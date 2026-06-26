Россиялик хакерлар Jaguar Land Rover компаниясига 2,5 миллиард доллар зарар етказди
Буюк Британиянинг энг йирик иш берувчиларидан бири ва автомобил саноати гиганти ҳисобланган Jaguar Land Rover (JLR) ўтган йили мисли кўрилмаган киберҳужумга дучор бўлган эди. Ушбу хакерлик ҳужуми натижасида заводларда ишлаб чиқариш ойлаб тўхтаб қолди ва мамлакат иқтисодиётига жиддий зарба берилди. Сўнгги маълумотларга кўра, мазкур кенг кўламли жиноят ортида россиялик хакерлар тургани аниқланди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Те Нев Ёрк Times нашрининг терговга яқин манбаларга таяниб хабар беришича, киберҳужум етказган зарар кўлами шунчалик юқори бўлганки, Буюк Британия ҳукумати компанияни инқироздан қутқариб қолиш учун 1,5 миллиард фунт стерлинг (тахминан 2 миллиард доллар) миқдорида молиявий ёрдам ажратишга мажбур бўлган. Умумий ҳисобда ушбу хакерлик ҳаракати Британия иқтисодиётига 2,5 миллиард долларга тушган.
Тергов тафсилотлари ва кибержосуслик излариУзоқ вақт давомида ушбу ҳужумни ким амалга оширгани ҳақида турли тахминлар мавжуд эди. Ҳозирда аниқланишича, Microsoft мутахассислари россиялик хакерлар гуруҳини кузатиб боришган ва JLR раҳбариятини жиноятчиларнинг шахси борасида огоҳлантиришган. Бироқ, хакерларнинг бевосита Россия ҳукумати топшириғи билан ҳаракат қилгани ёки шунчаки давлат томонидан кўз юмилган жиноий гуруҳ эканлиги ҳозирча тўлиқ ойдинлашмаган.
Мазкур мураккаб ишни ўрганишда дунёнинг етакчи махсус хизматлари ва технологик компаниялари бирлашди. Хусусан, АҚШ Федерал қидирув бюроси (FBI), Британия Миллий жиноятчиликка қарши кураш агентлиги, Google таркибидаги Мандиант бўлинмаси ҳамда Пало Алто Нетворкс каби киберхавфсизлик гигантлари тергов жараёнида иштирок этган.
Кутилмаган "меҳмон" ва киберхавфсизлик дарслариТергов давомида кутилмаган ҳолат юзага келди: Jaguar Land Rover тармоқларига фақат россияликлар бузиб кирмагани маълум бўлди. Киберхавфсизлик оламида камдан-кам учрайдиган ҳолат юз бериб, компания тизимларида иорданиялик "Рей" тахаллуси остидаги яна бир хакер ҳам ўз изини қолдирган. Бу эса йирик корпорацияларнинг рақамли ҳимоя тизими нақадар заиф бўлиши мумкинлигини кўрсатиб берди.
Ушбу воқеа глобал автомобил саноати ва стратегик корхоналар учун жиддий огоҳлантириш бўлди. Замонавий дунёда киберҳужумлар нафақат маълумот ўғирлаш, балки бутун бошли давлат иқтисодиётини силкитиб қўядиган қуролга айланиб бормоқда. Ўзбекистон каби рақамлаштириш жараёни жадал кетаётган давлатлар учун ҳам йирик саноат объектларининг киберҳимоясини кучайтириш стратегик аҳамиятга эга эканлиги ушбу мисолда яққол кўринади.
Ҳозирда Jaguar Land Rover ўз фаолиятини тиклаган бўлса-да, киберҳужум оқибатлари ва хавфсизлик протоколларини қайта кўриб чиқиш жараёни давом этмоқда. Россиялик хакерлар гуруҳи билан боғлиқ дипломатик ва ҳуқуқий масалалар эса халқаро миқёсда муҳокама қилинаётган мавзулардан бири бўлиб қолмоқда.
…