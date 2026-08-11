Барселона Родри трансферида Реал Мадридни ортда қолдириши мумкин

·42·Спорт
Барселона Родри трансферида Реал Мадридни ортда қолдириши мумкин
Қисқача

Барселона Манчестер Сити ярим ҳимоячиси Родри трансфери учун курашда Реал Мадридни ортда қолдириши мумкин. Камп Ноу аренасига қайтиш ортидан даромадлар ошиб, клубнинг молиявий ҳолати мустаҳкамлангани трансфер бозорида фаолроқ ҳаракат қилиш имконини бермоқда. Манчестер Сити Родрининг қийматини 80 миллион евро атрофида баҳоламоқда, Барселона эса бу трансфер Хулиан Альваресни жалб этиш ҳаракатларига таъсир қилмаслигини таъкидламоқда.

Испаниянинг Барселона клуби Манчестер Сити ярим ҳимоячиси Родрини ўз сафига қўшиб олиш учун курашда асосий рақиби Реал Мадридни ортда қолдирса, бу Эл-Класико тарихидаги кучлар мувозанатида туб бурилиш ясаши мумкин. Британиянинг The Athletic нашри хабар қилишича, бундай йирик трансферда каталонияликларнинг ғалаба қозониши яқин ўтгача хаёлга ҳам келмаган ҳолат эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Сўнгги ёзги трансфер ойналари давомида Барселона молиявий қийинчиликлар туфайли ўз футболчиларини рўйхатдан ўтказишда муаммоларга дуч келди. Шу вақтда уларнинг ашаддий рақиби Реал Мадрид дунёнинг энг ёрқин юлдузларини қийинчиликсиз ўз сафига жалб этиб келаётганди.

Трансфер бозоридаги кучлар нисбати

Хусусан, 2023-йилда Жуд Беллингем ва 2024-йилда Килиан Мбаппе трансфер қилиниши Европанинг энг яхши ўйинчилари чорраҳасида айниқса Сантиаго Бернабеу стадиони уларнинг муқаррар манзилига айланганини кўрсатганди. Лионель Месси 2021-йилда Пари Сен-Жермен клубига ўтиб кетганидан кейин ҳам Барселона баъзи таниқли футболчиларни жалб қилишга муваффақ бўлди.

Жумладан, 2022-йилнинг августида Роберт Левандовски жамоага келиб қўшилди, 2024-йилда эса Дани Олмо сафга қўшилди. Шунингдек, Нюкасл Юнайтед сафидан Антонй Гордон 80 миллион евро эвазига харид қилинди.

Молиявий тикланиш ва келажакдаги режалар

Каталония клуби раҳбариятининг маълум қилишича, Камп Ноу аренасига қайтиш ортидан даромадларнинг ортиши жамоанинг молиявий ҳолатини сезиларли даражада мустаҳкамлади. Бу эса уларга трансфер бозорида янада фаол ҳаракат қилиш имконини бермоқда.

Манбага кўра, Манчестер Сити клуби Родрининг қийматини 80 миллион евро атрофида баҳоламоқда. Барселона раҳбарияти ушбу испаниялик юлдуз учун олиб борилаётган ҳаракатлар Атлетико Мадрид ҳужумчиси Хулиан Альварес трансферига қилинаётган саъй-ҳаракатларга таъсир қилмаслигини қатъий таъкидламоқда.

БарселонаРеал МадридРодриТрансферЛа Лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роналд Араухо Барселонадан Ливерпулга ўтди ва Луис Суарес маслаҳатини бўлишдиРоналд Араухо Барселонадан Ливерпулга ўтди ва Луис Суарес маслаҳатини бўлишдиБугун, 02:40Микки ван де Вен Тоттенхем билан янги шартнома имзоладиМикки ван де Вен Тоттенхем билан янги шартнома имзоладиБугун, 02:18Эндрик келажагига аниқлик киритди: бразилиялик футболчи Реал Мадридда қоладиЭндрик келажагига аниқлик киритди: бразилиялик футболчи Реал Мадридда қоладиБугун, 01:32Интер Джед Спенсе трансферига қайтдиИнтер Джед Спенсе трансферига қайтдиБугун, 01:11Англия Лига кубоги: Челси Лутон Тоун билан ўйнайдиАнглия Лига кубоги: Челси Лутон Тоун билан ўйнайдиБугун, 00:58Виктор Гёкерес тақдири: Нико Ковак ҳужумчини қўллаб-қувватладиВиктор Гёкерес тақдири: Нико Ковак ҳужумчини қўллаб-қувватладиБугун, 00:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)