Жереми Бога Керим Алажбеговикнинг иқтидорини юқори баҳолади
Ювентус ҳужумчиси Жереми Бога янги жамоадоши Керим Алажбеговикнинг техникаси ва кутилмаган ҳаракатларини юқори баҳолади. Бога Австралиянинг Перт шаҳрида Палермо жамоасига қарши ўртоқлик учрашуви олдидан Sky телеканалига берган интервюсида Алажбеговикни YouTubeдаги ўйин видеолари орқали аввалдан таниганини айтди. Унинг фикрича, бошқалар қила олмайдиган ишларни бажаришга қодир ижодкор футболчи Ювентусга етишмаётган ва керак бўлган сифатни таъминлайди.
Туриннинг Ювентус клуби ҳужумчиси Жереми Бога жамоанинг янги аъзоси Керим Алажбеговикнинг ўйин услуби ва унинг майдондаги ҳаракатлари ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Бу ҳақда GOAL.com хабар берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум бўлишича, Ювентус футболчиси Австралиянинг Перт шаҳрида Палермо жамоасига қарши ўтказиладиган ўртоқлик учратуви олдидан Sky телеканалига интервю берган. Суҳбат чоғида жамоанинг сўнгги трансферларидан бири бўлган ёш иқтидорга алоҳида эътибор қаратилди.
YouTube орқали танишувБоганинг таъкидлашича, у ижтимоий тармоқлар ва видеохизматларни фаол кузатиб боради ҳамда янги жамоадошининг имкониятларидан аввалдан хабардор бўлган. Унинг сўзларига кўра, интернетдаги лавҳалар орқали Алажбеговикнинг техникаси ва маҳорати билан олдиндан танишиб чиққан.
«Мен ўйин видеоларини кўп томоша қиладиган инсонман, шунинг учун уни олдиндан танир эдим. Унинг баъзи маҳоратларини YouTube'да кўриб чиққандим», — дейди Жереми Бога.
Олдиндан кутилган хусусиятФранциялик футболчи ёш жамоадошининг ўйинига юқори баҳо бериб, унинг майдондаги олдиндан айтиб бўлмас ҳаракатлари жамоага катта фойда келтиришини таъкидлади. Боганинг фикрича, бундай ижодкор футболчилар ҳозирги кунда ҳар қандай клуб учун муҳим аҳамият касб этади.
«Менга айнан мана шундай турдаги футболчилар жуда ёқади, чунки у ўта кутилмаган ҳаракатларни амалга ошира олади. У бошқалар қила олмайдиган ишларни бажаришга қодир. Ўйлашимча, бу бизга етишмаётган ва айнан керак бўлган сифатдир», — дея қўшимча қилди ҳужумчи.
Мазкур фикрлар мавсумолди тайёргарлик жараёнида туринликлар сафида муҳит нақадар ижобий эканини ва янги келган футболчилар жамоага тезда мослашиб бораётганини кўрсатади.
…