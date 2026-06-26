АҚШ ҳукумати OpenAI компаниясининг янги GPT-5.6 моделларини чеклади

·0·Техно
АҚШ ҳукумати OpenAI компаниясининг янги GPT-5.6 моделларини чеклади

Сунъий интеллект соҳасидаги етакчи OpenAI компанияси ўзининг энг янги ва кучли моделлар авлоди — GPT-5.6 туркумини оммага тақдим этишда кутилмаган тўсиққа дуч келди. АҚШ ҳукуматининг талаби билан ушбу технологиядан фойдаланиш имконияти ҳозирча фақатгина чекланган миқдордаги "ишончли ҳамкорлар" доираси билан чеклаб қўйилди. Бу қарор сунъий интеллект хавфсизлиги ва давлат назорати ўртасидаги баҳсларни янги босқичга олиб чиқди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Янги GPT-5.6 линияси учта асосий моделни ўз ичига олади: компаниянинг энг илғор флагмани ҳисобланган Сол, кундалик вазифалар учун мувозанатлашган Терра ҳамда тезкор ва арзон Луна модели. Гарчи Сол модели OpenAI тарихидаги энг юқори кўрсаткичларга эга бўлса-да, Доналд Трамп администрацияси ушбу учала моделнинг ҳам кенг оммага чиқарилишини вақтинча чеклаб қўйган. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур чекловлар сунъий интеллект тизимлари устидан давлат назоратини кучайтириш сиёсатининг бир қисмидир.

GPT-5.6 имкониятлари ва рақобат

OpenAI вакилларининг таъкидлашича, GPT-5.6 Сол модели дастурлаш, биология ва киберхавфсизлик йўналишларида мисли кўрилмаган натижаларни кўрсатмоқда. Унда мураккаб вазифаларни ечиш учун бир нечта суб-агентларни мувофиқлаштирувчи "ультра" режими жорий этилган. Шунингдек, ушбу модел Anthropic компаниясининг Claude Mythos 5 модели билан рақобатда код ёзиш бўйича юқори натижа қайд этган бўлиб, ресурсларни тежаш борасида ҳам анча самаралироқ экани айтилмоқда.

Ҳукуматнинг бундай аралашуви фақатгина OpenAI билан чекланиб қолмаган. Яқинда Anthropic компанияси ўзининг энг кучли Fable 5 моделини тақдим этганидан сўнг, ҳукумат хорижий фуқароларнинг унга киришини тақиқлашни буюрган эди. Натижада Anthropic моделни бутунлай ўчириб ташлашга мажбур бўлди. Бу каби ҳолатлар технологик компаниялар ва Оқ уй ўртасида тушунмовчиликларни келтириб чиқармоқда.

Давлат назорати ва келажакдаги хавфлар

OpenAI собиқ маслаҳатчиси Деан Баллнинг фикрича, ҳукуматнинг янги моделларни чиқаришдан 30 кун олдин текшириш учун тақдим этиш талаби амалда "мажбурий лицензиялаш" тизимини келтириб чиқармоқда. Унинг огоҳлантиришича, аниқ хавфсизлик стандартлари бўлмаган ҳолда жараёнларнинг чўзилиши АҚШнинг сунъий интеллект пойгасида Хитойдан ортда қолишига ва соҳадаги миллиардлаб долларлик инвестицияларнинг хавф остида қолишига сабаб бўлиши мумкин.

OpenAI жума куни эълон қилган баёнотида ҳукумат билан ҳамкорлик қилаётган бўлса-да, бу ҳолатдан норози эканини яширмади. Компания вакиллари бундай чекловлар доимий нормага айланмаслиги кераклигини таъкидламоқда. Уларнинг фикрича, энг яхши воситаларни фойдаланувчилар, ишлаб чиқувчилар ва кибер-ҳимоячилардан узоқ тутиш технологик тараққиётга тўсқинлик қилади.

Ҳозирда OpenAI киберхавфсизлик бўйича янги тартиб-қоидалар устида ҳукумат билан иш олиб бормоқда. Компания GPT-5.6 моделларининг яқин ҳафталар ичида кенгроқ фойдаланувчилар оммасига тақдим этилишига умид қилмоқда. Бироқ, сунъий интеллектнинг ривожланиши қанчалик давлат назоратида бўлиши кераклиги ҳақидаги масала очиқлигича қолмоқда.

OpenAIChatGPTGPT-5.6Сунъий IntelлектАҚШ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

OpenAI Ҳиндистон бозорини эгаллаш учун Uber раҳбарини ўз жамоасига қўшиб олдиOpenAI Ҳиндистон бозорини эгаллаш учун Uber раҳбарини ўз жамоасига қўшиб олдиКеча, 23:24Telegram клиенти сифатида танилган Телега лойиҳаси 1-июльдан ўз фаолиятини тўхтатадиTelegram клиенти сифатида танилган Телега лойиҳаси 1-июльдан ўз фаолиятини тўхтатадиКеча, 23:23Россиялик хакерлар Jaguar Land Rover компаниясига 2,5 миллиард доллар зарар етказдиРоссиялик хакерлар Jaguar Land Rover компаниясига 2,5 миллиард доллар зарар етказдиКеча, 22:59NVIDIA ҳукмронлиги хавф остидами: Нега йирик техногигантлар ўз чипларини яратмоқда?NVIDIA ҳукмронлиги хавф остидами: Нега йирик техногигантлар ўз чипларини яратмоқда?Кеча, 22:51Tesla компанияси ФСД тизими билан боғлиқ ўлим ҳолати бўйича судлашувни якунладиTesla компанияси ФСД тизими билан боғлиқ ўлим ҳолати бўйича судлашувни якунладиКеча, 21:54Asus дунёдаги энг қиммат мини-компьютерини тақдим этди: Нархи электромобил билан тенгAsus дунёдаги энг қиммат мини-компьютерини тақдим этди: Нархи электромобил билан тенгКеча, 21:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди