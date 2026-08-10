Кука Неймар билан интизом масаласида махсус суҳбат ўтказишини тасдиқлади

·36·Спорт
Кука Неймар билан интизом масаласида махсус суҳбат ўтказишини тасдиқлади
Қисқача

Сантос бош мураббийи Кука жамоа сардори Неймар билан интизомий муаммолар ва сариқ карточкалар кўпайгани юзасидан махсус ёпиқ учрашув ўтказишини маълум қилди. Неймар дисквалификация сабаб Сантоснинг Атлетико-PRга қарши 2:0 ҳисобидаги мағлубиятида майдонга туша олмади ва клуб жадвалнинг қуйи қисмида, хавфли ҳудудда қолди.

Бразилиянинг Сантос клуби бош мураббийи Кука жамоа сардори Неймар билан юзага келаётган интизомий муаммолар ва сариқ карточкалар кўпайиб кетгани юзасидан махсус ёпиқ учрашув ўтказишини маълум қилди. Тажрибали ҳужумчининг дисквалификация сабабли майдонга туша олмагани жамоанинг навбатдаги мағлубиятига сабаб бўлди ва клубни оғир турнир ҳолатида қолдирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар беришича, Вила Белмиро стадионида бўлиб ўтган баҳсда Сантос Атлетико-PR жамоасига 2:0 ҳисобида имкониятни бой берди. Ушбу мағлубиятдан сўнг афсонавий клуб мусобақа жадвалининг қуйи қисмида — хавфли ҳудудда қолиб кетди. Бу ҳолат жамоа ҳужум чизиғида собиқ Барселона ва Пари Сен-Жермен юлдузининг ижодий имкониятлари ҳамда майдондаги борлигига қанчалик боғлиқ эканини яна бир бор яққол кўрсатиб қўйди.

Интизомий муаммолар ва ортиб бораётган карточкалар

Жорий мавсумда 34 ёшли футболчи барча турнирлар доирасидаги 19 та учрашувда 9 марта ҳакамлар томонидан огоҳлантирилди. Таққослаш учун, бу кўрсаткич футболчининг 2025 йилги мавсум давомида олган жами 8 та сариқ карточкасидан ҳам ошиб кетди. Ўйиндан кейинги матбуот анжуманида бош мураббий Кука ўзининг етакчиси майдонни тез-тез тарк этишга мажбур бўлаётганидан норозилигини яширмади.

«Ҳа, биз карточкалар ҳақида албатта гаплашамиз. Унинг бугунгидек муҳим ўйинларни ўтказиб юбормаслиги жуда муҳим», — дея Куканинг сўзларини келтиради Goal.com нашри. Мураббийнинг таъкидлашича, ҳужумчининг майдонда йўқлиги жамоанинг яратилган вазиятларни голга айлантириш сифатига жиддий таъсир кўрсатмоқда.

Майдондаги самарадорлик ва майдон ташқарисидаги можарлар

Жорий мавсумдаги қийинчиликларга қарамай, Неймар майдонда юқори натижа кўрсатишда давом этмоқда: унинг ҳисобида 2026 йилда 8 та гол ва 5 та голли узатма мавжуд. Бироқ мунтазам равишда сариқ карточка олиши ва майдондан четлатилиши клубнинг мавсумдаги асосий мақсадларига эришишига соя солмоқда.

Интизомий муаммолар фақат ҳакамларнинг хабарномалари билан чекланиб қолмаяпти. Яқинда Бразилия кубоги доирасида Ремо жамоасига қарши кечган ўйиндан сўнг Неймар рақиб расмий вакиллари билан юзага келган можаро марказида қолди. У тунелда рақиб ходимларига нисбатан бақириб, провокацион ҳаракатлар қилгани тасвирларга тушиб қолганди.

Ушбу ҳолат Ремо клуби президенти Антонио Карлос Бейсейранинг кескин танқидига сабаб бўлди. У ўз баёнотида ёш авлод вакиллари учун намуна бўлиши керак бўлган юлдузнинг ҳатти-ҳаракатларини қаттиқ қоралади. Ушбу воқеалар Неймарнинг ёрқин фаолиятининг сўнгги йилларидан бири ўтаётган бир пайтда унинг шахсий хулқ-атворига бўлган эътиборни янада кучайтирди.

НеймарСантосКукаБразилия чемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эндрик келажагига аниқлик киритди: бразилиялик футболчи Реал Мадридда қоладиЭндрик келажагига аниқлик киритди: бразилиялик футболчи Реал Мадридда қоладиБугун, 01:32Интер Джед Спенсе трансферига қайтдиИнтер Джед Спенсе трансферига қайтдиБугун, 01:11Англия Лига кубоги: Челси Лутон Тоун билан ўйнайдиАнглия Лига кубоги: Челси Лутон Тоун билан ўйнайдиБугун, 00:58Виктор Гёкерес тақдири: Нико Ковак ҳужумчини қўллаб-қувватладиВиктор Гёкерес тақдири: Нико Ковак ҳужумчини қўллаб-қувватладиБугун, 00:33Роналд Араужо Ливерпул сафига қўшилди: трансфер тафсилотлариРоналд Араужо Ливерпул сафига қўшилди: трансфер тафсилотлариБугун, 00:19«Барселона» юлдузи Рональд Араухо «Ливерпуль» футболчисига айланди«Барселона» юлдузи Рональд Араухо «Ливерпуль» футболчисига айландиБугун, 00:04
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)