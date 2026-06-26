OpenAI Ҳиндистон бозорини эгаллаш учун Uber раҳбарини ўз жамоасига қўшиб олди

·15·Техно
OpenAI Ҳиндистон бозорини эгаллаш учун Uber раҳбарини ўз жамоасига қўшиб олди

Сунъий интеллект оламининг етакчиси ҳисобланган OpenAI компанияси ўзининг АҚШдан ташқаридаги энг йирик бозори — Ҳиндистонда кенгайиш стратегиясини янги босқичга олиб чиқмоқда. Компания Uber Индиа ва Жанубий Осиё бўйича собиқ президент Прабхджит Сингхни ўзининг Ҳиндистондаги биринчи бошқарувчи директори этиб тайинлади. Бу қадам OpenAI учун стратегик аҳамиятга эга бўлиб, минтақада технологик таъсирни кучайтиришга хизмат қилади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

TechCrunch нашрининг хабар беришича, Сингх жорий йилнинг сентябрь ойидан бошлаб ўз вазифасига киришади. У OpenAI компаниясининг Осиё-Тинч океани минтақаси бўйича директори Киран Манига ҳисобот беради. Янги раҳбарнинг зиммасига истеъмолчилар базасини кенгайтириш, корпоратив мижозларни жалб қилиш, давлат органлари билан тартибга солиш масалаларида ҳамкорлик қилиш ва операцион жараёнларни бошқариш каби муҳим вазифалар юклатилган.

Стратегик инвестициялар ва кенгайиш

OpenAI Ҳиндистонни ўзининг глобал ўсишидаги иккинчи энг муҳим бозор деб ҳисоблайди. Компания ўтган йилнинг август ойида Ню-Деҳлида ўзининг биринчи офисини очган эди. Жорий йилда эса Мумбай ва Бангалор каби йирик технологик хабларда ҳам янги офислар ташкил этилиши режалаштирилган. Прабхджит Сингхнинг тайинланиши компаниянинг минтақадаги кадрлар сиёсати бўйича учинчи йирик юришидир.

Бунгача OpenAI Meta ва Труекаллер компанияларида тажриба орттирган Прагя Мисрани стратегия ва глобал масалалар бўйича раҳбар этиб тайинлаган эди. Шунингдек, Twitter Индиа собиқ раҳбари Риши Жаитли сунъий интеллект сиёсати бўйича ҳукумат билан алоқаларни ўрнатишда маслаҳатчи сифатида жалб қилинган. Бу каби кучли мутахассисларнинг бир нуқтага жамланиши компаниянинг минтақага бўлган жиддий эътиборидан далолат беради.

Ҳиндистон — сунъий интеллект пойгасининг маркази

Ҳиндистон бозори нафақат фойдаланувчилар сони, балки технологик инфратузилма жиҳатидан ҳам жадал ўсиб бормоқда. OpenAI аллақачон мамлакатнинг Релиансе ва Tata Group каби энг йирик конгломератлари билан ҳамкорлик ўрнатган. Компания олий таълим, электрон тижорат ва маълумотлар марказларини қуриш йўналишларида ҳам фаол иш олиб бормоқда. ChatGPT иловасининг ҳиндистонлик фойдаланувчилар орасида оммалашиши бу жараённи янада тезлаштирди.

Ҳозирда OpenAI Ҳиндистонда турли йўналишлар бўйича мутахассисларни ишга олишни давом эттирмоқда. Бўш иш ўринлари рўйхатидан қуйидагилар ўрин олган:

  • AI деплоймент муҳандислари;
  • Дастурчилар тажрибаси бўйича муҳандислар;
  • Маркетинг бўйича етакчи мутахассислар;
  • Ечимлар яратувчи муҳандислар ва ҳамкорлик бўйича директорлар.
АҚШнинг бошқа сунъий интеллект гигантлари ҳам Ҳиндистон бозорини эътибордан четда қолдираётгани йўқ. Масалан, OpenAI'нинг асосий рақобатчиси Anthropic компанияси 2025-йил охирида Бангалорда ўз офисини очди ва Microsoft Индиа собиқ раҳбари Ирина Гоусни ўз жамоасига қўшиб олди. Бир миллиарддан ортиқ интернет фойдаланувчиси ва улкан дастурчилар базасига эга бўлган Ҳиндистон бугунги кунда глобал технологик курашнинг асосий майдонига айланиб улгурди.

OpenAIҲиндистонUberChatGPTСунъий Intelлект
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NASA астрономлари коинотда «ширин пахта» каби юmsҳоқ сайёраларни кашф этдиNASA астрономлари коинотда «ширин пахта» каби юmsҳоқ сайёраларни кашф этдиКеча, 23:53АҚШ ҳукумати OpenAI компаниясининг янги GPT-5.6 моделларини чекладиАҚШ ҳукумати OpenAI компаниясининг янги GPT-5.6 моделларини чекладиКеча, 23:50Telegram клиенти сифатида танилган Телега лойиҳаси 1-июльдан ўз фаолиятини тўхтатадиTelegram клиенти сифатида танилган Телега лойиҳаси 1-июльдан ўз фаолиятини тўхтатадиКеча, 23:23Россиялик хакерлар Jaguar Land Rover компаниясига 2,5 миллиард доллар зарар етказдиРоссиялик хакерлар Jaguar Land Rover компаниясига 2,5 миллиард доллар зарар етказдиКеча, 22:59NVIDIA ҳукмронлиги хавф остидами: Нега йирик техногигантлар ўз чипларини яратмоқда?NVIDIA ҳукмронлиги хавф остидами: Нега йирик техногигантлар ўз чипларини яратмоқда?Кеча, 22:51Tesla компанияси ФСД тизими билан боғлиқ ўлим ҳолати бўйича судлашувни якунладиTesla компанияси ФСД тизими билан боғлиқ ўлим ҳолати бўйича судлашувни якунладиКеча, 21:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди