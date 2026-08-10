Смартфонлар учун БлаккБеррй услубидаги Повер Кейбоард тақдим этилди

·0·Техно
Смартфонлар учун БлаккБеррй услубидаги Повер Кейбоард тақдим этилди

Смартфонлар учун жисмоний клавиатураларни қайтаришни ўз олдига мақсад қилган Clickс Течнологй компанияси ўзининг МагСафе-ни қўллаб-қувватловчи Повер Кейбоард қурилмасини етказиб беришни бошлади. 99 долларлик нархга эга ушбу гаджет ixbt.com маълумотига кўра, маълум кечикишлардан сўнг ёз фаслида харидорларга юборила бошланган бўлиб, ўтган ҳафтагача илк турдаги олдиндан буюртмаларнинг 75 фоизи ўз эгаларига етказиб берилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ушбу янги суриладиган ва тактил тугмачаларга эга клавиатура турли ўлчамдаги қурилмаларга мослаша олади ҳамда уни портрет ёки ландшафт режимларида ишлатиш мумкин. Компания таъкидлашича, мазкур қурилма исталган замонавий смартфонга афсонавий БлаккБеррй қурилмаларининг клавиатура ҳиссини қайтаради. Янги қурилма айни пайтда Clickс томонидан жорий йил охирида тақдим этилиши кутилаётган, ўзида жисмоний клавиатурани мужассам этган илк Clickс Коммуникатор смартфони учун ҳам ўзига хос синов вазифасини бажаради.

Қурилманинг асосий имкониятлари ва конструкцияси

Повер Кейбоард орқали фойдаланувчиларга кичик жисмоний клавиатурада ёзиш тезлиги ва ишончлилигини соғинганлар учун экрандаги клавиатураларга муқобил вариант тақдим этиш кўзда тутилган. Бироқ, ixbt.com хабарига кўра, ҳозирги талқинда ушбу қурилма компаниянинг аввалги смартфон ғилофи шаклидаги клавиатураси дуч келган муаммога учрайди. Хусусан, у смартфонни, айниқса iPhone 17 Pro Max ёки Pixel 10 ХЛ каби йирик моделларда ишлатганда, юқори қисмини оғирлаштириб қўйиши ва портрет режимида ушлаб туришни қийинлаштириши мумкин.

Шунга қарамай, қурилманинг ўзи юқори сифатли маҳсулот сифатида эътибор билан ишланган бўлиб, БлаккБеррй услубини соғинган фойдаланувчилар эътиборини тортиши аниқ. Уни қутидан чиқариш жараёнида харидорлар учун тирналишдан сақловчи махсус плёнкалар ва тўлиқ рангли фойдаланиш бўйича тезкор қўлланма мавжудлиги премиум даражадагидек қадоқланганини кўрсатади.

Уланиш ва фойдаланиш хусусиятлари

Қурилма батареясини USB-C орқали заряд қилиш мумкин, гарчи у синовчига аллақачон зарядланган ҳолда келган бўлса ҳам. Уни смартфонга Bluetooth орқали улаш учун қувват тугмасини босиб туриб, клавиатурани суриб чиқариш керак бўлади. Синов давомида Android қурилмаси билан уланиш муаммосиз амалга оширилган, бироқ iPhone қурилмасига ўтганда айрим қийинчиликлар юзага келган.

Қўлланмага кўра, иккинчи Bluetooth қурилмасини қўшиш учун қувват тугмаси билан бирга рақамли тугмани ҳам босиб туриш талаб этилади. Аслида қурилмани хотирадан тўлиқ ўчириш фақат Clickс мобил иловаси ёрдамида амалга оширилади. Клавиатура смартфонга МагСафе ёки Qi2 орқали бириктирилади, бу технологияларни қўллаб-қувватламайдиган телефонлар учун эса махсус ёпишқоқ ҳалқа ёки магнит профилдаги ғилофдан фойдаланиш мумкин.

ClickсПовер КейбоардБлаккБеррйТехнологияСмартфон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Коолер Мастер видеокарталарни қизиш ва ёнишдан сақловчи янги адаптер сотувини бошладиКоолер Мастер видеокарталарни қизиш ва ёнишдан сақловчи янги адаптер сотувини бошладиБугун, 23:24YouTube контент яратувчилар учун даромад шартларини кескин ўзгартирдиYouTube контент яратувчилар учун даромад шартларини кескин ўзгартирдиБугун, 23:24Сунъий интеллект табиатда мавжуд бўлмаган янги ва ҳаётий вирусларни яратдиСунъий интеллект табиатда мавжуд бўлмаган янги ва ҳаётий вирусларни яратдиБугун, 21:59Халқаро космик станцияни орбитадан чиқариш жараёни маълум қилиндиХалқаро космик станцияни орбитадан чиқариш жараёни маълум қилиндиБугун, 21:24Meta компанияси шахсий сунъий интеллектга мўлжалланган Глиммер моделини тақдим этдиMeta компанияси шахсий сунъий интеллектга мўлжалланган Глиммер моделини тақдим этдиБугун, 21:21Сила компанияси АҚШ Pentagonидан 1,4 миллиард доллар кредит олдиСила компанияси АҚШ Pentagonидан 1,4 миллиард доллар кредит олдиБугун, 20:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди