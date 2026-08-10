Ижтимоий тармоқлар вояга етмаганлар қарамлиги бўйича судга тортилмоқда

·33·Техно
Ижтимоий тармоқлар вояга етмаганлар қарамлиги бўйича судга тортилмоқда
Қисқача

АҚШнинг Сан-Франсискодаги 9-апелляция суди Meta, TikTok, Snapchat ва Google компанияларининг вояга етмаганларда қарамлик келтириб чиқарувчи маҳсулотлар яратиш бўйича даъволарни рад этиш ҳақидаги уринишларини рад этди. Компаниялар фойдаланувчилар постлари учун платформаларни жавобгарликдан озод қилувчи Сектион 230 қоидасига таянган, бироқ суд апелляция аризаси суд жараёнидан олдин берилгани учун муддатидан эрта эканини билдирди.

АҚШнинг Сан-Фрискентаги 9-апелляция суди Meta, TikTok, Snapchat ва Google каби йирик технология компанияларининг даъволарни рад этиш бўйича қилинган уринишларини рад этди. Reuters агентлиги тарқатган маълумотларга кўра, мазкур платформалар ўз маҳсулотларини вояга етмаганлар орасида атайлаб қарамлик келтириб чиқарадиган қилиб яратганликда айбланмоқда ва минглаб суд жараёнларига дуч келмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Компаниялар судга мурожаат қилиб, фойдаланувчиларнинг постлари учун платформаларни жавобгарликдан озод қилувчи машҳур Сектион 230 қоидасига таяниб ўзларини ҳимоя қилишга ҳаракат қилишган эди. Уларнинг таъкидлашича, ушбу қоида уларни қарамликни келтириб чиқарувчи дизайн ечимлари ҳақида жамоатчиликни огоҳлантирмаганлик айбловларидан ҳам ҳимоя қилиши керак. Бироқ суд апелляция аризаси кўриб чиқиш учун жуда эрта берилганини, чунки бундай шикоятлар одатда суд жараёнидан сўнг кўриб чиқилишини маълум қилди.

Минглаб даъволарнинг бирлашуви

Ҳозирги кунда хусусий шахслар, штат ҳамда маҳаллий ҳукуматлар ва мактаб округлари томонидан берилган минглаб шундай даъволар битта йирик федерал ишга бирлаштирилди ва эндиликда мазкур тартибда давом эттирилади. Ушбу ҳуқуқий жараёнлар йирик технология гигантларининг келгусидаги фаолиятига жиддий таъсир кўрсатиши мумкин бўлган муҳим преседентга айланиши кутилмоқда.

Мутахассисларнинг фикрича, мазкур суд жараёнларининг якуни қандай бўлишини олдиндан айтиш ҳозирча қийин. Шунга қарамай, мазкур йўналишдаги дастлабки натижалар ҳам технология компаниялари учун жиддий сигнал бермоқда. Хусусан, Meta болалар хавфсизлиги масалалари билан боғлиқ шунга ўхшаш масалалар бўйича ўтказилган ҳакамлар ҳайъати судларида аллақачон иккита даъвони ютқазиб қўйган эди.

Келажакдаги оқибатлар ва хавфсизлик

Мазкур воқеалар фонида ижтимоий тармоқларнинг вояга етмаган фойдаланувчилар руҳий саломатлигига таъсири масаласи глобал миқёсда янада кескин муҳокама қилинмоқда. Платформаларнинг алгоритмик дизайни ва ёшларни экран қаршисида узоқроқ ушлаб туриш механизмлари қонуний тартибга солиниши эҳтимоли ортиб бормоқда.

Суднинг сўнгги қарори технология компаниялари ўз маҳсулотларини ишлаб чиқишда хавфсизлик ва ахлоқий меъёрларга жиддийроқ ёндашишини талаб қилувчи янги даврни бошлаб бериши мумкин. Ҳозирча эса Meta, TikTok, Snapchat ва Google компаниялари ўзларининг ҳимоя стратегияларини қайта кўриб чиқишга мажбур бўлмоқда.

Ижтимоий тармоқларСуд жараёниMetaTikTokGoogle
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойнинг сунъий интеллект бозорида AMD ва NVIDIA улуши кескин камайдиХитойнинг сунъий интеллект бозорида AMD ва NVIDIA улуши кескин камайдиБугун, 01:59Марк Зукербергнинг сунъий интеллектманифести нима учун танқидга учрамоқдаМарк Зукербергнинг сунъий интеллектманифести нима учун танқидга учрамоқдаБугун, 01:55Сунъий интеллект хавфсизлик синовларидан қочиб чиқдиСунъий интеллект хавфсизлик синовларидан қочиб чиқдиБугун, 01:21Сунъий интеллект агенти спорт залининг дастурини бузиб кирдиСунъий интеллект агенти спорт залининг дастурини бузиб кирдиБугун, 01:20Гигабйте LGA1700 учун PCIe 5.0 ва Wi-Fi 6E қўллайдиган янги анакаталог тақдим этдиГигабйте LGA1700 учун PCIe 5.0 ва Wi-Fi 6E қўллайдиган янги анакаталог тақдим этдиБугун, 00:29Марк Цукерберг сунъий интеллект келажаги ҳақида манифест эълон қилдиМарк Цукерберг сунъий интеллект келажаги ҳақида манифест эълон қилдиБугун, 00:00
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди