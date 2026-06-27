Novaк Джоковик йирик инвестиция компаниясининг маслаҳатчисига айланди

·0·Техно
Novaк Джоковик йирик инвестиция компаниясининг маслаҳатчисига айланди

Дунё теннис афсонаси Novaк Джоковик кутилмаган амплуада намоён бўлди: у АҚШнинг нуфузли Генерал Атлантик хусусий инвестиция компаниясига глобал стратегик маслаҳатчи этиб тайинланди. Бу ҳамкорлик спортчининг нафақат кортдаги маҳоратини, балки унинг бизнес оламидаги нуфузи ва стратегик қарашларини ҳам янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Генерал Атлантик расмий баёнотига кўра, Джоковик компания раҳбарияти, портфел корхоналари ва инвесторлар билан яқиндан ҳамкорлик қилади. У ўзининг кўп йиллик профессионал фаолияти давомида шаклланган етакчилик, чидамлилик ва инновацияларга бўлган ёндашувларини бизнес жараёнларига татбиқ этишга кўмаклашади. Bloomberg нашри хабар беришича, ушбу тайинлов сербиялик теннисчининг Вимбледон турниридаги иштироки арафасида эълон қилинган.

Соғлом турмуш тарзи ва спорт инвестициялари

Джоковикнинг ушбу компания билан ҳамкорлиги тасодифий эмас. Sportчи сўнгги йилларда соғлом турмуш тарзи ва веллнесс йўналишидаги стартапларга фаол сармоя киритиб келмоқда. Хусусан, у 2023-йилда Ватердроп брендига инвестиция киритган бўлса, 2024-йилда ўзининг СИЛА биологик фаол қўшимчалар компаниясига асос солди. Шунингдек, унинг портфелидан Коб Фоодс ва Инкредивеар каби брендлар ҳам жой олган.

Генерал Атлантик компанияси Джоковикнинг кенг қамровли тармоғидан фойдаланиб, соғлиқни сақлаш ва фитнес соҳасидаги ўз улушини кенгайтиришни мақсад қилган. Компания раҳбарияти теннисчининг тажрибаси янги истиқболли лойиҳаларни аниқлашда ва мавжуд компанияларни ривожлантиришда муҳим омил бўлишига ишонч билдирмоқда.

Теннис оламидаги ислоҳотлар

Компания бош директори Bloomberg нашрига берган интервюсида Novaк Джоковикнинг профессионал теннисни ислоҳ қилиш борасида ўзига хос ва қатъий қарашлари борлигини таъкидлади. Бу эса келажакда Генерал Атлантик ва теннисчининг спорт индустриясига йирик сармоялар киритиши учун янги эшикларни очиши мумкин.

Сўнгги икки йил ичида Генерал Атлантик спорт соҳасига қизиқишини сезиларли даражада оширди. Компания аллақачон бир нечта футбол клублари, спорт стадионлари ва медиа агентликларида ўз улушига эга. Джоковик билан ҳамкорлик хусусий инвестиция фондларининг теннис оламига кириб бориш тенденциясини янада кучайтиради. Айни пайтда спортчининг ўзи 25-марта Катта дубулға (Гранд Слам) чемпионлигини қўлга киритиш учун жиддий тайёргарлик кўрмоқда.

Novaк ДжоковикГенерал АтлантикИнвестицияБизнесТеннис
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX коинот саноати учун йирик кадарлар ўчоғига айланди: 1300 дан ортиқ янги стартапларSpaceX коинот саноати учун йирик кадарлар ўчоғига айланди: 1300 дан ортиқ янги стартапларБугун, 00:22NASA астрономлари коинотда «ширин пахта» каби юmsҳоқ сайёраларни кашф этдиNASA астрономлари коинотда «ширин пахта» каби юmsҳоқ сайёраларни кашф этдиКеча, 23:53АҚШ ҳукумати OpenAI компаниясининг янги GPT-5.6 моделларини чекладиАҚШ ҳукумати OpenAI компаниясининг янги GPT-5.6 моделларини чекладиКеча, 23:50OpenAI Ҳиндистон бозорини эгаллаш учун Uber раҳбарини ўз жамоасига қўшиб олдиOpenAI Ҳиндистон бозорини эгаллаш учун Uber раҳбарини ўз жамоасига қўшиб олдиКеча, 23:24Telegram клиенти сифатида танилган Телега лойиҳаси 1-июльдан ўз фаолиятини тўхтатадиTelegram клиенти сифатида танилган Телега лойиҳаси 1-июльдан ўз фаолиятини тўхтатадиКеча, 23:23Россиялик хакерлар Jaguar Land Rover компаниясига 2,5 миллиард доллар зарар етказдиРоссиялик хакерлар Jaguar Land Rover компаниясига 2,5 миллиард доллар зарар етказдиКеча, 22:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди