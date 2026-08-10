Сева Логистикс киберҳужумга учради ва бу бутун дунё бўйлаб тармоқларга таъсир қилди
Сева Логистикс 29-июл куни бошланган киберҳужумга учраб, Европадаги камида саккизта омборхона фаолияти ва қитъа бўйлаб юк ташиш жараёнларига жиддий таъсир кўрсатди. Ҳужум оқибатида мижозларнинг исм-шарифлари, уй манзиллари, телефон рақамлари ва электрон почта манзиллари сизиб чиқди.
Дунёнинг етакчи транспорт ва логистика гигантларидан бири бўлган Сева Логистикс киберҳужум нишонига айланди. TechCrunch нашри хабарига кўра, мазкур киберхавфсизлик ҳодисаси Европадаги камида саккизта омборхона фаолиятига жиддий таъсир кўрсатиб, бутун қитъа бўйлаб юк ташиш жараёнларида узилишларни келтириб чиқарди. Ушбу ҳолат нафақат компаниянинг ўз ички тизимларига, балки унинг хизматларидан фойдаланувчи кўплаб йирик чакана савдо тармоқлари, молия институтлари ва ҳатто ўйин гигантларининг мижозларига ҳам ўз таъсирини ўтказди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ФреигҳтВавес саноат нашрининг маълумот беришича, мазкур киберҳужум жорий йилнинг 29-июль куни бошланган. Францияда бош қароргоҳи жойлашган Сева дунё бўйлаб мингдан ортиқ омборхоналарга эга бўлиб, йирик ишлаб чиқарувчиларнинг маҳсулотларини харидорлар хонадонигача етказиб беришда муҳим занжир ҳисобланади. 2025-йилда 18,3 миллиард доллар даромад келтирган ушбу гигант компания хизматларининг издан чиқиши глобал таъминот занжирида қандай жиддий заифликлар мавжудлигини яна бир бор кўрсатди.
Киберҳужум оқибатида юзага келган маълумотлар сизиб чиқишиСева Логистикс тизимларига қилинган ҳужум нафақат логистика жараёнларини кечиктирди, балки йирик ҳажмдаги шахсий маълумотларнинг ўғирланишига сабаб бўлди. Компания хизматларидан фойдаланувчи бир нечта ҳамкор компаниялар ўз мижозларининг шахсий маълумотлари хакерлар қўлига тушиб қолганини тасдиқлашди. Хакерлар буюртмаларни расмийлаштириш учун ишлатилган мижозларнинг исм-шарифлари, уй манзиллари, телефон рақамлари ва электрон почта манзилларини қўлга киритишга муваффақ бўлган.
Сўнгги йилларда транспорт ва логистика гигантлари кибержиноятчиларнинг асосий нишонига айланиб бормоқда. Бунга сабаб, жиноятчилар омборлардаги юклар ва контейнерларга бўлган кириш ҳуқуқини қўлга киритиш орқали реал ҳаётдаги товарлар оқимини назорат қилишни мақсад қилишади. Сева билан содир бўлган воқеа эса юк ташиш тармоқларидаги киберхавфсизликни кучайтириш нақадар муҳимлигини кўрсатиб қўйди.
Глобал компанияларга етказилган зарарМазкур ҳодиса оқибатида Нидерландиянинг етакчи онлайн чакана савдо гиганти Бол ўз веб-сайтида омбор ҳамкори Сева тизимларига хакерлар кирганини эълон қилди ва мижозларни огоҳлантирди. Компания маълумотлар сизиб чиқиши сабабли буюртмалар кечикиши ҳамда айрим харидлар бекор қилинишини билдирди. Нидерландиянинг яна бир ёзувдаги ҳашаматли универманги Де Биженкорф ҳам маҳаллий ОАВ орқали шунга ўхшаш муаммолар ва етказиб бериш муддатлари чўзилаётганини тасдиқлади.
Шунингдек, ушбу киберҳужум кўлами анча кенг бўлиб, бошқа соҳа вакилларига ҳам тегиб ўтди:
- Нидерландиянинг машҳур Аякс футбол клуби
- ИНГ банкчилик гиганти
- Асе & Тате кўзойнак ишлаб чиқарувчи бренди
- Вальве видеоўйинлар гиганти
Вальве вакили Дуг Ломбардий мазкур ҳодиса юзасидан изоҳ бериш сўровига жавоб бермади. Ҳозирда жабрланган компаниялар ва хавфсизлик мутахассислари киберҳужум оқибатларини бартараф этиш ҳамда мижозлар хавфсизлигини таъминлаш бўйича тезкор чора-тадбирларни амалга оширмоқда.
…