлиб, фойдаланувчига қўшимча хотиржамлик бағишлайди. Биринчи босқич визуал ва товушли огоҳлантириш тизими билан таъминланган. Улагич тўғри ва маҳкам уланган бўлса, қурилмадаги махсус ёруғлик индикатори яшил рангда ёнади. Агар уланишда қандайдир хатолик ёки тўлиқсизлик кузатилса, индикатор дарҳол қизил рангга ўтади ва фойдаланувчини огоҳлантириш учун овозли сигнал беради.

Иккинчи босқич эса янада мураккаб технологияга асосланган бўлиб, электр токини реал вақт режимида узлуксиз кузатиб боради. Агар тизимда ҳар қандай аномалия, кучланиш сакраши ёки хавфли оғишлар аниқланса, қурилма дарҳол аралашиб, видеокартани шикастланишдан асрайди. Бу айниқса юқори қувват талаб қилувчи замонавий NVIDIA ва бошқа турдаги флагман график карталар эгалари учун жуда муҳим аҳамият касб этади.

Нархи ва сотувга чиқиш географияси

Ҳозирги вақтда ушбу фойдали қурилманинг савдоси дастлаб Хитой бозорида бошланди. Маҳаллий бозорда Коолер Мастер адаптерининг нархи тахминан 50 АҚШ долларини ташкил этмоқда. Мутахассисларнинг таъкидлашича, ушбу қурилманинг асосий афзалликларидан бири шундаки, уни фақат битта бренд маҳсулотлари билан эмас, балки исталган ишлаб чиқарувчининг қувват блоклари билан биргаликда муаммосиз ишлатиш мумкин. Яқин келажакда адаптер савдоси бошқа мамлакатлар бозорларида ҳам йўлга қўйилиши кутилмоқда.

Коолер МастерGPU ШиелдВидеокартаКомпьютер технологиялари12V-2x6
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Смартфонлар учун БлаккБеррй услубидаги Повер Кейбоард тақдим этилдиСмартфонлар учун БлаккБеррй услубидаги Повер Кейбоард тақдим этилдиБугун, 23:26YouTube контент яратувчилар учун даромад шартларини кескин ўзгартирдиYouTube контент яратувчилар учун даромад шартларини кескин ўзгартирдиБугун, 23:24Сунъий интеллект табиатда мавжуд бўлмаган янги ва ҳаётий вирусларни яратдиСунъий интеллект табиатда мавжуд бўлмаган янги ва ҳаётий вирусларни яратдиБугун, 21:59Халқаро космик станцияни орбитадан чиқариш жараёни маълум қилиндиХалқаро космик станцияни орбитадан чиқариш жараёни маълум қилиндиБугун, 21:24Meta компанияси шахсий сунъий интеллектга мўлжалланган Глиммер моделини тақдим этдиMeta компанияси шахсий сунъий интеллектга мўлжалланган Глиммер моделини тақдим этдиБугун, 21:21Сила компанияси АҚШ Pentagonидан 1,4 миллиард доллар кредит олдиСила компанияси АҚШ Pentagonидан 1,4 миллиард доллар кредит олдиБугун, 20:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди