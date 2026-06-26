Telegram клиенти сифатида танилган Телега лойиҳаси 1-июльдан ўз фаолиятини тўхтатади
Россиялик дастурчилар томонидан яратилган ва Telegram мессенжерининг муқобил клиенти сифатида фаолият юритган Телега иловаси расман ёпилмоқда. Лойиҳа жамоаси эълон қилган расмий баёнотга кўра, сервис 2024-йилнинг 1-июльидан бошлаб ўз ишини бутунлай тўхтатади. Ушбу қарор платформани ривожлантиришда юзага келган қатор техник ва ҳуқуқий тўсиқлар натижасида қабул қилинган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Дастурчиларнинг таъкидлашича, лойиҳани янада кенгайтириш ва такомиллаштириш имкониятлари ҳозирда нолга тенг. Ixbt.com нашри хабарига кўра, жамоа учинчи томон иловаси форматида Telegram экотизимининг барча талабларига жавоб бериш ва тўлиқ локализацияни таъминлаш имконсиз эканлигини тан олган. Бу эса фойдаланувчилар учун сервис сифатини кафолатлашда қийинчиликлар туғдирган.
Технологик чекловлар ва App Store муаммосиЛойиҳа ёпилишининг асосий сабабларидан бири сифатида йирик технологик платформалар томонидан ўрнатилган чекловлар кўрсатилмоқда. Хусусан, Телега иловасининг Apple компаниясига тегишли App Store дўконидан олиб ташланиши лойиҳа аудиториясининг ўсишига ва мавжуд фойдаланувчиларга хизмат кўрсатишга жиддий зарба бўлган. Бундай шароитда иловани қўллаб-қувватлаш иқтисодий ва техник жиҳатдан самарасиз деб топилди.
Шуни таъкидлаш жоизки, Telegram экотизимида кўплаб норасмий мижозлар мавжуд бўлса-да, уларнинг аксарияти хавфсизлик ва муаллифлик ҳуқуқи масалаларида доимий босим остида қолмоқда. Телега лойиҳаси ҳам айнан мана шундай қатъий сиёсат қурбонига айланган навбатдаги сервис бўлди. Илова ўз вақтида фойдаланувчиларга қўшимча функциялар ва ўзига хос интерфейс таклиф қилиши билан ажралиб турган эди.
Телега Plus пуллик обунасига эга бўлган фойдаланувчилар учун хушхабар бор: дастурчилар барча сарфланган маблағларни қайтариб беришга вада беришди. Ҳозирда маблағларни қайтариш механизми устида иш олиб борилмоқда. Тўловларни қайтариш тартиби ва аниқ муддатлари яқин кунларда лойиҳанинг расмий каналлари орқали эълон қилиниши кутилмоқда.
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар орасида ҳам Telegram мессенжерининг муқобил иловалари жуда оммабоп ҳисобланади. Бироқ, Телега каби лойиҳаларнинг ёпилиши учинчи томон дастурларидан фойдаланишда хавфсизлик ва барқарорлик масаласи нақадар муҳимлигини яна бир бор эслатиб қўймоқда. Мутахассислар шахсий маълумотлар хавфсизлиги учун ҳар доим расмий Telegram иловасидан фойдаланишни тавсия этадилар.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Телега лойиҳасининг якунланиши мессенжерлар бозоридаги рақобат ва платформалараро муносабатларнинг мураккаблигини кўрсатади. 1-июльдан бошлаб ушбу илова орқали хабар алмашиш имконияти бутунлай йўқолади ва фойдаланувчилар бошқа муқобил вариантларга ёки расмий мижозга ўтишларига тўғри келади.
…