Аптоиде иловалар дўкони АҚШда расман Google Playга қайтди
Португалиянинг Аптоиде компанияси ўн йилдан ортиқ танаффусдан сўнг АҚШда ўзининг ўйинларга ихтисослашган иловалар дўконини Google Playга қайтарди. Эндиликда АҚШ фойдаланувчилари муқобил Android иловалар бозорини Googleнинг расмий дўкони орқали тўғридан-тўғри ўрнатиши мумкин.
АҚШда Android операцион тизими учун рақобатбардош муқобил иловалар дўконлари расман Google Play платформасига қайта бошлади ва Португалиянинг Аптоиде компанияси ушбу имкониятдан фойдаланган илк тарқатувчига айланди. Ушбу муҳим ўзгариш рақобат муҳитини яхшилашга қаратилган қатъий чекловларнинг юмшатилиши ортидан амалга оширилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, душанба куни Аптоиде ўзининг ўйинларга ихтисослашган иловалар дўконини ўн йилдан ортиқ танаффусдан сўнг яна Google Play'га қайтарди. Эндиликда АҚШдаги фойдаланувчилар Google'нинг расмий дўкони ичидан туриб тўғридан-тўғри муқобил Android иловалар бозорини ўрнатиш имкониятига эга бўлдилар, бу эса бозорга янги рақобатчилар кириб келишида муҳим қадам ҳисобланади.
Рақобат муҳитидаги тарихий бурилишАптоиде мустақил иловалар бозори Google Play'дан ташқаридаги йирик Android платформаларидан бири бўлиб, у ойига тахминан 25 миллион фаол фойдаланувчига хизмат кўрсатади ва 40 мингдан ортиқ иловаларни ўз ичига олади. Қўшма Штатлар шу вақтга қадар Аптоиде учун энг йирик бозор бўлиб келган бўлса-да, иловалар дўкони қурилмаларга фақат четдан юклаб ўрнатиш (сиделоадинг) орқали ўрнатилар эди, бу эса унинг имкониятларини сезиларли даражада чеклаб келганди.
Ушбу вазиятнинг ўзгаришига суд қарорлари ва антимонопол жараёнлар сабаб бўлди. Хусусан, АҚШ округ судяси Джеймс Донатонинг Эпик Гамес ва Google ўртасидаги суд ишида чиқарган қарори муҳим омил бўлди. Ушбу қарор Google компаниясидан Плай Дўконидан ташқаридаги учинчи томон иловаларини ўрнатишга тўсқинлик қилмасликни талаб қилади.
Плай Каталог Аксесс Програм дастурининг ишга туширилишиЖорий йилнинг 22-июнидан бошлаб Google учинчи томон иловалар дўконларига Плай Каталог Аксесс Програм дастури орқали ўз каталогига кириш имконини тақдим эта бошлади. Бу рақобатчиларга мустақил дўкон сифатида қолган ҳолда Google Play инфратузилмасидан, жумладан, фойдаланувчиларга таклиф этилиши мумкин бўлган иловалар каталогидан фойдаланиш имконини беради.
Эслатиб ўтамиз, Эпик Гамес компанияси Android иловалар экотизимидаги рақобатга қарши суиистеъмолликлар юзасидан 2020-йилда Google устидан судга мурожаат қилган эди. 2023-йилда ҳакамлар ҳайъати Эпик фойдасига қарор чиқарган ва Google апелляция шикоятида ютқазиб қўйганди. Шундан сўнг, компания Плай Дўкони комиссияларини камайтиришини ва фойдаланувчиларга муқобил дўконларни ўрнатишни соддалаштиришини маълум қилган эди.
…