Барселона Родри трансферида Реал Мадридни ортда қолдириши мумкин
Барселона Манчестер Сити ярим ҳимоячиси Родри трансфери учун курашда Реал Мадридни ортда қолдириши мумкин. Камп Ноу аренасига қайтиш ортидан даромадлар ошиб, клубнинг молиявий ҳолати мустаҳкамлангани трансфер бозорида фаолроқ ҳаракат қилиш имконини бермоқда. Манчестер Сити Родрининг қийматини 80 миллион евро атрофида баҳоламоқда, Барселона эса бу трансфер Хулиан Альваресни жалб этиш ҳаракатларига таъсир қилмаслигини таъкидламоқда.
Испаниянинг Барселона клуби Манчестер Сити ярим ҳимоячиси Родрини ўз сафига қўшиб олиш учун курашда асосий рақиби Реал Мадридни ортда қолдирса, бу Эл-Класико тарихидаги кучлар мувозанатида туб бурилиш ясаши мумкин. Британиянинг The Athletic нашри хабар қилишича, бундай йирик трансферда каталонияликларнинг ғалаба қозониши яқин ўтгача хаёлга ҳам келмаган ҳолат эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Сўнгги ёзги трансфер ойналари давомида Барселона молиявий қийинчиликлар туфайли ўз футболчиларини рўйхатдан ўтказишда муаммоларга дуч келди. Шу вақтда уларнинг ашаддий рақиби Реал Мадрид дунёнинг энг ёрқин юлдузларини қийинчиликсиз ўз сафига жалб этиб келаётганди.
Трансфер бозоридаги кучлар нисбатиХусусан, 2023-йилда Жуд Беллингем ва 2024-йилда Килиан Мбаппе трансфер қилиниши Европанинг энг яхши ўйинчилари чорраҳасида айниқса Сантиаго Бернабеу стадиони уларнинг муқаррар манзилига айланганини кўрсатганди. Лионель Месси 2021-йилда Пари Сен-Жермен клубига ўтиб кетганидан кейин ҳам Барселона баъзи таниқли футболчиларни жалб қилишга муваффақ бўлди.
Жумладан, 2022-йилнинг августида Роберт Левандовски жамоага келиб қўшилди, 2024-йилда эса Дани Олмо сафга қўшилди. Шунингдек, Нюкасл Юнайтед сафидан Антонй Гордон 80 миллион евро эвазига харид қилинди.
Молиявий тикланиш ва келажакдаги режаларКаталония клуби раҳбариятининг маълум қилишича, Камп Ноу аренасига қайтиш ортидан даромадларнинг ортиши жамоанинг молиявий ҳолатини сезиларли даражада мустаҳкамлади. Бу эса уларга трансфер бозорида янада фаол ҳаракат қилиш имконини бермоқда.
Манбага кўра, Манчестер Сити клуби Родрининг қийматини 80 миллион евро атрофида баҳоламоқда. Барселона раҳбарияти ушбу испаниялик юлдуз учун олиб борилаётган ҳаракатлар Атлетико Мадрид ҳужумчиси Хулиан Альварес трансферига қилинаётган саъй-ҳаракатларга таъсир қилмаслигини қатъий таъкидламоқда.
…