Коолер Мастер видеокарталарни қизиш ва ёнишдан сақловчи янги адаптер сотувини бошлади
Компьютер жиҳозлари бозори етакчиларидан бири бўлган Коолер Мастер компанияси замонавий графика карталарини хавфсиз ишлатишга мўлжалланган GPU Шиелд Адаптер (КМА-CEPC16XXBK1-ГЛ) қурилмасининг савдосини расман бошлади. Илк бор СEС 2026 кўргазмасида намойиш этилган ушбу қурилма айрим манбаларда GPU Гуард номи билан ҳам тилга олинмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қурилма оддий кабел узайтиргичидан иборат бўлмай, энг асосийси — видеокарталарнинг қимматбаҳо қисмларини куйишдан ҳимоя қилувчи мураккаб икки босқичли хавфсизлик тизимини ўз ичига олади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълумки, сўнгги авлод видеокарталарида қўлланиладиган 12V-2х6 қувват улагичи ўзига хос тузилишига эга бўлиб, уни охиригача тўлиқ уламаслик хавфи юқори. Айнан шу ҳолат кўпинча контактларнинг қизиши, эриб кетиши ва бутун бошли графика адаптерининг ишдан чиқишига сабаб бўлади. Коолер Мастер мутахассислари ишлаб чиққан янги адаптер ана шундай фавқулодда вазиятларнинг олдини олишда муҳим ечим бўлиб хизмат қилади.
Икки босқичли ҳимоя тизими ва унинг имкониятлариЯнги GPU Шиелд Адаптер қурилмасининг ҳимоя механизми икки босқичдан иборат бўлиб, фойдаланувчига қўшимча хотиржамлик бағишлайди. Биринчи босқич визуал ва товушли огоҳлантириш тизими билан таъминланган. Улагич тўғри ва маҳкам уланган бўлса, қурилмадаги махсус ёруғлик индикатори яшил рангда ёнади. Агар уланишда қандайдир хатолик ёки тўлиқсизлик кузатилса, индикатор дарҳол қизил рангга ўтади ва фойдаланувчини огоҳлантириш учун овозли сигнал беради.
Иккинчи босқич эса янада мураккаб технологияга асосланган бўлиб, электр токини реал вақт режимида узлуксиз кузатиб боради. Агар тизимда ҳар қандай аномалия, кучланиш сакраши ёки хавфли оғишлар аниқланса, қурилма дарҳол аралашиб, видеокартани шикастланишдан асрайди. Бу айниқса юқори қувват талаб қилувчи замонавий NVIDIA ва бошқа турдаги флагман график карталар эгалари учун жуда муҳим аҳамият касб этади.
…