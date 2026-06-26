Telegram клиенти сифатида танилган Телега лойиҳаси 1-июльдан ўз фаолиятини тўхтатади

·14·Техно
Telegram клиенти сифатида танилган Телега лойиҳаси 1-июльдан ўз фаолиятини тўхтатади

Россиялик дастурчилар томонидан яратилган ва Telegram мессенжерининг муқобил клиенти сифатида фаолият юритган Телега иловаси расман ёпилмоқда. Лойиҳа жамоаси эълон қилган расмий баёнотга кўра, сервис 2024-йилнинг 1-июльидан бошлаб ўз ишини бутунлай тўхтатади. Ушбу қарор платформани ривожлантиришда юзага келган қатор техник ва ҳуқуқий тўсиқлар натижасида қабул қилинган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Дастурчиларнинг таъкидлашича, лойиҳани янада кенгайтириш ва такомиллаштириш имкониятлари ҳозирда нолга тенг. Ixbt.com нашри хабарига кўра, жамоа учинчи томон иловаси форматида Telegram экотизимининг барча талабларига жавоб бериш ва тўлиқ локализацияни таъминлаш имконсиз эканлигини тан олган. Бу эса фойдаланувчилар учун сервис сифатини кафолатлашда қийинчиликлар туғдирган.

Технологик чекловлар ва App Store муаммоси

Лойиҳа ёпилишининг асосий сабабларидан бири сифатида йирик технологик платформалар томонидан ўрнатилган чекловлар кўрсатилмоқда. Хусусан, Телега иловасининг Apple компаниясига тегишли App Store дўконидан олиб ташланиши лойиҳа аудиториясининг ўсишига ва мавжуд фойдаланувчиларга хизмат кўрсатишга жиддий зарба бўлган. Бундай шароитда иловани қўллаб-қувватлаш иқтисодий ва техник жиҳатдан самарасиз деб топилди.

Шуни таъкидлаш жоизки, Telegram экотизимида кўплаб норасмий мижозлар мавжуд бўлса-да, уларнинг аксарияти хавфсизлик ва муаллифлик ҳуқуқи масалаларида доимий босим остида қолмоқда. Телега лойиҳаси ҳам айнан мана шундай қатъий сиёсат қурбонига айланган навбатдаги сервис бўлди. Илова ўз вақтида фойдаланувчиларга қўшимча функциялар ва ўзига хос интерфейс таклиф қилиши билан ажралиб турган эди.

Телега Plus пуллик обунасига эга бўлган фойдаланувчилар учун хушхабар бор: дастурчилар барча сарфланган маблағларни қайтариб беришга вада беришди. Ҳозирда маблағларни қайтариш механизми устида иш олиб борилмоқда. Тўловларни қайтариш тартиби ва аниқ муддатлари яқин кунларда лойиҳанинг расмий каналлари орқали эълон қилиниши кутилмоқда.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар орасида ҳам Telegram мессенжерининг муқобил иловалари жуда оммабоп ҳисобланади. Бироқ, Телега каби лойиҳаларнинг ёпилиши учинчи томон дастурларидан фойдаланишда хавфсизлик ва барқарорлик масаласи нақадар муҳимлигини яна бир бор эслатиб қўймоқда. Мутахассислар шахсий маълумотлар хавфсизлиги учун ҳар доим расмий Telegram иловасидан фойдаланишни тавсия этадилар.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Телега лойиҳасининг якунланиши мессенжерлар бозоридаги рақобат ва платформалараро муносабатларнинг мураккаблигини кўрсатади. 1-июльдан бошлаб ушбу илова орқали хабар алмашиш имконияти бутунлай йўқолади ва фойдаланувчилар бошқа муқобил вариантларга ёки расмий мижозга ўтишларига тўғри келади.

ТелегаTelegramМессенгерApp StoreТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NASA астрономлари коинотда «ширин пахта» каби юmsҳоқ сайёраларни кашф этдиNASA астрономлари коинотда «ширин пахта» каби юmsҳоқ сайёраларни кашф этдиКеча, 23:53АҚШ ҳукумати OpenAI компаниясининг янги GPT-5.6 моделларини чекладиАҚШ ҳукумати OpenAI компаниясининг янги GPT-5.6 моделларини чекладиКеча, 23:50OpenAI Ҳиндистон бозорини эгаллаш учун Uber раҳбарини ўз жамоасига қўшиб олдиOpenAI Ҳиндистон бозорини эгаллаш учун Uber раҳбарини ўз жамоасига қўшиб олдиКеча, 23:24Россиялик хакерлар Jaguar Land Rover компаниясига 2,5 миллиард доллар зарар етказдиРоссиялик хакерлар Jaguar Land Rover компаниясига 2,5 миллиард доллар зарар етказдиКеча, 22:59NVIDIA ҳукмронлиги хавф остидами: Нега йирик техногигантлар ўз чипларини яратмоқда?NVIDIA ҳукмронлиги хавф остидами: Нега йирик техногигантлар ўз чипларини яратмоқда?Кеча, 22:51Tesla компанияси ФСД тизими билан боғлиқ ўлим ҳолати бўйича судлашувни якунладиTesla компанияси ФСД тизими билан боғлиқ ўлим ҳолати бўйича судлашувни якунладиКеча, 21:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди