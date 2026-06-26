OpenAI Ҳиндистон бозорини эгаллаш учун Uber раҳбарини ўз жамоасига қўшиб олди
Сунъий интеллект оламининг етакчиси ҳисобланган OpenAI компанияси ўзининг АҚШдан ташқаридаги энг йирик бозори — Ҳиндистонда кенгайиш стратегиясини янги босқичга олиб чиқмоқда. Компания Uber Индиа ва Жанубий Осиё бўйича собиқ президент Прабхджит Сингхни ўзининг Ҳиндистондаги биринчи бошқарувчи директори этиб тайинлади. Бу қадам OpenAI учун стратегик аҳамиятга эга бўлиб, минтақада технологик таъсирни кучайтиришга хизмат қилади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
TechCrunch нашрининг хабар беришича, Сингх жорий йилнинг сентябрь ойидан бошлаб ўз вазифасига киришади. У OpenAI компаниясининг Осиё-Тинч океани минтақаси бўйича директори Киран Манига ҳисобот беради. Янги раҳбарнинг зиммасига истеъмолчилар базасини кенгайтириш, корпоратив мижозларни жалб қилиш, давлат органлари билан тартибга солиш масалаларида ҳамкорлик қилиш ва операцион жараёнларни бошқариш каби муҳим вазифалар юклатилган.
Стратегик инвестициялар ва кенгайишOpenAI Ҳиндистонни ўзининг глобал ўсишидаги иккинчи энг муҳим бозор деб ҳисоблайди. Компания ўтган йилнинг август ойида Ню-Деҳлида ўзининг биринчи офисини очган эди. Жорий йилда эса Мумбай ва Бангалор каби йирик технологик хабларда ҳам янги офислар ташкил этилиши режалаштирилган. Прабхджит Сингхнинг тайинланиши компаниянинг минтақадаги кадрлар сиёсати бўйича учинчи йирик юришидир.
Бунгача OpenAI Meta ва Труекаллер компанияларида тажриба орттирган Прагя Мисрани стратегия ва глобал масалалар бўйича раҳбар этиб тайинлаган эди. Шунингдек, Twitter Индиа собиқ раҳбари Риши Жаитли сунъий интеллект сиёсати бўйича ҳукумат билан алоқаларни ўрнатишда маслаҳатчи сифатида жалб қилинган. Бу каби кучли мутахассисларнинг бир нуқтага жамланиши компаниянинг минтақага бўлган жиддий эътиборидан далолат беради.
Ҳиндистон — сунъий интеллект пойгасининг марказиҲиндистон бозори нафақат фойдаланувчилар сони, балки технологик инфратузилма жиҳатидан ҳам жадал ўсиб бормоқда. OpenAI аллақачон мамлакатнинг Релиансе ва Tata Group каби энг йирик конгломератлари билан ҳамкорлик ўрнатган. Компания олий таълим, электрон тижорат ва маълумотлар марказларини қуриш йўналишларида ҳам фаол иш олиб бормоқда. ChatGPT иловасининг ҳиндистонлик фойдаланувчилар орасида оммалашиши бу жараённи янада тезлаштирди.
Ҳозирда OpenAI Ҳиндистонда турли йўналишлар бўйича мутахассисларни ишга олишни давом эттирмоқда. Бўш иш ўринлари рўйхатидан қуйидагилар ўрин олган:
- AI деплоймент муҳандислари;
- Дастурчилар тажрибаси бўйича муҳандислар;
- Маркетинг бўйича етакчи мутахассислар;
- Ечимлар яратувчи муҳандислар ва ҳамкорлик бўйича директорлар.
…