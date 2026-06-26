NASA астрономлари коинотда «ширин пахта» каби юmsҳоқ сайёраларни кашф этди

·0·Техно
NASA астрономлари коинотда «ширин пахта» каби юmsҳоқ сайёраларни кашф этди

NASA агентлигининг ТEСС (Транситинг Эхопланет Сурвей Сателлите) космик телескопи ёрдамида олиб борилган тадқиқотлар натижасида фанга маълум бўлган энг ғайритабиий экзо-сайёралардан иккитаси аниқланди. ТОИ-791 б ва ТОИ-791 к деб номланган ушбу объектлар ўзининг улкан ҳажми ва фавқулодда паст зичлиги билан олимларни ҳайратга солмоқда. Уларнинг зичлиги деярли «ширин пахта» (сахарная вата) билан тенг экани маълум бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу ноёб сайёралар Қуёшга ўхшаш ТОИ-791 юлдузи атрофида айланади. Мазкур тизим Ер сайёрасидан тахминан 1 113 ёруғлик йили узоқликда жойлашган. Дастлабки маълумотлар транзит усули, яни сайёра юлдуз диски олдидан ўтаётганда ёруғликнинг пасайишини қайд этиш орқали олинди. Кейинги таҳлиллар эса бу объектларнинг физик хусусиятлари коинот ҳақидаги тасаввурларни ўзгартириб юборишини кўрсатди.

Юпитер ҳажмидаги «ҳаво шарлари»

ixbt.com маълумотига кўра, ТОИ-791 б сайёраси ўз ўлчамларига кўра Юпитер билан деярли бир хил, бироқ унинг массаси Қуёш тизимидаги энг йирик сайёранинг атиги 3 фоизини ташкил этади. Иккинчи объект — ТОИ-791 к эса диаметри бўйича ҳатто Юпитардан ҳам каттароқ, лекин унинг массаси Юпитер массасининг бор-йўғи 5,9 фоизига тенг. Бундай кўрсаткичлар мазкур сайёраларни замонавий астрономиядаги энг «сийрак» объектлар қаторига қўшади.

NASA Амес тадқиқот маркази маълумотларига кўра, бундай объектларнинг мавжудлиги сайёраларнинг шаклланиши ҳақидаги мавжуд назарий моделларга зид келади. Олимлар ҳозирча қандай қилиб бундай кичик массага эга газ гигантлари улкан атмосферани ушлаб тура олиши мумкинлигини тушунтиришга ҳаракат қилмоқдалар. Бу кашфиёт коинотдаги газ гигантлари биз ўйлагандан кўра хилма-хил бўлиши мумкинлигини исботлайди.

Гравитацион боғлиқлик ва орбитал ҳаракат

Сайёраларнинг орбиталари ҳам ўзига хос: ТОИ-791 б ўз юлдузи атрофини 139 кунда, ТОИ-791 к эса 232 кунда тўлиқ айланиб чиқади. Бундай узоқ давом этадиган орбиталарни аниқлаш мураккаб жараён бўлиб, узоқ вақт давомида узлуксиз кузатувни талаб қилади. Тизимнинг яна бир диққатга сазовор жиҳати шундаки, бу икки гигант бир-бирига кучли гравитацион таъсир ўтказади.

Оксфорд университети тадқиқотчиси Жорж Дрансфилднинг таъкидлашича, битта юлдуз атрофида бир вақтнинг ўзида иккита «ўта юmsҳоқ» сайёранинг топилиши ноёб ҳодисадир. Бу тизим сайёраларнинг миграцияси ва уларнинг эволюциясини ўрганиш учун ўзига хос лаборатория вазифасини ўтайди. Келажакда ушбу сайёраларнинг атмосфераси кимёвий таркибини ўрганиш орқали уларнинг қандай пайдо бўлгани ҳақида аниқроқ хулосалар чиқариш режалаштирилган.

Ҳозирда олимлар ТОИ-791 тизимидаги бу ғаройиб объектлар орқали газ гигантларининг барқарорлик чегараларини қайта кўриб чиқмоқдалар. Ушбу кашфиёт нафақат астрономия, балки умумий физика қонуниятларининг экзо-сайёралар муҳитида намоён бўлиши борасида янги саволларни ўртага ташламоқда.

NASAТEССЭкзо-сайёраАстрономияКосмос
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ ҳукумати OpenAI компаниясининг янги GPT-5.6 моделларини чекладиАҚШ ҳукумати OpenAI компаниясининг янги GPT-5.6 моделларини чекладиКеча, 23:50OpenAI Ҳиндистон бозорини эгаллаш учун Uber раҳбарини ўз жамоасига қўшиб олдиOpenAI Ҳиндистон бозорини эгаллаш учун Uber раҳбарини ўз жамоасига қўшиб олдиКеча, 23:24Telegram клиенти сифатида танилган Телега лойиҳаси 1-июльдан ўз фаолиятини тўхтатадиTelegram клиенти сифатида танилган Телега лойиҳаси 1-июльдан ўз фаолиятини тўхтатадиКеча, 23:23Россиялик хакерлар Jaguar Land Rover компаниясига 2,5 миллиард доллар зарар етказдиРоссиялик хакерлар Jaguar Land Rover компаниясига 2,5 миллиард доллар зарар етказдиКеча, 22:59NVIDIA ҳукмронлиги хавф остидами: Нега йирик техногигантлар ўз чипларини яратмоқда?NVIDIA ҳукмронлиги хавф остидами: Нега йирик техногигантлар ўз чипларини яратмоқда?Кеча, 22:51Tesla компанияси ФСД тизими билан боғлиқ ўлим ҳолати бўйича судлашувни якунладиTesla компанияси ФСД тизими билан боғлиқ ўлим ҳолати бўйича судлашувни якунладиКеча, 21:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди