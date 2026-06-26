«Apple» айрим қурилмалари нархини расман оширди
«Apple» компанияси АҚШ бозорида «Мак», «iPad», «ҲомеПод», «Apple TV» ва «Vision Pro» қурилмаларининг нархларини оширди. «iPhone», «Apple Watch» ҳамда «AirPods» нархлари ҳозирча ўзгармаган. Компания бу қарорни хотира чиплари ва бошқа бутловчи қисмлар қимматлашаётгани билан изоҳлаган.
Янги нархларга кўра, бошланғич «MacBook Neo» 599 доллардан 699 долларга қимматлашди. «MacBook Air» нархи 1099 доллардан 1299 долларга, «MacBook Pro» эса 1699 доллардан 1999 долларга кўтарилди.
«iPad Air» нархи 599 доллардан 749 долларга, «iPad Pro» эса 999 доллардан 1199 долларга ошди.
Расмда келтирилган бошқа ўзгаришлар:
• «iMac» — 1299 доллардан 1499 долларга
• «Mac mini M4 Pro» — 1399 доллардан 1599 долларга
• «Mac Studio M4 Max» — 1999 доллардан 2499 долларга
• «Mac Studio M3 Ultra» — 3999 доллардан 5299 долларга
• «Vision Pro» — 3499 доллардан 3699 долларга
• «ҲомеПод мини» — 99 доллардан 129 долларга
• «ҲомеПод» — 299 доллардан 349 долларга
• «Apple TV» — 129 доллардан 199 долларга
Ушбу нархлар АҚШ бозори учун кўрсатилган. Ўзбекистондаги савдо нуқталарида нарх ўзгариши импорт харажатлари, валюта курси ва сотувчиларнинг захирасига қараб турлича вақтда акс этиши мумкин.
…