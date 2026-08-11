Роналд Араухо Барселонадан Ливерпулга ўтди ва Луис Суарес маслаҳатини бўлишди
Роналд Араухо Барселонадан Ливерпулга мавсум охиригача ижара асосида ўтди ва шартномасида тахминан 47,14 миллион фунт стерлингга сотиб олиш банди мавжуд. 27 ёшли ҳимоячи Англия Премер-лигасидаги фаолияти олдидан ҳамюрти Луис Суаресдан омад тилаклари ва «ундан роҳат ол» деган маслаҳатни олди. Араухо янги жамоасида 33-рақамда тўп суради ва Ливерпул таркибидаги тўртинчи уругвайлик футболчига айланди.
Барселона сафидан Ливерпулга ижара асосида қўшилган ҳимоячи Роналд Араухо Англия Премер-лигасидаги фаолияти бошланиши билан ҳамюрти ва афсонавий ҳужумчи Луис Суаресдан қимматли маслаҳатлар олганини маълум қилди. Ушбу трансфер қишки мавсумда Энфилд жамоасида юзага келган жиддий ҳимоя муаммолари туфайли тезкорлик билан амалга оширилди ва уругвайлик футболчи фаолиятида янги саҳифа очди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар беришича, 27 ёшли футболчи мавсум охиригача ижара шартномаси асосида ҳаракат қилади ҳамда шартномада тахминан 47,14 миллион фунт стерлинг миқдоридаги трансферни сотиб олиш банди ҳам киритилган. Янги жамоасида 33-рақам остида тўп сурадиган Араухо клубнинг расмий матбуот хизматига берган интервюсида бу таклифни эшитибоқ дарҳол розилик берганини ва ҳаракатлар жуда тезкор кечганини таъкидлади.
Уругвайликлар изидан ва Луис Суареснинг далда сўзлариРоналд Араухо Ливерпул таркибида тўп сурган тўртинчи уругвайлик футболчига айланди. Бунгача Мерсейсиде клуби шарафини Луис Суарес, Себастиан Коатес ва Дарвин Нунес каби футболчилар ҳимоя қилган. Тажрибали ҳужумчи Луис Суарес ўтиш жараёнидан сўнг дарҳол ҳамюртига омад тилаб, махсус хабар йўллаган.
«Бир неча дақиқа олдин ундан яхши тилаклар битилган омад хабарини олдим. У ажойиб клубга келганимни айтиб, бу ердаги фаолиятимга энг эзгу тилакларини йўллади», — деди Араухо Суарес билан муносабатлари ҳақида гапириб. Шунингдек, афсонавий ҳужумчи унга оддийгина қилиб «ундан роҳат ол» дея маслаҳат берганини қўшимча қилди.
Болаликдаги орзу ва Англия футболиФутболчининг таъкидлашича, у болалигида Луис Суареснинг Ливерпул сафидаги ўйинларини катта қизиқиш билан кузатиб борган ва айнан шу омил унинг Англия Премер-лигасига бўлган меҳрини оширган. Уругвайда ҳамиша Премер-лига ўйинлари эрта тонгдан катта эътибор билан томоша қилинишини эсга олган ҳимоячи, бу трансфер унинг фаолиятидаги энг тўғри ва муҳим қадам эканлигига ишонч билдирган.
Ҳозирги кунда жамоада юзага келган кадрлар танқислиги шароитида Роналд Араухонинг тажрибаси мураббийга ҳимоя чизиғини мустаҳкамлашда катта ёрдам бериши кутилмоқда. Уругвайлик футболчи учун бу имконият ҳам Европа саҳнасида ўзини кўрсатиш, ҳам орзусидаги чемпионатда муваффақиятли тўп суриш йўлидаги муҳим синов бўлади.
…