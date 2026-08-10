Клавиё хавфсизлик хатоси туфайли фойдаланувчилар пароллари сизиб чиққани аниқланди

·34·Техно
Клавиё хавфсизлик хатоси туфайли фойдаланувчилар пароллари сизиб чиққани аниқланди
Қисқача

Клавиё рўйхатдан ўтиш формасидаги созлаш хатоси туфайли янги мижозларнинг пароллари, электрон почта манзиллари ва бошқа маълумотларини учинчи томон рекламачиларига тасодифан узатиб келган. Мелурна тадқиқотчиси Сам Жадали аниқлашича, хатолик камида 2024-йил февралидан 2025-йил ноябригача давом этган ва маълумотлар Facebook, Google, Microsoft, LinkedIn, ҲубSpot ҳамда Х платформаларига юборилган.

Маркетинг технологиялари соҳасидаги йирик компания саналган Клавиё ўзининг рўйхатдан ўтиш формасидаги созлаш хатолиги сабабли янги мижозларнинг махфий маълумотлари, жумладан пароллари ва электрон почта манзилларини учинчи томон рекламачиларига тасодифан улашиб келгани маълум бўлди. TechCrunch нашри тарқатган хабарга кўра, мазкур носозлик оммавий ахборот воситалари ва мутахассислар эътиборини тортиб, рақамли хавфсизлик борасидаги жиддий муаммоларни яна бир бор кун тартибига олиб чиқди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Мелурна киберхавфсизлик стартапи асосчиларидан бири ва тадқиқотчи Сам Жадали аниқлаганидек, Клавиё веб-сайтидаги рўйхатдан ўтиш формаси камида 2024-йил февралидан 2025-йил ноябригача, эҳтимол ундан ҳам узоқроқ муддат давомида нотўғри созланган ҳолатда ишлаган. Ушбу вақт оралиғида сайтда рўйхатдан ўтган фойдаланувчиларнинг маълумотлари сайтга ўрнатилган турли учинчи томон трекерлари ва реклама гигантларига узатиб юборилгани аниқланган.

Trekерлар орқали сизиб чиққан маълумотлар

Тадқиқотчиларнинг таъкидлашича, хавфсизлик бўшлиғи орқали нафақат фойдаланувчининг электрон почтаси ва пароли, балки компания номи, веб-сайт манзили ҳамда телефон рақамлари каби қимматли маълумотлар ҳам ошкор бўлиб кетган. ixbt.com ва TechCrunch маълумотларига кўра, бу каби махфий маълумотлар Facebook, Google, Microsoft ва унинг шўъба корхонаси бўлган LinkedIn, шунингдек ҲубSpot ҳамда Х ижтимоий тармоқи каби йирик технологик ва маркетинг платформаларига бориб тушган.

Бостон шаҳрида жойлашган Клавиё маркетинг гиганти ўзининг 205 мингдан ортиқ тўловчи мижозларига электрон почта, матнли хабарлар ва бошқа каналлар орқали реклама кампанияларини бошқаришда ёрдам беради. Компания расмий веб-сайтидаги маълумотларга таянилса, тизим етти миллиарддан ортиқ мижозлар профилларини бошқаради. Ушбу кўлам маълумотлар сизиб чиқиши хавфи қанчалик улкан бўлиши мумкинлигини кўрсатади.

Компаниянинг расмий муносабати ва хавфсизлик чоралари

Мелурна стартапи вакиллари ўз топилмаларини Лас-Вегасдаги Деф Кон хавфсизлик конференциясида тақдим этишидан аввал TechCrunch нашри билан бўлишишган. Шундан сўнг Клавиё раҳбарияти веб-сайтдаги хатолик бартараф этилганини тасдиқлаган. Бироқ йиллар давомида содир бўлган ушбу ҳолатдан қанча фойдаланувчи жабр кўргани ва захира логлари қанча муддат сақланиши ҳақидаги саволлар очиқлигича қолмоқда.

Клавиё матбуот котиби Даниелле Занатта TechCrunch нашрига берган интервюсида мажум носозлик «иловани созлаш муаммоси» туфайли келиб чиққанини билдирган. Унинг сўзларига кўра, мавжуд фаол логларга таянилса, жабрлангани аниқланган шахслар сони 200 нафардан камроқни ташкил этади. Бироқ компания логлар қанча вақт сақланиши ёки хатолик аслида қачондан буён фаол бўлганини ошкор қилишдан бош тортган.

Мутахассисларнинг эслатишича, ушбу ҳодиса веб-сайтларга ўрнатиладиган «пикселлар» деб номланувчи учинчи томон трекерлари ҳимоя воситалари, масалан, ад-блоккерлар ишлатилмаганда қанчалик хавф туғдириши мумкинлигини яна бир бор исботлади. Сўнгги йилларда айнан нотўғри созланган трекерлар туфайли кўплаб компаниялар маълумотлар сизиб чиқиши ҳақида хабар беришга мажбур бўлган ва регуляторлар томонидан жиддий чоралар кўрилган.

КлавиёКиберхавфсизликМаълумотлар Сизиб ЧиқишиТехнологияХавфсизлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сила компанияси АҚШ Pentagonидан 1,4 миллиард доллар кредит олдиСила компанияси АҚШ Pentagonидан 1,4 миллиард доллар кредит олдиБугун, 20:29Арчер авиакомпанияси собиқ рақиби Виск Аэрўни сотиб олдиАрчер авиакомпанияси собиқ рақиби Виск Аэрўни сотиб олдиБугун, 20:21Россия шаҳарларида шаҳар автотураргоҳларини Yandex иловалари орқали тўлаш имкони яратилдиРоссия шаҳарларида шаҳар автотураргоҳларини Yandex иловалари орқали тўлаш имкони яратилдиБугун, 19:57Хитойда Лонг Марч 7A ракетаси ҳалокатга учрадиХитойда Лонг Марч 7A ракетаси ҳалокатга учрадиБугун, 19:24Сева Логистикс киберҳужумга учради ва бу бутун дунё бўйлаб тармоқларга таъсир қилдиСева Логистикс киберҳужумга учради ва бу бутун дунё бўйлаб тармоқларга таъсир қилдиБугун, 19:21Google Play дўконида илк рақобатчи иловалар каталоги пайдо бўлдиGoogle Play дўконида илк рақобатчи иловалар каталоги пайдо бўлдиБугун, 18:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди