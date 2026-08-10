Аптоиде иловалар дўкони АҚШда расман Google Playга қайтди

·38·Техно
Аптоиде иловалар дўкони АҚШда расман Google Playга қайтди
Қисқача

Португалиянинг Аптоиде компанияси ўн йилдан ортиқ танаффусдан сўнг АҚШда ўзининг ўйинларга ихтисослашган иловалар дўконини Google Playга қайтарди. Эндиликда АҚШ фойдаланувчилари муқобил Android иловалар бозорини Googleнинг расмий дўкони орқали тўғридан-тўғри ўрнатиши мумкин.

АҚШда Android операцион тизими учун рақобатбардош муқобил иловалар дўконлари расман Google Play платформасига қайта бошлади ва Португалиянинг Аптоиде компанияси ушбу имкониятдан фойдаланган илк тарқатувчига айланди. Ушбу муҳим ўзгариш рақобат муҳитини яхшилашга қаратилган қатъий чекловларнинг юмшатилиши ортидан амалга оширилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, душанба куни Аптоиде ўзининг ўйинларга ихтисослашган иловалар дўконини ўн йилдан ортиқ танаффусдан сўнг яна Google Play'га қайтарди. Эндиликда АҚШдаги фойдаланувчилар Google'нинг расмий дўкони ичидан туриб тўғридан-тўғри муқобил Android иловалар бозорини ўрнатиш имкониятига эга бўлдилар, бу эса бозорга янги рақобатчилар кириб келишида муҳим қадам ҳисобланади.

Рақобат муҳитидаги тарихий бурилиш

Аптоиде мустақил иловалар бозори Google Play'дан ташқаридаги йирик Android платформаларидан бири бўлиб, у ойига тахминан 25 миллион фаол фойдаланувчига хизмат кўрсатади ва 40 мингдан ортиқ иловаларни ўз ичига олади. Қўшма Штатлар шу вақтга қадар Аптоиде учун энг йирик бозор бўлиб келган бўлса-да, иловалар дўкони қурилмаларга фақат четдан юклаб ўрнатиш (сиделоадинг) орқали ўрнатилар эди, бу эса унинг имкониятларини сезиларли даражада чеклаб келганди.

Ушбу вазиятнинг ўзгаришига суд қарорлари ва антимонопол жараёнлар сабаб бўлди. Хусусан, АҚШ округ судяси Джеймс Донатонинг Эпик Гамес ва Google ўртасидаги суд ишида чиқарган қарори муҳим омил бўлди. Ушбу қарор Google компаниясидан Плай Дўконидан ташқаридаги учинчи томон иловаларини ўрнатишга тўсқинлик қилмасликни талаб қилади.

Плай Каталог Аксесс Програм дастурининг ишга туширилиши

Жорий йилнинг 22-июнидан бошлаб Google учинчи томон иловалар дўконларига Плай Каталог Аксесс Програм дастури орқали ўз каталогига кириш имконини тақдим эта бошлади. Бу рақобатчиларга мустақил дўкон сифатида қолган ҳолда Google Play инфратузилмасидан, жумладан, фойдаланувчиларга таклиф этилиши мумкин бўлган иловалар каталогидан фойдаланиш имконини беради.

Эслатиб ўтамиз, Эпик Гамес компанияси Android иловалар экотизимидаги рақобатга қарши суиистеъмолликлар юзасидан 2020-йилда Google устидан судга мурожаат қилган эди. 2023-йилда ҳакамлар ҳайъати Эпик фойдасига қарор чиқарган ва Google апелляция шикоятида ютқазиб қўйганди. Шундан сўнг, компания Плай Дўкони комиссияларини камайтиришини ва фойдаланувчиларга муқобил дўконларни ўрнатишни соддалаштиришини маълум қилган эди.

АптоидеGoogle PlayAndroidЭпик ГамесТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойнинг сунъий интеллект бозорида AMD ва NVIDIA улуши кескин камайдиХитойнинг сунъий интеллект бозорида AMD ва NVIDIA улуши кескин камайдиБугун, 01:59Марк Зукербергнинг сунъий интеллектманифести нима учун танқидга учрамоқдаМарк Зукербергнинг сунъий интеллектманифести нима учун танқидга учрамоқдаБугун, 01:55Сунъий интеллект хавфсизлик синовларидан қочиб чиқдиСунъий интеллект хавфсизлик синовларидан қочиб чиқдиБугун, 01:21Сунъий интеллект агенти спорт залининг дастурини бузиб кирдиСунъий интеллект агенти спорт залининг дастурини бузиб кирдиБугун, 01:20Гигабйте LGA1700 учун PCIe 5.0 ва Wi-Fi 6E қўллайдиган янги анакаталог тақдим этдиГигабйте LGA1700 учун PCIe 5.0 ва Wi-Fi 6E қўллайдиган янги анакаталог тақдим этдиБугун, 00:29Марк Цукерберг сунъий интеллект келажаги ҳақида манифест эълон қилдиМарк Цукерберг сунъий интеллект келажаги ҳақида манифест эълон қилдиБугун, 00:00
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди