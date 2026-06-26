Россиялик хакерлар Jaguar Land Rover компаниясига 2,5 миллиард доллар зарар етказди

·0·Техно
Россиялик хакерлар Jaguar Land Rover компаниясига 2,5 миллиард доллар зарар етказди

Буюк Британиянинг энг йирик иш берувчиларидан бири ва автомобил саноати гиганти ҳисобланган Jaguar Land Rover (JLR) ўтган йили мисли кўрилмаган киберҳужумга дучор бўлган эди. Ушбу хакерлик ҳужуми натижасида заводларда ишлаб чиқариш ойлаб тўхтаб қолди ва мамлакат иқтисодиётига жиддий зарба берилди. Сўнгги маълумотларга кўра, мазкур кенг кўламли жиноят ортида россиялик хакерлар тургани аниқланди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Те Нев Ёрк Times нашрининг терговга яқин манбаларга таяниб хабар беришича, киберҳужум етказган зарар кўлами шунчалик юқори бўлганки, Буюк Британия ҳукумати компанияни инқироздан қутқариб қолиш учун 1,5 миллиард фунт стерлинг (тахминан 2 миллиард доллар) миқдорида молиявий ёрдам ажратишга мажбур бўлган. Умумий ҳисобда ушбу хакерлик ҳаракати Британия иқтисодиётига 2,5 миллиард долларга тушган.

Тергов тафсилотлари ва кибержосуслик излари

Узоқ вақт давомида ушбу ҳужумни ким амалга оширгани ҳақида турли тахминлар мавжуд эди. Ҳозирда аниқланишича, Microsoft мутахассислари россиялик хакерлар гуруҳини кузатиб боришган ва JLR раҳбариятини жиноятчиларнинг шахси борасида огоҳлантиришган. Бироқ, хакерларнинг бевосита Россия ҳукумати топшириғи билан ҳаракат қилгани ёки шунчаки давлат томонидан кўз юмилган жиноий гуруҳ эканлиги ҳозирча тўлиқ ойдинлашмаган.

Мазкур мураккаб ишни ўрганишда дунёнинг етакчи махсус хизматлари ва технологик компаниялари бирлашди. Хусусан, АҚШ Федерал қидирув бюроси (FBI), Британия Миллий жиноятчиликка қарши кураш агентлиги, Google таркибидаги Мандиант бўлинмаси ҳамда Пало Алто Нетворкс каби киберхавфсизлик гигантлари тергов жараёнида иштирок этган.

Кутилмаган "меҳмон" ва киберхавфсизлик дарслари

Тергов давомида кутилмаган ҳолат юзага келди: Jaguar Land Rover тармоқларига фақат россияликлар бузиб кирмагани маълум бўлди. Киберхавфсизлик оламида камдан-кам учрайдиган ҳолат юз бериб, компания тизимларида иорданиялик "Рей" тахаллуси остидаги яна бир хакер ҳам ўз изини қолдирган. Бу эса йирик корпорацияларнинг рақамли ҳимоя тизими нақадар заиф бўлиши мумкинлигини кўрсатиб берди.

Ушбу воқеа глобал автомобил саноати ва стратегик корхоналар учун жиддий огоҳлантириш бўлди. Замонавий дунёда киберҳужумлар нафақат маълумот ўғирлаш, балки бутун бошли давлат иқтисодиётини силкитиб қўядиган қуролга айланиб бормоқда. Ўзбекистон каби рақамлаштириш жараёни жадал кетаётган давлатлар учун ҳам йирик саноат объектларининг киберҳимоясини кучайтириш стратегик аҳамиятга эга эканлиги ушбу мисолда яққол кўринади.

Ҳозирда Jaguar Land Rover ўз фаолиятини тиклаган бўлса-да, киберҳужум оқибатлари ва хавфсизлик протоколларини қайта кўриб чиқиш жараёни давом этмоқда. Россиялик хакерлар гуруҳи билан боғлиқ дипломатик ва ҳуқуқий масалалар эса халқаро миқёсда муҳокама қилинаётган мавзулардан бири бўлиб қолмоқда.

Jaguar Land RoverКиберхавфсизликХакерларMicrosoftРоссия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NVIDIA ҳукмронлиги хавф остидами: Нега йирик техногигантлар ўз чипларини яратмоқда?NVIDIA ҳукмронлиги хавф остидами: Нега йирик техногигантлар ўз чипларини яратмоқда?Бугун, 22:51Tesla компанияси ФСД тизими билан боғлиқ ўлим ҳолати бўйича судлашувни якунладиTesla компанияси ФСД тизими билан боғлиқ ўлим ҳолати бўйича судлашувни якунладиБугун, 21:54Asus дунёдаги энг қиммат мини-компьютерини тақдим этди: Нархи электромобил билан тенгAsus дунёдаги энг қиммат мини-компьютерини тақдим этди: Нархи электромобил билан тенгБугун, 21:27Сунъий интеллект пойгасида янги давр: АҚШ ҳукумати GPT-5.6 ва бошқа моделларни назоратга олмоқдаСунъий интеллект пойгасида янги давр: АҚШ ҳукумати GPT-5.6 ва бошқа моделларни назоратга олмоқдаБугун, 21:25TikTok шунчаки ижтимоий тармоқ бўлишдан тўхтамоқда: Платформа “супер илова”га айланадиTikTok шунчаки ижтимоий тармоқ бўлишдан тўхтамоқда: Платформа “супер илова”га айланадиБугун, 21:22Хпризе асосчиси глобал кузатув тарафдори: "Одамлар кузатилганда ўзини яхши тутади"Хпризе асосчиси глобал кузатув тарафдори: "Одамлар кузатилганда ўзини яхши тутади"Бугун, 20:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди