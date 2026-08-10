Кука Неймар билан интизом масаласида махсус суҳбат ўтказишини тасдиқлади
Сантос бош мураббийи Кука жамоа сардори Неймар билан интизомий муаммолар ва сариқ карточкалар кўпайгани юзасидан махсус ёпиқ учрашув ўтказишини маълум қилди. Неймар дисквалификация сабаб Сантоснинг Атлетико-PRга қарши 2:0 ҳисобидаги мағлубиятида майдонга туша олмади ва клуб жадвалнинг қуйи қисмида, хавфли ҳудудда қолди.
Бразилиянинг Сантос клуби бош мураббийи Кука жамоа сардори Неймар билан юзага келаётган интизомий муаммолар ва сариқ карточкалар кўпайиб кетгани юзасидан махсус ёпиқ учрашув ўтказишини маълум қилди. Тажрибали ҳужумчининг дисквалификация сабабли майдонга туша олмагани жамоанинг навбатдаги мағлубиятига сабаб бўлди ва клубни оғир турнир ҳолатида қолдирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар беришича, Вила Белмиро стадионида бўлиб ўтган баҳсда Сантос Атлетико-PR жамоасига 2:0 ҳисобида имкониятни бой берди. Ушбу мағлубиятдан сўнг афсонавий клуб мусобақа жадвалининг қуйи қисмида — хавфли ҳудудда қолиб кетди. Бу ҳолат жамоа ҳужум чизиғида собиқ Барселона ва Пари Сен-Жермен юлдузининг ижодий имкониятлари ҳамда майдондаги борлигига қанчалик боғлиқ эканини яна бир бор яққол кўрсатиб қўйди.
Интизомий муаммолар ва ортиб бораётган карточкаларЖорий мавсумда 34 ёшли футболчи барча турнирлар доирасидаги 19 та учрашувда 9 марта ҳакамлар томонидан огоҳлантирилди. Таққослаш учун, бу кўрсаткич футболчининг 2025 йилги мавсум давомида олган жами 8 та сариқ карточкасидан ҳам ошиб кетди. Ўйиндан кейинги матбуот анжуманида бош мураббий Кука ўзининг етакчиси майдонни тез-тез тарк этишга мажбур бўлаётганидан норозилигини яширмади.
«Ҳа, биз карточкалар ҳақида албатта гаплашамиз. Унинг бугунгидек муҳим ўйинларни ўтказиб юбормаслиги жуда муҳим», — дея Куканинг сўзларини келтиради Goal.com нашри. Мураббийнинг таъкидлашича, ҳужумчининг майдонда йўқлиги жамоанинг яратилган вазиятларни голга айлантириш сифатига жиддий таъсир кўрсатмоқда.
Майдондаги самарадорлик ва майдон ташқарисидаги можарларЖорий мавсумдаги қийинчиликларга қарамай, Неймар майдонда юқори натижа кўрсатишда давом этмоқда: унинг ҳисобида 2026 йилда 8 та гол ва 5 та голли узатма мавжуд. Бироқ мунтазам равишда сариқ карточка олиши ва майдондан четлатилиши клубнинг мавсумдаги асосий мақсадларига эришишига соя солмоқда.
Интизомий муаммолар фақат ҳакамларнинг хабарномалари билан чекланиб қолмаяпти. Яқинда Бразилия кубоги доирасида Ремо жамоасига қарши кечган ўйиндан сўнг Неймар рақиб расмий вакиллари билан юзага келган можаро марказида қолди. У тунелда рақиб ходимларига нисбатан бақириб, провокацион ҳаракатлар қилгани тасвирларга тушиб қолганди.
Ушбу ҳолат Ремо клуби президенти Антонио Карлос Бейсейранинг кескин танқидига сабаб бўлди. У ўз баёнотида ёш авлод вакиллари учун намуна бўлиши керак бўлган юлдузнинг ҳатти-ҳаракатларини қаттиқ қоралади. Ушбу воқеалар Неймарнинг ёрқин фаолиятининг сўнгги йилларидан бири ўтаётган бир пайтда унинг шахсий хулқ-атворига бўлган эътиборни янада кучайтирди.
…