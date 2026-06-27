Novaк Джоковик йирик инвестиция компаниясининг маслаҳатчисига айланди
Дунё теннис афсонаси Novaк Джоковик кутилмаган амплуада намоён бўлди: у АҚШнинг нуфузли Генерал Атлантик хусусий инвестиция компаниясига глобал стратегик маслаҳатчи этиб тайинланди. Бу ҳамкорлик спортчининг нафақат кортдаги маҳоратини, балки унинг бизнес оламидаги нуфузи ва стратегик қарашларини ҳам янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Генерал Атлантик расмий баёнотига кўра, Джоковик компания раҳбарияти, портфел корхоналари ва инвесторлар билан яқиндан ҳамкорлик қилади. У ўзининг кўп йиллик профессионал фаолияти давомида шаклланган етакчилик, чидамлилик ва инновацияларга бўлган ёндашувларини бизнес жараёнларига татбиқ этишга кўмаклашади. Bloomberg нашри хабар беришича, ушбу тайинлов сербиялик теннисчининг Вимбледон турниридаги иштироки арафасида эълон қилинган.
Соғлом турмуш тарзи ва спорт инвестициялариДжоковикнинг ушбу компания билан ҳамкорлиги тасодифий эмас. Sportчи сўнгги йилларда соғлом турмуш тарзи ва веллнесс йўналишидаги стартапларга фаол сармоя киритиб келмоқда. Хусусан, у 2023-йилда Ватердроп брендига инвестиция киритган бўлса, 2024-йилда ўзининг СИЛА биологик фаол қўшимчалар компаниясига асос солди. Шунингдек, унинг портфелидан Коб Фоодс ва Инкредивеар каби брендлар ҳам жой олган.
Генерал Атлантик компанияси Джоковикнинг кенг қамровли тармоғидан фойдаланиб, соғлиқни сақлаш ва фитнес соҳасидаги ўз улушини кенгайтиришни мақсад қилган. Компания раҳбарияти теннисчининг тажрибаси янги истиқболли лойиҳаларни аниқлашда ва мавжуд компанияларни ривожлантиришда муҳим омил бўлишига ишонч билдирмоқда.
Теннис оламидаги ислоҳотларКомпания бош директори Bloomberg нашрига берган интервюсида Novaк Джоковикнинг профессионал теннисни ислоҳ қилиш борасида ўзига хос ва қатъий қарашлари борлигини таъкидлади. Бу эса келажакда Генерал Атлантик ва теннисчининг спорт индустриясига йирик сармоялар киритиши учун янги эшикларни очиши мумкин.
Сўнгги икки йил ичида Генерал Атлантик спорт соҳасига қизиқишини сезиларли даражада оширди. Компания аллақачон бир нечта футбол клублари, спорт стадионлари ва медиа агентликларида ўз улушига эга. Джоковик билан ҳамкорлик хусусий инвестиция фондларининг теннис оламига кириб бориш тенденциясини янада кучайтиради. Айни пайтда спортчининг ўзи 25-марта Катта дубулға (Гранд Слам) чемпионлигини қўлга киритиш учун жиддий тайёргарлик кўрмоқда.
…