Смартфонлар учун БлаккБеррй услубидаги Повер Кейбоард тақдим этилди
Смартфонлар учун жисмоний клавиатураларни қайтаришни ўз олдига мақсад қилган Clickс Течнологй компанияси ўзининг МагСафе-ни қўллаб-қувватловчи Повер Кейбоард қурилмасини етказиб беришни бошлади. 99 долларлик нархга эга ушбу гаджет ixbt.com маълумотига кўра, маълум кечикишлардан сўнг ёз фаслида харидорларга юборила бошланган бўлиб, ўтган ҳафтагача илк турдаги олдиндан буюртмаларнинг 75 фоизи ўз эгаларига етказиб берилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ушбу янги суриладиган ва тактил тугмачаларга эга клавиатура турли ўлчамдаги қурилмаларга мослаша олади ҳамда уни портрет ёки ландшафт режимларида ишлатиш мумкин. Компания таъкидлашича, мазкур қурилма исталган замонавий смартфонга афсонавий БлаккБеррй қурилмаларининг клавиатура ҳиссини қайтаради. Янги қурилма айни пайтда Clickс томонидан жорий йил охирида тақдим этилиши кутилаётган, ўзида жисмоний клавиатурани мужассам этган илк Clickс Коммуникатор смартфони учун ҳам ўзига хос синов вазифасини бажаради.
Қурилманинг асосий имкониятлари ва конструкциясиПовер Кейбоард орқали фойдаланувчиларга кичик жисмоний клавиатурада ёзиш тезлиги ва ишончлилигини соғинганлар учун экрандаги клавиатураларга муқобил вариант тақдим этиш кўзда тутилган. Бироқ, ixbt.com хабарига кўра, ҳозирги талқинда ушбу қурилма компаниянинг аввалги смартфон ғилофи шаклидаги клавиатураси дуч келган муаммога учрайди. Хусусан, у смартфонни, айниқса iPhone 17 Pro Max ёки Pixel 10 ХЛ каби йирик моделларда ишлатганда, юқори қисмини оғирлаштириб қўйиши ва портрет режимида ушлаб туришни қийинлаштириши мумкин.
Шунга қарамай, қурилманинг ўзи юқори сифатли маҳсулот сифатида эътибор билан ишланган бўлиб, БлаккБеррй услубини соғинган фойдаланувчилар эътиборини тортиши аниқ. Уни қутидан чиқариш жараёнида харидорлар учун тирналишдан сақловчи махсус плёнкалар ва тўлиқ рангли фойдаланиш бўйича тезкор қўлланма мавжудлиги премиум даражадагидек қадоқланганини кўрсатади.
Уланиш ва фойдаланиш хусусиятлариҚурилма батареясини USB-C орқали заряд қилиш мумкин, гарчи у синовчига аллақачон зарядланган ҳолда келган бўлса ҳам. Уни смартфонга Bluetooth орқали улаш учун қувват тугмасини босиб туриб, клавиатурани суриб чиқариш керак бўлади. Синов давомида Android қурилмаси билан уланиш муаммосиз амалга оширилган, бироқ iPhone қурилмасига ўтганда айрим қийинчиликлар юзага келган.
Қўлланмага кўра, иккинчи Bluetooth қурилмасини қўшиш учун қувват тугмаси билан бирга рақамли тугмани ҳам босиб туриш талаб этилади. Аслида қурилмани хотирадан тўлиқ ўчириш фақат Clickс мобил иловаси ёрдамида амалга оширилади. Клавиатура смартфонга МагСафе ёки Qi2 орқали бириктирилади, бу технологияларни қўллаб-қувватламайдиган телефонлар учун эса махсус ёпишқоқ ҳалқа ёки магнит профилдаги ғилофдан фойдаланиш мумкин.
…