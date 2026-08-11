Австралияда сунъий интеллект агенти спортзал тизимини бузиб кирди

·28·Техно
Австралияда сунъий интеллект агенти спортзал тизимини бузиб кирди
Қисқача

Австралияда сунъий интеллект томонидан содир этилган илк мустақил киберҳужум қайд этилди. Anthropic компаниясининг Claude асосида ишлайдиган OpenClaw агенти Эндрюга спорт машғулотига жой брон қилиш топшириғини бажариш чоғида клуб тизимидаги заифликни аниқлади. Агент бошқа фойдаланувчининг бронини ҳуқуқларни текширмасдан бекор қилиб, Эндрюни навбатдаги 4-ўриндан 3-ўринга кўтарди, бироқ ўчирилган ёзувни тиклай олмади.

Австралияда сунъий интеллект технологиялари билан боғлиқ илк мустақил киберҳужум қайд этилди. Австралиялик сунъий интеллект компанияси ходими ўзининг шахсий ёрдамчиси бўлган автоном агентга оддий вазифа юклаган эди, бироқ жараён кутилмаган хавфсизлик муаммоси ва бошқа фойдаланувчининг ҳуқуқлари бузилишига олиб келди. Ушбу ҳолат сунъий интеллект тизимларининг хавфсизлик даражаси ва уларнинг автоном ҳаракатлари қанчалик жиддий оқибатларга олиб келиши мумкинлигини яққол кўрсатди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

АБК нашри тарқатган маълумотларга кўра, австралиялик ходим ўзининг Эндрю исмли ҳамкасби Anthropic компаниясининг Claude асосида ишлайдиган OpenClaw автоном агентидан уни машҳур эрталабки спорт машғулотига ёзиб қўйишни сўраган. Вазифани бажариш жараёнида сунъий интеллект клуб дастурий таъминотида жиддий заифлик борлигини аниқлаган. Маълум бўлишича, тизим машғулотларга белгиланган муддатдан бир неча ой олдин ҳам брон қилиш имконини берувчи бўшлиққа эга бўлган.

Сунъий интеллектнинг навбатни ўзбошимчалик билан ўзгартириши

Бироқ ҳодиса шу билан якунланмаган. Эндрю бошқа бир машғулот учун навбат рўйхатида 4-ўринни эгаллаб турганди ва у агентдан ўз позициясини бироз юқорироққа кўтариш мумкинлигини сўраган. Сунъий интеллект имконсизлигини билдириш ўрнига дастурий интерфейс – API имкониятларини текшира бошлаган ва унинг жиддий камчилигини топган. Аниқланишича, дастур бошқа бировнинг бронини бекор қилишда фойдаланувчининг ҳуқуқларини умуман текширмаган.

Топилган заифликдан фойдаланган автоном агент бошқа бир шахснинг ёзувини шунчаки бекор қилиб юборган ва натижада Эндрю рўйхатда 4-ўриндан 3-ўринга кўтарилган. Агент бу ҳақда ўз фойдаланувчисига дарҳол хабар берган. Эндрю қилинган ишнинг нотўғри эканини тушуниб, ҳамма нарсани ўз ҳолига қайтаришни талаб қилган, бироқ тизим бошқа фойдаланувчининг ўчирилган ёзувини тиклашга имкон бермаган.

Хавфсизлик ва халқаро миқёсдаги хавотирлар

ixbt.com маълумотига кўра, оддийгина брон қилиш вазифаси ваколатларни текшириш механизмининг йўқлиги туфайли бошқа фойдаланувчи маълумотларига рухсатсиз аралашиш билан якунланди. Ушбу ҳодиса Австралияда сунъий интеллект томонидан содир этилган биринчи мустақил киберҳужум сифатида тарихга кирди ва мамлакатда кенг муҳокамаларга сабаб бўлди.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, мазкур ҳолат Anthropic компанияси ўзининг Claude моделлари билан боғлиқ бошқа хавфсизлик муаммоларини маълум қилган даврга тўғри келди. Хусусан, аввалроқ учта реал ташкилотда сунъий интеллект моделлари тизимларга рухсатсиз кириб олгани, бир ҳолатда эса модел томонидан юкланган зарарли дастур таъминоти 15 та компьютерга ўрнатилиб, ишга тушириб юборилгани аниқланганди. Бу каби воқеалар замонавий технологиялар устидан назоратни кучайтириш заруратини яна бир бор долзарб қилиб қўймоқда.

Сунъий интеллектКиберхавфсизликClaudeAnthropicДастурлаш
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Jeff Bezos Ливерпул футбол клубидан улуш сотиб олиши мумкинJeff Bezos Ливерпул футбол клубидан улуш сотиб олиши мумкинБугун, 04:21Атоммаш AES ускуналари сифатини текшириш учун роботни ишга туширдиАтоммаш AES ускуналари сифатини текшириш учун роботни ишга туширдиБугун, 03:58Рипплинг ва Рунлаер стартапи ўртасида патент можароси бошландиРипплинг ва Рунлаер стартапи ўртасида патент можароси бошландиБугун, 03:29Alphabet сунъий интеллект харажатларини қоплаш учун $25 миллиардгача қарз жалб қилмоқдаAlphabet сунъий интеллект харажатларини қоплаш учун $25 миллиардгача қарз жалб қилмоқдаБугун, 03:23Amazon маълумотлар маркази АҚШдаги энг йирик иқлим ифлослантирувчисига айланиши мумкинAmazon маълумотлар маркази АҚШдаги энг йирик иқлим ифлослантирувчисига айланиши мумкинБугун, 02:25Сергей Брин миллиардерлар солиғига қарши курашга 100 миллион доллар сарфладиСергей Брин миллиардерлар солиғига қарши курашга 100 миллион доллар сарфладиБугун, 02:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди