Марк Цукерберг сунъий интеллект келажаги ҳақида манифест эълон қилди

·43·Техно
Марк Цукерберг сунъий интеллект келажаги ҳақида манифест эълон қилди
Қисқача

«Meta» раҳбари Марк Сукерберг сунъий интеллект келажаги ва унинг жамият учун хавфлари ҳақида консептуал манифест эълон қилди. У энг катта таҳдид сунъий интеллект устидан ягона ташкилот ёки мамлакатнинг мутлақ назорати ўрнатилиши эканини таъкидлади. Манифест эълон қилинган куни «Meta» очиқ кодли Мусе Глиммер моделини тақдим этди, унинг параметрлари ва маълумотлар базаси оммага очиқ бўлиб, уни шахсий қурилмаларда ишга тушириш мумкин.

«Meta» корпорацияси раҳбари Марк Цукерберг сунъий интеллект (СИ) келажаги, уни ривожлантириш ва жамият учун асосий хавф-хатарлар ҳақида сўз юритилган концептуал манифест эълон қилди. Бу ҳақда «Axios» нашри хабар тарқатди.

Цукербергнинг таъкидлашича, сунъий интеллект технологиялари сабаб юзага келиши мумкин бўлган энг катта хавф — бу технология устидан ягона бир ташкилот ёки мамлакатнинг ҳаддан ташқари мутлақ назорати ўрнатилишидир.

«Таҳдидлар бўрттирилган, ижобий салоҳият эса камситилмоқда»

«Meta» асосчиси ўз манифестида бугунги кунда СИ атрофидаги ваҳимали хабарлар ва таҳдидлар ҳаддан ташқари бўрттирилаётганини, аслида бу технологиянинг инсоният учун ижобий имкониятлари етарлича баҳоланмаётганини алоҳида қайд этди.

Шунингдек, у дастурий маҳсулотлар тайёр бўлгач уларни чеклашдан кўра, моделларни ривожлантиришнинг дастлабки босқичларидаёқ IT-компаниялар ва давлат органлари ўртасида яқиндан ҳамкорлик ўрнатилишини қўллаб-қувватлади.

Янги «Muse Glimmer» модели ва очиқ код сиёсати

Манифест эълон қилинган куннинг ўзида «Meta» ўзининг янги Muse Glimmer номли очиқ кодли СИ-моделини тақдим этди.

Ушбу моделнинг асосий хусусиятлари:

  • Очиқлик ва шаффофлик: Моделнинг барча параметрлари ва маълумотлар базаси омма учун очиқ бўлиб, исталган фойдаланувчи уни юклаб олиши мумкин.

  • Локал фойдаланиш: Модел энг сўнгги гигант СИ-тизимларидан бироз кучсизроқ бўлса-да, уни бевосита фойдаланувчининг шахсий қурилмаларида (компьютер ёки смартфон) автоном ишга тушириш имконини беради.

Цукерберг яна бир бор очиқ кодли моделларни ва «дистилляция» жараёнини — яъни ихчам моделларни кучлироқ СИ-тизимлари асосида қайта ўқитиб, энг керакли хусусиятларини ажратиб олиш технологиясини ёқлаб чиқди.

Жамоаларни қўллаб-қувватлаш учун 1 миллиард долларлик жамғарма

Сунъий интеллектни ривожлантириш учун бутун дунё бўйлаб улкан маълумотлар марказлари (Data Center) қурилиши жадаллашмоқда.

Шу муносабат билан Цукерберг йирик дата-марказлар яқинида жойлашган ҳудудларда яшовчи аҳоли ва маҳаллий жамоаларни қўллаб-қувватлаш, инфратузилмани ривожлантириш мақсадида 1 миллиард долларлик махсус жамғарма ташкил этиш режасини эълон қилди.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Марк ЦукербергMetaAxiosMuse Glimmer
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойнинг сунъий интеллект бозорида AMD ва NVIDIA улуши кескин камайдиХитойнинг сунъий интеллект бозорида AMD ва NVIDIA улуши кескин камайдиБугун, 01:59Марк Зукербергнинг сунъий интеллектманифести нима учун танқидга учрамоқдаМарк Зукербергнинг сунъий интеллектманифести нима учун танқидга учрамоқдаБугун, 01:55Сунъий интеллект хавфсизлик синовларидан қочиб чиқдиСунъий интеллект хавфсизлик синовларидан қочиб чиқдиБугун, 01:21Сунъий интеллект агенти спорт залининг дастурини бузиб кирдиСунъий интеллект агенти спорт залининг дастурини бузиб кирдиБугун, 01:20Гигабйте LGA1700 учун PCIe 5.0 ва Wi-Fi 6E қўллайдиган янги анакаталог тақдим этдиГигабйте LGA1700 учун PCIe 5.0 ва Wi-Fi 6E қўллайдиган янги анакаталог тақдим этдиБугун, 00:29Ижтимоий тармоқлар вояга етмаганлар қарамлиги бўйича судга тортилмоқдаИжтимоий тармоқлар вояга етмаганлар қарамлиги бўйича судга тортилмоқдаКеча, 23:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди