Ливерпул ҳимояни кучайтириш учун Роналд Араухони ўз сафига қўшиб олди

·32·Спорт
Ливерпул ҳимояни кучайтириш учун Роналд Араухони ўз сафига қўшиб олди
Қисқача

Ливерпул 27 ёшли уругвайлик марказий ҳимоячи Роналд Араухони мавсум охиригача ижара асосида ўз сафига қўшиб олди. Келишувга кўра, клуб ижара ҳақи тўламайди, бироқ футболчининг маошини тўлиқ қоплайди ва мавсум якунида уни 47,14 миллион фунт стерлинг (55 миллион евро) эвазига сотиб олиш ҳуқуқига эга. Барселона сафида 2018 йилдан бери тўп суриб, 200 дан ортиқ ўйинда майдонга тушган Араухо Ливерпулда 33-рақам остида ҳаракат қилади.

Англия Премер-лигаси етакчиларидан бири бўлган Ливерпул клуби ўзининг ҳимоя чизиғидаги жиддий муаммоларни бартараф этиш мақсадида таркибни кескин кучайтирди. Goal.com хабар беришича, каталонияликлар сафидан 27 ёшли уругвайлик марказий ҳимоячи Роналд Араухо мавсум охиригача ижара асосида Мерсисайд клубига кўчиб ўтди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Мазкур трансфер жамоа бош мураббийи Андони Ираола учун оғир танлов ва жароҳатлар гирдобида қолган бир пайтда сув ва ҳаводек зарур эди. Сўнгги ҳафталарда Ливерпул ҳимояси кадрлар тақчиллиги билан юзага келиб, жамоанинг асосий чизиғи жиддий синовлардан ўтаётган эди.

Ҳимоядаги кадрлар танқислиги ва янги чақирув

Клубдаги инқироз Ибраима Конатенинг Реал Мадрид сафига йўл олгани ҳамда ёзги трансфер даврида келган Жереми Жакенинг ҳали тўлиқ соғайиб улгурмагани сабабли янада кучайган эди. Натижада ёш ва тажрибасиз футболчиларга таяниб қолган мураббийлар штаби вазиятдан чиқиш йўлини трансфер бозоридан қидирди.

Келишув шартларига кўра, Ливерпул ижара ҳақи тўламайди, бироқ футболчининг маошини тўлиқ қоплаб беришни ўз зиммасига олган. Шунингдек, шартномада мавсум якунлангач, ҳимоячини тахминан 47,14 миллион фунт стерлинг (55 миллион евро) эвазига тўғридан-тўғри сотиб олиш ҳуқуқи ҳам кўзда тутилган.

Роналд Араухонинг таассуротлари

Барселона сафида 2018 йилдан бери тўп суриб, 200 дан ортиқ ўйинда майдонга тушган тажрибали футболчи янги жамоасида 33-рақам остида ҳаракат қилади. У трансфер ҳақида гапирар экан, ушбу қадам унинг фаолиятидаги энг тўғри қарор бўлганини таъкидлади.

Клуб расмий сайтига берган интервюсида Араухо шундай деди: «Мен ишни бошлашни сабрсизлик билан кутяпман. Бу тарихга эга буюк клубга келганимдан жуда хурсандман. Жамоадошларим билан учрашишни, майдонга тушишни ва жамоага ёрдам беришни астойдил хоҳлайман».

Шунингдек, футболчи Испаниядаги сўнгги давр унинг учун бироз мураккаб кечганини яширмади. Ўтган мавсумда у кўплаб сабабларга кўра, жумладан, жисмоний ва руҳий тикланиш даврини бошдан кечиргани учун Ла Лигада атиги 11 та учрашувни асосий таркибда бошлаган эди.

Эндиликда ушбу тажрибали футболчининг келиши Ливерпулнинг ёш ва тажрибасиз ҳимоячиларига босимни камайтириб, жамоанинг Чемпионат ҳамда бошқа мусобақалардаги мақсадларига эришишида муҳим омил бўлиши кутилмоқда.

ЛиверпулРоналд АраухоБарселонаПремер-лигаТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Микки ван де Вен Тоттенхем билан янги шартнома имзоладиМикки ван де Вен Тоттенхем билан янги шартнома имзоладиБугун, 02:18Эндрик келажагига аниқлик киритди: бразилиялик футболчи Реал Мадридда қоладиЭндрик келажагига аниқлик киритди: бразилиялик футболчи Реал Мадридда қоладиБугун, 01:32Интер Джед Спенсе трансферига қайтдиИнтер Джед Спенсе трансферига қайтдиБугун, 01:11Англия Лига кубоги: Челси Лутон Тоун билан ўйнайдиАнглия Лига кубоги: Челси Лутон Тоун билан ўйнайдиБугун, 00:58Виктор Гёкерес тақдири: Нико Ковак ҳужумчини қўллаб-қувватладиВиктор Гёкерес тақдири: Нико Ковак ҳужумчини қўллаб-қувватладиБугун, 00:33Роналд Араужо Ливерпул сафига қўшилди: трансфер тафсилотлариРоналд Араужо Ливерпул сафига қўшилди: трансфер тафсилотлариБугун, 00:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)