YouTube контент яратувчилар учун даромад шартларини кескин ўзгартирди

·0·Техно
YouTube контент яратувчилар учун даромад шартларини кескин ўзгартирди

Google компаниясига қарашли YouTube платформаси янги муаллифлар учун монетизация шартлари сезиларли даражада қатъийлашишини эълон қилди. Ушбу ўзгаришлар платформада илк бор даромад топишни ният қилган ижодкорлардан икки баравар кўп вақт ва фаоллик талаб этишини англатади ва рақамли ижод оламида катта муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги қоидаларга мувофиқ, YouTube Партнер Програмга қўшилиб, реклама ва обуналардан пул ишлай бошлаш учун ижодкорлар сўнгги бир йил давомида камида 8 минг соатлик томоша вақтини тўплаши ёки охирги 90 кун ичида Шортс видеолари орқали 20 миллион марта кўриш кўрсаткичига эришиши шарт бўлади. Эслатиб ўтамиз, амалдаги талаблар 4 минг соатлик томоша вақти ва 10 миллион Шортс кўришини ўз ичига олган эди.

Мазкур янгиликлар жорий йилнинг 1-февралидан бошлаб кучга кириши белгиланган. Бироқ компания вакилларининг таъкидлашича, ушбу ўзгаришлар аллақачон YouTube Партнер Програм аъзоси бўлиб улгурган амалдаги муаллифларга таъсир кўрсатмайди. Уларнинг даромад олиш шартлари ўзгармича қолади.

Шортс муаллифлари учун янги талаблар

Шунингдек, YouTube Шортс Креаторс Поол орқали даромад олишни давом эттириш учун ҳам муаллифлар ҳар 90 кунлик даврда 10 миллионлик кўриш чегарасини сақлаб туриши зарурлигини маълум қилди. Агар канал бу кўрсаткичдан пастга тушиб кетса, у ҳамкорлик дастурида қолади ва узун форматдаги видеолардан даромад олишни давом эттиради, бироқ Шортс даромадлари фақат кўрсаткичлар қайта тиклангандагина тикланади.

Компаниянинг расмий баёнотида айтилишича, бундай чекловлар YouTube платформасининг жадал ўсиш суръатларига мослашиш мақсадида жорий этилмоқда. Бугунги кунда платформада кунига 200 миллиарддан ортиқ Шортс кўришлари қайд этилади ва телевизор экранларида бир миллиард соатдан зиёд контент томоша қилинади.

Бозор контексти ва бошқа платформалар

Янги қоидалар янги муаллифлар учун YouTube монетизация дастурига кириш ва унда қолишни қийинлаштиради. Бу эса ўз навбатида ёш ижодкорларга катта аудиторияни доимий равишда жалб этиш борасида қўшимча босим ўтказиб, янги иштирокчиларнинг тез даромад кўриш имкониятини чеклаши мумкин.

Шу билан бирга, YouTube ўзининг янада ҳамёнбоп бўлган Премиум Lite обуна хизматини YouTube Премиум мавжуд бўлган барча мамлакатларга кенгайтираётганини эълон қилди. Ушбу обунадан тушадиган даромаднинг 55 фоизи узун форматли видео муаллифларига, 45 фоизи эса Шортс ижодкорларига тақсимланади.

Таъкидлаш жоизки, ижтимоий тармоқлар бозори ва рақамли платформалар ўзларининг рағбатлантириш дастурларини фаол равишда қайта кўриб чиқмоқда. Масалан, Elon Musk раҳбарлигидаги Х (собиқ Twitter) платформаси ҳам муаллифлар мукофотларини янгилаб, фақат оригинал контентни тақдирлашга ўтган бўлса, Facebook ҳам TikTok ва YouTube муаллифларини ўзига жалб этиш учун янги дастурларни ишга туширган эди.

YouTubeМонетизацияТехнологияларШортсGoogle
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Смартфонлар учун БлаккБеррй услубидаги Повер Кейбоард тақдим этилдиСмартфонлар учун БлаккБеррй услубидаги Повер Кейбоард тақдим этилдиБугун, 23:26Коолер Мастер видеокарталарни қизиш ва ёнишдан сақловчи янги адаптер сотувини бошладиКоолер Мастер видеокарталарни қизиш ва ёнишдан сақловчи янги адаптер сотувини бошладиБугун, 23:24Сунъий интеллект табиатда мавжуд бўлмаган янги ва ҳаётий вирусларни яратдиСунъий интеллект табиатда мавжуд бўлмаган янги ва ҳаётий вирусларни яратдиБугун, 21:59Халқаро космик станцияни орбитадан чиқариш жараёни маълум қилиндиХалқаро космик станцияни орбитадан чиқариш жараёни маълум қилиндиБугун, 21:24Meta компанияси шахсий сунъий интеллектга мўлжалланган Глиммер моделини тақдим этдиMeta компанияси шахсий сунъий интеллектга мўлжалланган Глиммер моделини тақдим этдиБугун, 21:21Сила компанияси АҚШ Pentagonидан 1,4 миллиард доллар кредит олдиСила компанияси АҚШ Pentagonидан 1,4 миллиард доллар кредит олдиБугун, 20:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди