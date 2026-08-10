Ливерпул ҳимояни кучайтириш учун Роналд Араухони ўз сафига қўшиб олди
Ливерпул 27 ёшли уругвайлик марказий ҳимоячи Роналд Араухони мавсум охиригача ижара асосида ўз сафига қўшиб олди. Келишувга кўра, клуб ижара ҳақи тўламайди, бироқ футболчининг маошини тўлиқ қоплайди ва мавсум якунида уни 47,14 миллион фунт стерлинг (55 миллион евро) эвазига сотиб олиш ҳуқуқига эга. Барселона сафида 2018 йилдан бери тўп суриб, 200 дан ортиқ ўйинда майдонга тушган Араухо Ливерпулда 33-рақам остида ҳаракат қилади.
Англия Премер-лигаси етакчиларидан бири бўлган Ливерпул клуби ўзининг ҳимоя чизиғидаги жиддий муаммоларни бартараф этиш мақсадида таркибни кескин кучайтирди. Goal.com хабар беришича, каталонияликлар сафидан 27 ёшли уругвайлик марказий ҳимоячи Роналд Араухо мавсум охиригача ижара асосида Мерсисайд клубига кўчиб ўтди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Мазкур трансфер жамоа бош мураббийи Андони Ираола учун оғир танлов ва жароҳатлар гирдобида қолган бир пайтда сув ва ҳаводек зарур эди. Сўнгги ҳафталарда Ливерпул ҳимояси кадрлар тақчиллиги билан юзага келиб, жамоанинг асосий чизиғи жиддий синовлардан ўтаётган эди.
Ҳимоядаги кадрлар танқислиги ва янги чақирув
Клубдаги инқироз Ибраима Конатенинг Реал Мадрид сафига йўл олгани ҳамда ёзги трансфер даврида келган Жереми Жакенинг ҳали тўлиқ соғайиб улгурмагани сабабли янада кучайган эди. Натижада ёш ва тажрибасиз футболчиларга таяниб қолган мураббийлар штаби вазиятдан чиқиш йўлини трансфер бозоридан қидирди.
Келишув шартларига кўра, Ливерпул ижара ҳақи тўламайди, бироқ футболчининг маошини тўлиқ қоплаб беришни ўз зиммасига олган. Шунингдек, шартномада мавсум якунлангач, ҳимоячини тахминан 47,14 миллион фунт стерлинг (55 миллион евро) эвазига тўғридан-тўғри сотиб олиш ҳуқуқи ҳам кўзда тутилган.
Роналд Араухонинг таассуротлари
Барселона сафида 2018 йилдан бери тўп суриб, 200 дан ортиқ ўйинда майдонга тушган тажрибали футболчи янги жамоасида 33-рақам остида ҳаракат қилади. У трансфер ҳақида гапирар экан, ушбу қадам унинг фаолиятидаги энг тўғри қарор бўлганини таъкидлади.
Клуб расмий сайтига берган интервюсида Араухо шундай деди: «Мен ишни бошлашни сабрсизлик билан кутяпман. Бу тарихга эга буюк клубга келганимдан жуда хурсандман. Жамоадошларим билан учрашишни, майдонга тушишни ва жамоага ёрдам беришни астойдил хоҳлайман».
Шунингдек, футболчи Испаниядаги сўнгги давр унинг учун бироз мураккаб кечганини яширмади. Ўтган мавсумда у кўплаб сабабларга кўра, жумладан, жисмоний ва руҳий тикланиш даврини бошдан кечиргани учун Ла Лигада атиги 11 та учрашувни асосий таркибда бошлаган эди.
Эндиликда ушбу тажрибали футболчининг келиши Ливерпулнинг ёш ва тажрибасиз ҳимоячиларига босимни камайтириб, жамоанинг Чемпионат ҳамда бошқа мусобақалардаги мақсадларига эришишида муҳим омил бўлиши кутилмоқда.
…