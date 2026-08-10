Клавиё хавфсизлик хатоси туфайли фойдаланувчилар пароллари сизиб чиққани аниқланди
Клавиё рўйхатдан ўтиш формасидаги созлаш хатоси туфайли янги мижозларнинг пароллари, электрон почта манзиллари ва бошқа маълумотларини учинчи томон рекламачиларига тасодифан узатиб келган. Мелурна тадқиқотчиси Сам Жадали аниқлашича, хатолик камида 2024-йил февралидан 2025-йил ноябригача давом этган ва маълумотлар Facebook, Google, Microsoft, LinkedIn, ҲубSpot ҳамда Х платформаларига юборилган.
Маркетинг технологиялари соҳасидаги йирик компания саналган Клавиё ўзининг рўйхатдан ўтиш формасидаги созлаш хатолиги сабабли янги мижозларнинг махфий маълумотлари, жумладан пароллари ва электрон почта манзилларини учинчи томон рекламачиларига тасодифан улашиб келгани маълум бўлди. TechCrunch нашри тарқатган хабарга кўра, мазкур носозлик оммавий ахборот воситалари ва мутахассислар эътиборини тортиб, рақамли хавфсизлик борасидаги жиддий муаммоларни яна бир бор кун тартибига олиб чиқди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Мелурна киберхавфсизлик стартапи асосчиларидан бири ва тадқиқотчи Сам Жадали аниқлаганидек, Клавиё веб-сайтидаги рўйхатдан ўтиш формаси камида 2024-йил февралидан 2025-йил ноябригача, эҳтимол ундан ҳам узоқроқ муддат давомида нотўғри созланган ҳолатда ишлаган. Ушбу вақт оралиғида сайтда рўйхатдан ўтган фойдаланувчиларнинг маълумотлари сайтга ўрнатилган турли учинчи томон трекерлари ва реклама гигантларига узатиб юборилгани аниқланган.
Trekерлар орқали сизиб чиққан маълумотларТадқиқотчиларнинг таъкидлашича, хавфсизлик бўшлиғи орқали нафақат фойдаланувчининг электрон почтаси ва пароли, балки компания номи, веб-сайт манзили ҳамда телефон рақамлари каби қимматли маълумотлар ҳам ошкор бўлиб кетган. ixbt.com ва TechCrunch маълумотларига кўра, бу каби махфий маълумотлар Facebook, Google, Microsoft ва унинг шўъба корхонаси бўлган LinkedIn, шунингдек ҲубSpot ҳамда Х ижтимоий тармоқи каби йирик технологик ва маркетинг платформаларига бориб тушган.
Бостон шаҳрида жойлашган Клавиё маркетинг гиганти ўзининг 205 мингдан ортиқ тўловчи мижозларига электрон почта, матнли хабарлар ва бошқа каналлар орқали реклама кампанияларини бошқаришда ёрдам беради. Компания расмий веб-сайтидаги маълумотларга таянилса, тизим етти миллиарддан ортиқ мижозлар профилларини бошқаради. Ушбу кўлам маълумотлар сизиб чиқиши хавфи қанчалик улкан бўлиши мумкинлигини кўрсатади.
Компаниянинг расмий муносабати ва хавфсизлик чоралариМелурна стартапи вакиллари ўз топилмаларини Лас-Вегасдаги Деф Кон хавфсизлик конференциясида тақдим этишидан аввал TechCrunch нашри билан бўлишишган. Шундан сўнг Клавиё раҳбарияти веб-сайтдаги хатолик бартараф этилганини тасдиқлаган. Бироқ йиллар давомида содир бўлган ушбу ҳолатдан қанча фойдаланувчи жабр кўргани ва захира логлари қанча муддат сақланиши ҳақидаги саволлар очиқлигича қолмоқда.
Клавиё матбуот котиби Даниелле Занатта TechCrunch нашрига берган интервюсида мажум носозлик «иловани созлаш муаммоси» туфайли келиб чиққанини билдирган. Унинг сўзларига кўра, мавжуд фаол логларга таянилса, жабрлангани аниқланган шахслар сони 200 нафардан камроқни ташкил этади. Бироқ компания логлар қанча вақт сақланиши ёки хатолик аслида қачондан буён фаол бўлганини ошкор қилишдан бош тортган.
Мутахассисларнинг эслатишича, ушбу ҳодиса веб-сайтларга ўрнатиладиган «пикселлар» деб номланувчи учинчи томон трекерлари ҳимоя воситалари, масалан, ад-блоккерлар ишлатилмаганда қанчалик хавф туғдириши мумкинлигини яна бир бор исботлади. Сўнгги йилларда айнан нотўғри созланган трекерлар туфайли кўплаб компаниялар маълумотлар сизиб чиқиши ҳақида хабар беришга мажбур бўлган ва регуляторлар томонидан жиддий чоралар кўрилган.
…