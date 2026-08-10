Сева Логистикс киберҳужумга учради ва бу бутун дунё бўйлаб тармоқларга таъсир қилди

·29·Техно
Сева Логистикс киберҳужумга учради ва бу бутун дунё бўйлаб тармоқларга таъсир қилди
Қисқача

Сева Логистикс 29-июл куни бошланган киберҳужумга учраб, Европадаги камида саккизта омборхона фаолияти ва қитъа бўйлаб юк ташиш жараёнларига жиддий таъсир кўрсатди. Ҳужум оқибатида мижозларнинг исм-шарифлари, уй манзиллари, телефон рақамлари ва электрон почта манзиллари сизиб чиқди.

Дунёнинг етакчи транспорт ва логистика гигантларидан бири бўлган Сева Логистикс киберҳужум нишонига айланди. TechCrunch нашри хабарига кўра, мазкур киберхавфсизлик ҳодисаси Европадаги камида саккизта омборхона фаолиятига жиддий таъсир кўрсатиб, бутун қитъа бўйлаб юк ташиш жараёнларида узилишларни келтириб чиқарди. Ушбу ҳолат нафақат компаниянинг ўз ички тизимларига, балки унинг хизматларидан фойдаланувчи кўплаб йирик чакана савдо тармоқлари, молия институтлари ва ҳатто ўйин гигантларининг мижозларига ҳам ўз таъсирини ўтказди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ФреигҳтВавес саноат нашрининг маълумот беришича, мазкур киберҳужум жорий йилнинг 29-июль куни бошланган. Францияда бош қароргоҳи жойлашган Сева дунё бўйлаб мингдан ортиқ омборхоналарга эга бўлиб, йирик ишлаб чиқарувчиларнинг маҳсулотларини харидорлар хонадонигача етказиб беришда муҳим занжир ҳисобланади. 2025-йилда 18,3 миллиард доллар даромад келтирган ушбу гигант компания хизматларининг издан чиқиши глобал таъминот занжирида қандай жиддий заифликлар мавжудлигини яна бир бор кўрсатди.

Киберҳужум оқибатида юзага келган маълумотлар сизиб чиқиши

Сева Логистикс тизимларига қилинган ҳужум нафақат логистика жараёнларини кечиктирди, балки йирик ҳажмдаги шахсий маълумотларнинг ўғирланишига сабаб бўлди. Компания хизматларидан фойдаланувчи бир нечта ҳамкор компаниялар ўз мижозларининг шахсий маълумотлари хакерлар қўлига тушиб қолганини тасдиқлашди. Хакерлар буюртмаларни расмийлаштириш учун ишлатилган мижозларнинг исм-шарифлари, уй манзиллари, телефон рақамлари ва электрон почта манзилларини қўлга киритишга муваффақ бўлган.

Сўнгги йилларда транспорт ва логистика гигантлари кибержиноятчиларнинг асосий нишонига айланиб бормоқда. Бунга сабаб, жиноятчилар омборлардаги юклар ва контейнерларга бўлган кириш ҳуқуқини қўлга киритиш орқали реал ҳаётдаги товарлар оқимини назорат қилишни мақсад қилишади. Сева билан содир бўлган воқеа эса юк ташиш тармоқларидаги киберхавфсизликни кучайтириш нақадар муҳимлигини кўрсатиб қўйди.

Глобал компанияларга етказилган зарар

Мазкур ҳодиса оқибатида Нидерландиянинг етакчи онлайн чакана савдо гиганти Бол ўз веб-сайтида омбор ҳамкори Сева тизимларига хакерлар кирганини эълон қилди ва мижозларни огоҳлантирди. Компания маълумотлар сизиб чиқиши сабабли буюртмалар кечикиши ҳамда айрим харидлар бекор қилинишини билдирди. Нидерландиянинг яна бир ёзувдаги ҳашаматли универманги Де Биженкорф ҳам маҳаллий ОАВ орқали шунга ўхшаш муаммолар ва етказиб бериш муддатлари чўзилаётганини тасдиқлади.

Шунингдек, ушбу киберҳужум кўлами анча кенг бўлиб, бошқа соҳа вакилларига ҳам тегиб ўтди:

  • Нидерландиянинг машҳур Аякс футбол клуби
  • ИНГ банкчилик гиганти
  • Асе & Тате кўзойнак ишлаб чиқарувчи бренди
  • Вальве видеоўйинлар гиганти
Видеойинлар соҳасидаги гигантлардан бири бўлган Вальве компанияси ўз мижозларига йўллаган хабарида, 7-август куни Сева тизимларидан маълумотлар ўғирланганидан хабар топганини маълум қилди. Reddit тармоғида эълон қилинган хабарга кўра, Стеам аппарат таъминотини сотиб олган мижозларнинг шахсий маълумотлари хавф остида қолган. Сева мижозларнинг етказиб бериш маълумотларини буюртмадан кейин 90 кун давомида сақлаб келгани сабабли кўплаб харидорлар жабр кўрган.

Вальве вакили Дуг Ломбардий мазкур ҳодиса юзасидан изоҳ бериш сўровига жавоб бермади. Ҳозирда жабрланган компаниялар ва хавфсизлик мутахассислари киберҳужум оқибатларини бартараф этиш ҳамда мижозлар хавфсизлигини таъминлаш бўйича тезкор чора-тадбирларни амалга оширмоқда.

Сева ЛогистиксКиберҳужумТехнологияларСтеамХавфсизлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сила компанияси АҚШ Pentagonидан 1,4 миллиард доллар кредит олдиСила компанияси АҚШ Pentagonидан 1,4 миллиард доллар кредит олдиБугун, 20:29Арчер авиакомпанияси собиқ рақиби Виск Аэрўни сотиб олдиАрчер авиакомпанияси собиқ рақиби Виск Аэрўни сотиб олдиБугун, 20:21Россия шаҳарларида шаҳар автотураргоҳларини Yandex иловалари орқали тўлаш имкони яратилдиРоссия шаҳарларида шаҳар автотураргоҳларини Yandex иловалари орқали тўлаш имкони яратилдиБугун, 19:57Хитойда Лонг Марч 7A ракетаси ҳалокатга учрадиХитойда Лонг Марч 7A ракетаси ҳалокатга учрадиБугун, 19:24Клавиё хавфсизлик хатоси туфайли фойдаланувчилар пароллари сизиб чиққани аниқландиКлавиё хавфсизлик хатоси туфайли фойдаланувчилар пароллари сизиб чиққани аниқландиБугун, 19:23Google Play дўконида илк рақобатчи иловалар каталоги пайдо бўлдиGoogle Play дўконида илк рақобатчи иловалар каталоги пайдо бўлдиБугун, 18:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда