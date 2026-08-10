Ижтимоий тармоқлар вояга етмаганлар қарамлиги бўйича судга тортилмоқда
АҚШнинг Сан-Франсискодаги 9-апелляция суди Meta, TikTok, Snapchat ва Google компанияларининг вояга етмаганларда қарамлик келтириб чиқарувчи маҳсулотлар яратиш бўйича даъволарни рад этиш ҳақидаги уринишларини рад этди. Компаниялар фойдаланувчилар постлари учун платформаларни жавобгарликдан озод қилувчи Сектион 230 қоидасига таянган, бироқ суд апелляция аризаси суд жараёнидан олдин берилгани учун муддатидан эрта эканини билдирди.
АҚШнинг Сан-Фрискентаги 9-апелляция суди Meta, TikTok, Snapchat ва Google каби йирик технология компанияларининг даъволарни рад этиш бўйича қилинган уринишларини рад этди. Reuters агентлиги тарқатган маълумотларга кўра, мазкур платформалар ўз маҳсулотларини вояга етмаганлар орасида атайлаб қарамлик келтириб чиқарадиган қилиб яратганликда айбланмоқда ва минглаб суд жараёнларига дуч келмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Компаниялар судга мурожаат қилиб, фойдаланувчиларнинг постлари учун платформаларни жавобгарликдан озод қилувчи машҳур Сектион 230 қоидасига таяниб ўзларини ҳимоя қилишга ҳаракат қилишган эди. Уларнинг таъкидлашича, ушбу қоида уларни қарамликни келтириб чиқарувчи дизайн ечимлари ҳақида жамоатчиликни огоҳлантирмаганлик айбловларидан ҳам ҳимоя қилиши керак. Бироқ суд апелляция аризаси кўриб чиқиш учун жуда эрта берилганини, чунки бундай шикоятлар одатда суд жараёнидан сўнг кўриб чиқилишини маълум қилди.
Минглаб даъволарнинг бирлашувиҲозирги кунда хусусий шахслар, штат ҳамда маҳаллий ҳукуматлар ва мактаб округлари томонидан берилган минглаб шундай даъволар битта йирик федерал ишга бирлаштирилди ва эндиликда мазкур тартибда давом эттирилади. Ушбу ҳуқуқий жараёнлар йирик технология гигантларининг келгусидаги фаолиятига жиддий таъсир кўрсатиши мумкин бўлган муҳим преседентга айланиши кутилмоқда.
Мутахассисларнинг фикрича, мазкур суд жараёнларининг якуни қандай бўлишини олдиндан айтиш ҳозирча қийин. Шунга қарамай, мазкур йўналишдаги дастлабки натижалар ҳам технология компаниялари учун жиддий сигнал бермоқда. Хусусан, Meta болалар хавфсизлиги масалалари билан боғлиқ шунга ўхшаш масалалар бўйича ўтказилган ҳакамлар ҳайъати судларида аллақачон иккита даъвони ютқазиб қўйган эди.
Келажакдаги оқибатлар ва хавфсизликМазкур воқеалар фонида ижтимоий тармоқларнинг вояга етмаган фойдаланувчилар руҳий саломатлигига таъсири масаласи глобал миқёсда янада кескин муҳокама қилинмоқда. Платформаларнинг алгоритмик дизайни ва ёшларни экран қаршисида узоқроқ ушлаб туриш механизмлари қонуний тартибга солиниши эҳтимоли ортиб бормоқда.
Суднинг сўнгги қарори технология компаниялари ўз маҳсулотларини ишлаб чиқишда хавфсизлик ва ахлоқий меъёрларга жиддийроқ ёндашишини талаб қилувчи янги даврни бошлаб бериши мумкин. Ҳозирча эса Meta, TikTok, Snapchat ва Google компаниялари ўзларининг ҳимоя стратегияларини қайта кўриб чиқишга мажбур бўлмоқда.
…