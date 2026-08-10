Жереми Бога Керим Алажбеговикнинг иқтидорини юқори баҳолади

·23·Спорт
Жереми Бога Керим Алажбеговикнинг иқтидорини юқори баҳолади
Қисқача

Ювентус ҳужумчиси Жереми Бога янги жамоадоши Керим Алажбеговикнинг техникаси ва кутилмаган ҳаракатларини юқори баҳолади. Бога Австралиянинг Перт шаҳрида Палермо жамоасига қарши ўртоқлик учрашуви олдидан Sky телеканалига берган интервюсида Алажбеговикни YouTubeдаги ўйин видеолари орқали аввалдан таниганини айтди. Унинг фикрича, бошқалар қила олмайдиган ишларни бажаришга қодир ижодкор футболчи Ювентусга етишмаётган ва керак бўлган сифатни таъминлайди.

Туриннинг Ювентус клуби ҳужумчиси Жереми Бога жамоанинг янги аъзоси Керим Алажбеговикнинг ўйин услуби ва унинг майдондаги ҳаракатлари ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Бу ҳақда GOAL.com хабар берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум бўлишича, Ювентус футболчиси Австралиянинг Перт шаҳрида Палермо жамоасига қарши ўтказиладиган ўртоқлик учратуви олдидан Sky телеканалига интервю берган. Суҳбат чоғида жамоанинг сўнгги трансферларидан бири бўлган ёш иқтидорга алоҳида эътибор қаратилди.

YouTube орқали танишув

Боганинг таъкидлашича, у ижтимоий тармоқлар ва видеохизматларни фаол кузатиб боради ҳамда янги жамоадошининг имкониятларидан аввалдан хабардор бўлган. Унинг сўзларига кўра, интернетдаги лавҳалар орқали Алажбеговикнинг техникаси ва маҳорати билан олдиндан танишиб чиққан.

«Мен ўйин видеоларини кўп томоша қиладиган инсонман, шунинг учун уни олдиндан танир эдим. Унинг баъзи маҳоратларини YouTube'да кўриб чиққандим», — дейди Жереми Бога.

Олдиндан кутилган хусусият

Франциялик футболчи ёш жамоадошининг ўйинига юқори баҳо бериб, унинг майдондаги олдиндан айтиб бўлмас ҳаракатлари жамоага катта фойда келтиришини таъкидлади. Боганинг фикрича, бундай ижодкор футболчилар ҳозирги кунда ҳар қандай клуб учун муҳим аҳамият касб этади.

«Менга айнан мана шундай турдаги футболчилар жуда ёқади, чунки у ўта кутилмаган ҳаракатларни амалга ошира олади. У бошқалар қила олмайдиган ишларни бажаришга қодир. Ўйлашимча, бу бизга етишмаётган ва айнан керак бўлган сифатдир», — дея қўшимча қилди ҳужумчи.

Мазкур фикрлар мавсумолди тайёргарлик жараёнида туринликлар сафида муҳит нақадар ижобий эканини ва янги келган футболчилар жамоага тезда мослашиб бораётганини кўрсатади.

ЖувентусЖеремие БогаКерим АлажбеговикСерие АФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хулиан Альварес Атлетико сафига қайтди ва тиббий кўрикдан ўтдиХулиан Альварес Атлетико сафига қайтди ва тиббий кўрикдан ўтдиБугун, 19:51Пари Сен-Жермен Ферран Торрес трансферини якунлашга яқин турибдиПари Сен-Жермен Ферран Торрес трансферини якунлашга яқин турибдиБугун, 19:34Девид Раянинг ўзига хослиги нимада? Мутахассис фикриДевид Раянинг ўзига хослиги нимада? Мутахассис фикриБугун, 18:55Ювентус устози Лучано Спаллетти трансфер режаларини маълум қилдиЮвентус устози Лучано Спаллетти трансфер режаларини маълум қилдиБугун, 18:52Атлетико Мадрид Матиас Фернандес-Пардо учун расмий таклиф киритдиАтлетико Мадрид Матиас Фернандес-Пардо учун расмий таклиф киритдиБугун, 18:37Манчестер Юнайтед Эндрик учун курашга қўшилиши керакМанчестер Юнайтед Эндрик учун курашга қўшилиши керакБугун, 18:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)