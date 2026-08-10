Хитой гуманоид роботлар бозорида мутлақ етакчиликни қўлга киритди

·35·Техно
Хитой гуманоид роботлар бозорида мутлақ етакчиликни қўлга киритди
Қисқача

Morgan Stanley таҳлилига кўра, 2026-йилда Хитой ишлаб чиқарувчилари дунё бўйлаб гуманоид роботлар етказиб беришининг қарийб 97 фоизини таъминламоқда. 2025-йилда эса Хитой компаниялари жами 13 000 тадан 16 000 тагача етказиб берилган гуманоидларнинг салкам 90 фоизини ишлаб чиқарган, бунда Жиюан 5100 га яқин қурилма етказиб берган.

Morgan Stanley молиявий холдинги эълон қилган янги таҳлилий ҳисоботга кўра, 2026-йилда Хитой ишлаб чиқарувчилари бутун дунё бўйлаб гуманоид роботлар етказиб бериш ҳажмининг қарийб 97 фоизини таъминламоқда. Мазкур кўрсаткич бошқа давлатлар билан фарқнинг ўта улкан эканини ва рақобатчилар ҳозирча бозорнинг жуда кичик қисминигина эгаллаб турганини кўрсатади. Ушбу устунлик нафақат ишлаб чиқариш суръатлари, балки бутун саноат экотизимининг ривожланганлиги билан изоҳланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълумотларга кўра, ундан аввалги 2025-йилда ҳам Хитой компаниялари жами 13 000 тадан 16 000 тагача етказиб берилган гуманоидларнинг салкам 90 фоизини таъминлаган эди. Шу билан бирга, АҚШ, Япония ва бошқа давлатлардаги ишлаб чиқарувчиларнинг аксарияти ҳамон прототипларни синовдан ўтказиш босқичида қолаётгани маълум бўлди. Хитой бозорининг етакчилари эса бошқа хорижий рақобатчилар тушида ҳам кўрмаган миқёсда серияли ишлаб чиқаришни йўлга қўйган.

Саноат кўлами ва етакчи компаниялар

Хитойлик ишлаб чиқарувчилар орасида Жиюан ва Unitree компаниялари яққол ажралиб турибди. Хусусан, Жиюан компаниясининг ўзи 2025-йилда салкам 5100 та қурилмани етказиб бериб, жаҳон ҳажмининг деярли 5 қисмидан 2 қисмини эгаллади. Таққослаш учун, Американинг таниқли Figure, Tesla ва Агилитй компаниялари ҳар бири фақатгина бир неча юзлаб роботларни етказиб беришга муваффақ бўлди холос.

Morgan Stanley баҳосига кўра, Хитойдаги энг йирик ишлаб чиқарувчи ўхшаш гуруҳдаги Америка компанияларига қараганда буюртмачиларга тахминан 36 баравар кўп машина жўнатган. Бундай улкан кўлам фақатгина якуний маҳсулотни йиғиш билан чекланиб қолмайди. Глобал миқёсдаги 100 та асосий редукторлар, сервомеханизмлар ва кўриш датчиклари етказиб берувчиларининг ярмидан кўпи айнан Хитойда жойлашган.

Молиялаштириш ва амалий қўлланиш

Компонентларнинг ўзида ишлаб чиқарилиши маҳаллий корхоналарга бутловчи қисмларни тезроқ олиш ҳамда йиғиш нархини сезиларли даражада пасайтириш имконини бермоқда. Шу билан бирга, Хитой компаниялари капитални фаол равишда жалб қилмоқда. 2026-йил бошига келиб гуманоид робототехника соҳасидаги жаҳон венчур молиялаштиришининг деярли ярми Хитой ҳиссатсига тўғри келди. Unitree компанияси Шанхай фонд биржасида лизинг муолажаларидан муваффақиятли ўтди, давлат эса мазкур йўналишни устувор тармоқ сифатида белгилаган.

Мамлакат ичкарисида ҳам илк амалий қўлланишлар бошланмоқда. Хусусан, BYD автоишлаб чиқарувчиси гуманоид роботлардан ўзининг автосалонларида фойдаланишни режалаштирмоқда. Шунга қарамай, етказиб бериш ҳажмлари технологиянинг етуклигини тўғридан-тўғри кўрсатмайди: кўплаб хитойлик роботлар барқарор фойдали иш бажаришдан кўра юриш, рақсга тушиш ва олдиндан тайёрланган ҳаракатларни намойиш этишда устунроқдир. Бироқ ишлаб чиқариш кўлами эксплуатацион маълумотларни тўплаш, таннархни тезроқ тушириш ва етказиб берувчилар билан алоқаларни мустаҳкамлашда алоҳида устунлик беради. Қўшма Штатлар эса роботларни бошқарувчи сунъий интеллектни ишлаб чиқишда ўзининг кучли позицияларини сақлаб қолмоқда.

ХитойГуманоид роботларРобототехникаMorgan StanleyТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойнинг сунъий интеллект бозорида AMD ва NVIDIA улуши кескин камайдиХитойнинг сунъий интеллект бозорида AMD ва NVIDIA улуши кескин камайдиБугун, 01:59Марк Зукербергнинг сунъий интеллектманифести нима учун танқидга учрамоқдаМарк Зукербергнинг сунъий интеллектманифести нима учун танқидга учрамоқдаБугун, 01:55Сунъий интеллект хавфсизлик синовларидан қочиб чиқдиСунъий интеллект хавфсизлик синовларидан қочиб чиқдиБугун, 01:21Сунъий интеллект агенти спорт залининг дастурини бузиб кирдиСунъий интеллект агенти спорт залининг дастурини бузиб кирдиБугун, 01:20Гигабйте LGA1700 учун PCIe 5.0 ва Wi-Fi 6E қўллайдиган янги анакаталог тақдим этдиГигабйте LGA1700 учун PCIe 5.0 ва Wi-Fi 6E қўллайдиган янги анакаталог тақдим этдиБугун, 00:29Марк Цукерберг сунъий интеллект келажаги ҳақида манифест эълон қилдиМарк Цукерберг сунъий интеллект келажаги ҳақида манифест эълон қилдиБугун, 00:00
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди