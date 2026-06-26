NASA астрономлари коинотда «ширин пахта» каби юmsҳоқ сайёраларни кашф этди
NASA агентлигининг ТEСС (Транситинг Эхопланет Сурвей Сателлите) космик телескопи ёрдамида олиб борилган тадқиқотлар натижасида фанга маълум бўлган энг ғайритабиий экзо-сайёралардан иккитаси аниқланди. ТОИ-791 б ва ТОИ-791 к деб номланган ушбу объектлар ўзининг улкан ҳажми ва фавқулодда паст зичлиги билан олимларни ҳайратга солмоқда. Уларнинг зичлиги деярли «ширин пахта» (сахарная вата) билан тенг экани маълум бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ушбу ноёб сайёралар Қуёшга ўхшаш ТОИ-791 юлдузи атрофида айланади. Мазкур тизим Ер сайёрасидан тахминан 1 113 ёруғлик йили узоқликда жойлашган. Дастлабки маълумотлар транзит усули, яни сайёра юлдуз диски олдидан ўтаётганда ёруғликнинг пасайишини қайд этиш орқали олинди. Кейинги таҳлиллар эса бу объектларнинг физик хусусиятлари коинот ҳақидаги тасаввурларни ўзгартириб юборишини кўрсатди.
Юпитер ҳажмидаги «ҳаво шарлари»ixbt.com маълумотига кўра, ТОИ-791 б сайёраси ўз ўлчамларига кўра Юпитер билан деярли бир хил, бироқ унинг массаси Қуёш тизимидаги энг йирик сайёранинг атиги 3 фоизини ташкил этади. Иккинчи объект — ТОИ-791 к эса диаметри бўйича ҳатто Юпитардан ҳам каттароқ, лекин унинг массаси Юпитер массасининг бор-йўғи 5,9 фоизига тенг. Бундай кўрсаткичлар мазкур сайёраларни замонавий астрономиядаги энг «сийрак» объектлар қаторига қўшади.
NASA Амес тадқиқот маркази маълумотларига кўра, бундай объектларнинг мавжудлиги сайёраларнинг шаклланиши ҳақидаги мавжуд назарий моделларга зид келади. Олимлар ҳозирча қандай қилиб бундай кичик массага эга газ гигантлари улкан атмосферани ушлаб тура олиши мумкинлигини тушунтиришга ҳаракат қилмоқдалар. Бу кашфиёт коинотдаги газ гигантлари биз ўйлагандан кўра хилма-хил бўлиши мумкинлигини исботлайди.
Гравитацион боғлиқлик ва орбитал ҳаракатСайёраларнинг орбиталари ҳам ўзига хос: ТОИ-791 б ўз юлдузи атрофини 139 кунда, ТОИ-791 к эса 232 кунда тўлиқ айланиб чиқади. Бундай узоқ давом этадиган орбиталарни аниқлаш мураккаб жараён бўлиб, узоқ вақт давомида узлуксиз кузатувни талаб қилади. Тизимнинг яна бир диққатга сазовор жиҳати шундаки, бу икки гигант бир-бирига кучли гравитацион таъсир ўтказади.
Оксфорд университети тадқиқотчиси Жорж Дрансфилднинг таъкидлашича, битта юлдуз атрофида бир вақтнинг ўзида иккита «ўта юmsҳоқ» сайёранинг топилиши ноёб ҳодисадир. Бу тизим сайёраларнинг миграцияси ва уларнинг эволюциясини ўрганиш учун ўзига хос лаборатория вазифасини ўтайди. Келажакда ушбу сайёраларнинг атмосфераси кимёвий таркибини ўрганиш орқали уларнинг қандай пайдо бўлгани ҳақида аниқроқ хулосалар чиқариш режалаштирилган.
Ҳозирда олимлар ТОИ-791 тизимидаги бу ғаройиб объектлар орқали газ гигантларининг барқарорлик чегараларини қайта кўриб чиқмоқдалар. Ушбу кашфиёт нафақат астрономия, балки умумий физика қонуниятларининг экзо-сайёралар муҳитида намоён бўлиши борасида янги саволларни ўртага ташламоқда.
…