Роналд Араухо Барселонадан Ливерпулга ўтди ва Луис Суарес маслаҳатини бўлишди

·29·Спорт
Роналд Араухо Барселонадан Ливерпулга ўтди ва Луис Суарес маслаҳатини бўлишди
Қисқача

Роналд Араухо Барселонадан Ливерпулга мавсум охиригача ижара асосида ўтди ва шартномасида тахминан 47,14 миллион фунт стерлингга сотиб олиш банди мавжуд. 27 ёшли ҳимоячи Англия Премер-лигасидаги фаолияти олдидан ҳамюрти Луис Суаресдан омад тилаклари ва «ундан роҳат ол» деган маслаҳатни олди. Араухо янги жамоасида 33-рақамда тўп суради ва Ливерпул таркибидаги тўртинчи уругвайлик футболчига айланди.

Барселона сафидан Ливерпулга ижара асосида қўшилган ҳимоячи Роналд Араухо Англия Премер-лигасидаги фаолияти бошланиши билан ҳамюрти ва афсонавий ҳужумчи Луис Суаресдан қимматли маслаҳатлар олганини маълум қилди. Ушбу трансфер қишки мавсумда Энфилд жамоасида юзага келган жиддий ҳимоя муаммолари туфайли тезкорлик билан амалга оширилди ва уругвайлик футболчи фаолиятида янги саҳифа очди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар беришича, 27 ёшли футболчи мавсум охиригача ижара шартномаси асосида ҳаракат қилади ҳамда шартномада тахминан 47,14 миллион фунт стерлинг миқдоридаги трансферни сотиб олиш банди ҳам киритилган. Янги жамоасида 33-рақам остида тўп сурадиган Араухо клубнинг расмий матбуот хизматига берган интервюсида бу таклифни эшитибоқ дарҳол розилик берганини ва ҳаракатлар жуда тезкор кечганини таъкидлади.

Уругвайликлар изидан ва Луис Суареснинг далда сўзлари

Роналд Араухо Ливерпул таркибида тўп сурган тўртинчи уругвайлик футболчига айланди. Бунгача Мерсейсиде клуби шарафини Луис Суарес, Себастиан Коатес ва Дарвин Нунес каби футболчилар ҳимоя қилган. Тажрибали ҳужумчи Луис Суарес ўтиш жараёнидан сўнг дарҳол ҳамюртига омад тилаб, махсус хабар йўллаган.

«Бир неча дақиқа олдин ундан яхши тилаклар битилган омад хабарини олдим. У ажойиб клубга келганимни айтиб, бу ердаги фаолиятимга энг эзгу тилакларини йўллади», — деди Араухо Суарес билан муносабатлари ҳақида гапириб. Шунингдек, афсонавий ҳужумчи унга оддийгина қилиб «ундан роҳат ол» дея маслаҳат берганини қўшимча қилди.

Болаликдаги орзу ва Англия футболи

Футболчининг таъкидлашича, у болалигида Луис Суареснинг Ливерпул сафидаги ўйинларини катта қизиқиш билан кузатиб борган ва айнан шу омил унинг Англия Премер-лигасига бўлган меҳрини оширган. Уругвайда ҳамиша Премер-лига ўйинлари эрта тонгдан катта эътибор билан томоша қилинишини эсга олган ҳимоячи, бу трансфер унинг фаолиятидаги энг тўғри ва муҳим қадам эканлигига ишонч билдирган.

Ҳозирги кунда жамоада юзага келган кадрлар танқислиги шароитида Роналд Араухонинг тажрибаси мураббийга ҳимоя чизиғини мустаҳкамлашда катта ёрдам бериши кутилмоқда. Уругвайлик футболчи учун бу имконият ҳам Европа саҳнасида ўзини кўрсатиш, ҳам орзусидаги чемпионатда муваффақиятли тўп суриш йўлидаги муҳим синов бўлади.

Роналд АраухоЛиверпулЛуис СуаресБарселонаПремер-лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Барселона Родри трансферида Реал Мадридни ортда қолдириши мумкинБарселона Родри трансферида Реал Мадридни ортда қолдириши мумкинБугун, 02:34Микки ван де Вен Тоттенхем билан янги шартнома имзоладиМикки ван де Вен Тоттенхем билан янги шартнома имзоладиБугун, 02:18Эндрик келажагига аниқлик киритди: бразилиялик футболчи Реал Мадридда қоладиЭндрик келажагига аниқлик киритди: бразилиялик футболчи Реал Мадридда қоладиБугун, 01:32Интер Джед Спенсе трансферига қайтдиИнтер Джед Спенсе трансферига қайтдиБугун, 01:11Англия Лига кубоги: Челси Лутон Тоун билан ўйнайдиАнглия Лига кубоги: Челси Лутон Тоун билан ўйнайдиБугун, 00:58Виктор Гёкерес тақдири: Нико Ковак ҳужумчини қўллаб-қувватладиВиктор Гёкерес тақдири: Нико Ковак ҳужумчини қўллаб-қувватладиБугун, 00:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)